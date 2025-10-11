Nam A Bank: Dấu ấn 33 năm với hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Chi Nguyễn
11/10/2025, 13:51
Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững…
Theo đó, Nam A Bank xuất sắc được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng như: Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á; Danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam - hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.
Tối ngày 9/10, Nam A Bank được tổ chức Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về Doanh nghiệp và Doanh nhân vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á. Giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.
Trong suốt hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Nam A Bank luôn gắn kết hoạt động kinh doanh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, tạo dấu ấn văn hóa khác biệt. Ngân hàng không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng cao, mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, phát triển con người và lan tỏa những giá trị nhân văn; bằng việc ưu tiên vào các hoạt động cộng đồng, giáo dục, bảo vệ môi trường…, qua đó thể hiện cam kết trở thành tổ chức có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
Nam A Bank mang trong mình dấu ấn văn hóa riêng biệt, nơi những triết lý văn hóa Trà được xem là cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, tốt đẹp từ cán bộ nhân viên đến với khách hàng. Nhân lực và văn hóa luôn là nguồn lực mang tính quyết định để kiến tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho Nam A Bank. Ý thức được điều này, chính sách quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng là lấy Con người làm nguồn gốc và nền tảng văn hóa doanh nghiệp lấy Trà đạo làm giá trị. Từ hình ảnh chiếc lá trà nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn lên đón ánh sáng, ngân hàng đã gửi gắm thông điệp về tinh thần tiên phong, chính trực và lịch thiệp - những giá trị làm nên bản sắc thương hiệu.
Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện với 2 trụ cột chính là “số” và “xanh”, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao.
Ngân hàng đã không ngừng được đầu tư, tiên phong đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tài chính có hàm lượng công nghệ cao. Tiên phong trong “số hóa” đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank và khách hàng giảm thiểu các yếu tố tác động đến môi trường.
Ngoài ra, Nam A Bank tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực tín dụng xanh. Nhiều năm qua, Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng; triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng này tiếp tục tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong danh mục đầu tư đồng thời quản lý môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ghi nhận những dấu ẩn nổi bật trên, Nam A Bank tiếp tục được vinh danh ở hai giải thưởng lớn: Danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam – hạng mục Top 10 thương hiệu Phát triển bền vững và Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 cho hạng mục Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.
Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Trong khi đó, Giải thưởng Vietnam Digital Award 2025 do Hội Truyền thông số trao tặng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy xã hội số. Trong đó nổi bật bộ giải pháp QR cho Bệnh viện/Trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile. Đây là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế nhằm đơn giản hóa, bảo mật các giao dịch thiết yếu hàng ngày, kết nối thông minh các nền tảng sẵn có (Ngân hàng - VNeID - Dịch vụ công).
Đại diện Nam A Bank cho biết: “Các giải thưởng trên là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín về hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch của Nam A Bank trong hành trình 33 năm phát triển. Ngân hàng tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để sẵn sàng chào đón vận hội mới, phát triển và bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng gần 3,4% và giá quy đổi tăng 4 triệu đồng/lượng...
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…
Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...
Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: