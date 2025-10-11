Vietbank nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025

Việc Vietbank được vinh danh tại Lễ trao giải APEA 2025 không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu trong nước, mà còn mở ra cơ hội kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, tạo đà cho những bứt phá mới và khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế trong tương lai…

Tại Lễ trao giải APEA (Asia Pacific Enterprise Awards) 2025 diễn ra ngày 9/10 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Vietbank vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (Corporate Excellence Award).

Đây là lần thứ hai Vietbank được vinh danh tại hạng mục danh giá này, khẳng định tổ chức đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tăng trưởng ổn định, quản trị rủi ro hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo trong ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp linh hoạt. Giải thưởng đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết của Vietbank trong việc mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác, cổ đông.

Xuyên suốt quá trình 18 năm phát triển, Vietbank luôn kiên định với triết lý kinh doanh bền vững trên nền tảng chữ Tín, phát huy được tính chuyên nghiệp, sự ổn định cùng nguồn lực vững mạnh nhằm vượt qua các thách thức, đón đầu những cơ hội mới từ thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo số liệu kinh doanh tính đến 30/6/2025, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 514 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ nhờ đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu nguồn vốn và đẩy mạnh số hóa. Tổng tài sản Vietbank đạt 178.671 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 102.448 tỷ đồng (tăng 9%), trong đó tín dụng doanh nghiệp tăng mạnh 15% lên 57.056 tỷ đồng, tín dụng cá nhân đạt 45.392 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng ổn định gần 10%, đạt 104.208 tỷ đồng.

Giải thưởng công nhận nỗ lực của Vietbank trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh, sáng tạo công nghệ và xây dựng văn hoá doanh nghiệp linh hoạt.

Để tiếp tục củng cố nền tảng phát triển và gia tăng lợi thế cạnh tranh, Vietbank triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp công nghệ. Tiêu biểu, năm 2025, tổ chức ra mắt Vietbank DigiBiz - dịch vụ nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là “trợ lý tài chính số” hỗ trợ quản trị, giao dịch và kết nối hệ sinh thái kinh doanh theo hướng thông minh, an toàn, bền vững.

Song song, Vietbank đầu tư triển khai hệ thống quản trị thông minh IMS - nền tảng quản trị tri thức và vận hành số hóa – nhằm khắc phục hiệu quả tình trạng phân mảnh thông tin, tối ưu quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian phê duyệt, tăng tốc hội nhập nhân sự và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với sáng kiến này, Vietbank vừa được vinh danh ở hạng mục Digital - Banking tại Asian Technology Excellence Awards 2025 - một giải thưởng uy tín do tạp chí Asian Business Review tổ chức.

Việc Vietbank nhận giải thưởng tại Lễ trao giải APEA 2025 không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu trong nước, mà còn mở ra cơ hội kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, tạo đà cho những bứt phá mới và khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế trong tương lai.

Được biết, Enterprise Asia là tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại châu Á. Giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) được tổ chức thường niên từ năm 2007 với mục đích ghi nhận cá nhân và tổ chức đạt được thành tựu kinh doanh nổi bật, đồng thời tiên phong trong việc tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Năm 2025, với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, các doanh nghiệp thắng giải đều có vị thế tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh. Bằng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và thúc đẩy các phương thức kinh doanh bền vững, những doanh nghiệp này không chỉ tạo ra những đột phá mà còn góp phần kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.