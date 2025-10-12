Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần một nửa GRDP thành phố Huế

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Sự kiện là dịp để chính quyền thành phố tri ân, lắng nghe và chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huế.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn thành phố Huế hiện có gần 6.400 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 65,7% hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 31% trong công nghiệp và xây dựng, còn lại 2,3% thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 48% trong GRDP của thành phố, đóng góp 40% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho gần 115.000 lao động. Những con số này thể hiện vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập người dân và tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đội ngũ doanh nhân – những người luôn đồng hành cùng chính quyền trong hành trình phát triển của thành phố. Ông Phương khẳng định, chính quyền thành phố luôn xem doanh nghiệp là trung tâm của phát triển, là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn kịp thời, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và minh bạch nhất để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Theo ông Phương, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Huế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có duy trì hoạt động của 4 tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp làm tổ trưởng để xử lý nhanh vướng mắc; hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử, máy tính tiền cho các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, tư vấn về quản trị, tài chính, nhân sự, thiết kế bao bì, sở hữu trí tuệ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Huế.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các đại biểu tập trung vào chủ đề chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, coi đây là hai hướng đi tất yếu để doanh nghiệp Huế nâng cao năng suất, hiệu quả và phát triển bền vững trong giai đoạn Huế đang phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Các doanh nhân cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc tận dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, đồng thời đề xuất thành phố tiếp tục hỗ trợ hạ tầng số, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương (DDCI), đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và liên kết doanh nghiệp giữa Huế với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Trước đó, các đại biểu đã tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, tạo không khí giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng doanh nhân xứ Huế.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thành phố Huế không chỉ là hoạt động tri ân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, mà còn khẳng định chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền thành phố, góp phần xây dựng Huế trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, sáng tạo và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.