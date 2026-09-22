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Ngân hàng NCB ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Petrolimex

K Khánh Huyền

Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Theo thỏa thuận, NCB và Petrolimex sẽ phối hợp triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn, quản trị dòng tiền và đáp ứng nhu cầu tài chính của Petrolimex và các đơn vị thành viên.

KẾT NỐI HỆ SINH THÁI NĂNG LƯỢNG – TÀI CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC

Các giải pháp tài chính và chính sách ưu đãi được triển khai cho cả khách hàng doanh nghiệp và cán bộ nhân viên Petrolimex. Trong đó, các chương trình đặc quyền thuộc hệ sinh thái Sun Group – NCB – VISA được tích hợp nhằm bổ sung các tiện ích tài chính, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngân hàng NCB và Tập đoàn Petrolimex hợp tác chiến lược toàn diện.
Ngân hàng NCB và Tập đoàn Petrolimex hợp tác chiến lược toàn diện.

Với vai trò đồng thời là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sun Group, NCB cam kết ưu tiên bố trí nguồn vốn và cung cấp các giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án trong lĩnh vực xăng dầu của Petrolimex và các đơn vị thành viên có sự tham gia của Tập đoàn Sun Group. Qua đó, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, hỗ trợ triển khai các dự án và gia tăng giá trị trong quan hệ hợp tác giữa Petrolimex, Sun Group và NCB.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB cho biết: “Việc hợp tác chiến lược với Petrolimex tiếp tục đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình hiện thực hoá sứ mệnh ‘Người Đồng hành’ của NCB, trở thành đối tác tài chính tin cậy, hiệu quả của các tập đoàn, doanh nghiệp đầu ngành, trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Qua đó, thể hiện trách nhiệm và vai trò của NCB trong việc góp phần tạo nên những giá trị ngày càng lớn cho cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.

Ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB phát biểu tại Lễ ký kết.
Ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB phát biểu tại Lễ ký kết.

Thông qua thỏa thuận này, NCB không chỉ có cơ hội phát huy năng lực cung cấp giải pháp tài chính doanh nghiệp trên nền tảng nguồn vốn ngày càng vững chắc, sản phẩm dịch vụ tiên phong, hệ thống công nghệ được đầu tư mạnh mẽ và năng lực quản trị ngày càng cao, mà còn mang tới cho khách hàng một hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng thuận tiện, hiện đại với chất lượng vượt trội, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hệ sinh thái Petrolimex.

NĂNG LỰC MỚI ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỮNG CHUỖI GIÁ TRỊ LỚN

Việc NCB hợp tác toàn diện với Petrolimex – hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam của được thực hiện trong bối cảnh ngân hàng đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những bước tăng tốc bứt phá.

Năng lực mới của NCB được thể hiện rõ nét qua sự hiện diện của ngân hàng với vai trò tài trợ, thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho các nhà thầu, tổng thầu tại nhiều dự án quy mô lớn và công trình trọng điểm quốc gia như: Các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; dự án cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội); dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TPHCM... Mới đây nhất, NCB tiếp tục trở thành ngân hàng tài trợ và là đầu mối thu xếp vốn triển khai xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Ngân hàng NCB ngày càng nâng cao vai trò và vị thế trên thị trường.
Ngân hàng NCB ngày càng nâng cao vai trò và vị thế trên thị trường.

NCB hiện triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước. NCB cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ nhanh nhất thị trường trong vòng 5 năm qua. Hiện ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên 62.280 tỷ đồng ngay trong 2027. Nếu kế hoạch tăng vốn được triển khai thành công, NCB sẽ lập kỷ lục với 5 lần tăng vốn liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm (2021 – 2027), đồng thời chính thức lọt Top 10 nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường ngân hàng Việt Nam.

Với năng lực được nâng cao toàn diện, NCB đang thể hiện vai trò đối tác tài chính đồng hành hiệu quả cùng các doanh nghiệp lớn, các chuỗi cung ứng và những dự án có ý nghĩa đối với sự phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện trên nền tảng đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đồng hành vì sự phát triển của đất nước.

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