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Giá mua, bán vàng miếng SJC sụt 1,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên

M Mai Nhi

Trong hai phiên 21-22/9, tổng mức giảm giá vàng miếng SJC phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng đều giữa các doanh nghiệp, dao động từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng…

Giá mua, bán vàng miếng SJC sụt 1,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên. Ảnh: DOJI
Giá mua, bán vàng miếng SJC sụt 1,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên. Ảnh: DOJI

Sau nhịp giảm mạnh trong phiên đầu tuần (21/9), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC lại bắt đầu chững lại trong suốt hơn nửa đầu phiên sáng nay (22/9). Ngay từ khi mở cửa, giá vàng miếng duy trì ổn định ở ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng ( mua – bán).

Sát giờ đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt neo giá mua vàng miếng chốt phiên sáng tại ngưỡng 143,1 triệu đồng/lượng và giá bán là 146,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/9, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị trên đều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 142,3 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, sau khi bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên 21/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm chốt phiên sang nay giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng miếng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung, đặt tại ngưỡng 142 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.

Với 2 nhịp tăng, giảm xen kẽ trong phiên sáng, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất. Thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng SJC, đặt tại ngưỡng 143,5 triệu – 145 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 22/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 22/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn, diễn biến giảm không ghi nhận đồng loạt giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi một số hệ thống lớn vẫn bám sát nhịp giảm so với giá vàng miếng SJC thì nhiều doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua (21/9).

Chỉ trong hai phiên đầu tuần (21-22/9), giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục hạ giá với tổng mức giảm phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ điều chỉnh giảm nhẹ hơn so với vàng miếng, dao động từ 1 triệu – 1, 5 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp

Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 142,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 21/9, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi.

Tương tự, dù là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng giá trong phiên 21/9 nhưng Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua tại mức 135 triệu đồng/lượng và giá bán là 139 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở ngưỡng 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Tuy nhiên, đóng phiên sáng, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 142,6 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ chốt phiên sang cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 ghi nhận hai nhịp giảm liên tiếp. Mở phiên sáng, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 143,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong hai phiên phiên 21-22/9 so . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong hai phiên phiên 21-22/9 so . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

DOJI là doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay, đi kèm với đó là giá giao dịch cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sáng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/9. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 142,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay biến động giằng co. Hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích nhẹ 0,08%, tiến lên ngưỡng 4.346,4 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,35 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 6,85 triệu – 7,75 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ còn 250 nghìn đồng/lượng.

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