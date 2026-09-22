Dự kiến mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu để giám sát rửa tiền

Nội dung trên được nêu tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, pháp luật hiện hành đã quy định nghĩa vụ về nhận biết khách hàng, báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin, nhưng chưa hình thành đầy đủ một quy trình thống nhất về cung cấp, tiếp nhận, thu thập và xử lý dữ liệu trong toàn bộ quá trình giám sát phòng, chống rửa tiền.
Dự thảo lần này quy định cụ thể các nguồn thông tin phục vụ giám sát, từ báo cáo của đối tượng giám sát, dữ liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, kết quả đánh giá rủi ro, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cấp phép đến thông tin từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Khi cần thiết, đơn vị giám sát có thể yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp thêm tài liệu, thông tin, dữ liệu.
Dự thảo nêu cụ thể các thông tin về khách hàng mà đối tượng giám sát phải báo cáo tại Phụ lục 01.
Theo đó, ngoài tổng số khách hàng đang duy trì quan hệ hoặc hoạt động, đối tượng giám sát phải cung cấp số liệu riêng về khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Với từng nhóm, số liệu được phân theo mức độ rủi ro thấp, trung bình và cao; tình trạng cư trú hoặc không cư trú; số khách hàng VIP và khách hàng ưu tiên. Riêng đối với khách hàng cá nhân, dự thảo yêu cầu báo cáo thêm số lượng và tỷ lệ khách hàng là người có ảnh hưởng chính trị (PEP).
Đáng chú ý, với khách hàng tổ chức, đối tượng giám sát còn phải thống kê riêng số lượng khách hàng hoạt động trong 10 nhóm ngành, lĩnh vực. Các nhóm này gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền (MVTS); doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ; sòng bạc và doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng, gồm nhà điều hành trò chơi điện tử và xổ số; ngân hàng đại lý; tổ chức phi lợi nhuận; công ty kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đại lý; cửa hàng kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức; tổ chức trung gian như luật sư, kế toán; quỹ tín thác và các nhà cung cấp dịch vụ công ty; tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Ngoài các thông tin về cơ cấu khách hàng, dự thảo còn yêu cầu đối tượng giám sát báo cáo số lượng khách hàng và giá trị các giao dịch của khách hàng liên quan đến quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền.
Cụ thể, các địa bàn được theo dõi gồm quốc gia nước ngoài được FATF, APG chỉ định; quốc gia nằm trong danh sách chỉ định của Liên Hợp Quốc (UN); và các khu vực tài phán có rủi ro cao khác do chính đối tượng báo cáo xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro nội bộ.
Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất mở rộng diện miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục, trong đó có cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đề xuất này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho giáo dục, song cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ tiêu chí để ưu đãi thuế không bị lợi dụng và bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu…
Trong quý II/2026, các doanh nghiệp đầu mối trích lập hơn 1.886 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trong khi chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu quý…
Một lần trừ vài trăm nghìn đồng cho phí thường niên có thể khiến không ít chủ thẻ “xót ví”. Nhưng trên thị trường, có thẻ miễn phí, có thẻ thu phí và cũng có thẻ chỉ miễn khi đạt điều kiện nhất định. Điều gì nằm sau những con số rất khác nhau này?
Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Nửa đầu tháng 9/2026, cán cân thương mại chịu sức ép khi nhập khẩu tăng 7,16%, gần gấp ba tốc độ tăng 2,4% của xuất khẩu, đưa mức nhập siêu trong kỳ lên 2,82 tỷ USD. Khi nhập khẩu đầu vào tăng nhanh hơn xuất khẩu, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô nhập siêu mà còn ở khả năng chuyển hóa thành sản phẩm xuất khẩu trong những tháng tiếp theo…
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...