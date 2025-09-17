Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…

Ngày 17/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với ngày 16/9. Với biên độ dao động +/- 5%, tỷ giá trần được xác lập ở mức 26.457 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.938 VND/USD.

Cục Quản lý ngoại hối niêm yết giá mua USD ở mức 23.989 VND và giá bán ra là 26.407 VND, lần lượt giảm 9 đồng và 11 đồng so với phiên trước.

Trong phiên hôm qua (16/9), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 19.000 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn: 7 ngày (6.000 tỷ đồng), 14 ngày (5.000 tỷ đồng), 28 ngày (7.000 tỷ đồng) và 91 ngày (1.000 tỷ đồng), với lãi suất đều cố định ở mức 4%/năm. (VnEconomy cập nhật từ thị trường)

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá bán ra đồng loạt được điều chỉnh giảm từ 26.468 VND/USD xuống 26.457 VND/USD, giảm 11 đồng so với ngày 16/9.

Ở chiều mua vào, các ngân hàng điều chỉnh giảm trong biên độ từ 10 đến 15 đồng/USD. Vietcombank ghi nhận mức mua vào thấp nhất ở 26.147 VND/USD, trong khi BIDV niêm yết mức mua cao nhất là 26.195 VND/USD. Các ngân hàng như VietinBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank và ACB duy trì mức mua dao động từ 26.170 đến 26.189 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.370 VND/USD trong sáng 17/9, giảm 0,03% so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,47%.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD không thay đổi so với phiên liền trước, giữ nguyên ở mức 26.440 VND/USD (mua vào) và 26.540 VND/USD (bán ra).

Lãi suất liên ngân hàng VND và USD ngày 17/9/20225 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục suy yếu mạnh trong phiên thứ Ba (16/9), khi giới đầu tư toàn cầu hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Chỉ số DXY – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm hơn 0,7% trong ngày, đánh dấu mức thấp nhất trong 4 năm qua so với đồng Euro. Tỷ giá EUR/USD tăng mạnh 0,9%, lên 1,1869 – mức cao nhất kể từ tháng 9/2021. Tính từ đầu năm đến nay, USD đã giảm gần 11% theo chỉ số DXY.

Trong bối cảnh đó, các kỳ vọng về việc FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025 đã được củng cố, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn.

Chủ tịch Jerome Powell và các thành viên của FED hiện đang giảm nhẹ đánh giá về rủi ro lạm phát, đồng thời thể hiện quan điểm ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động. Động thái này được xem là tín hiệu rõ ràng cho khả năng thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong thời gian tới.

Khi áp lực tỷ giá có dấu hiệu giảm, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại bơm ròng mạnh trong phiên hôm qua (16/9).

Trên thị trường mở, nhà điều hành tiếp tục sử dụng kênh cầm cố để điều tiết thanh khoản. Cụ thể, trong phiên hôm qua (16/9), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 19.000 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn: 7 ngày (6.000 tỷ đồng), 14 ngày (5.000 tỷ đồng), 28 ngày (7.000 tỷ đồng) và 91 ngày (1.000 tỷ đồng), với lãi suất đều cố định ở mức 4%/năm.

Kết quả trúng thầu ghi nhận 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 4.593,52 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày.

Trong ngày, có 3.451,83 tỷ đồng đáo hạn, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 14.501,69 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh OMO. Tính đến ngày 16/9, tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố là 166.867,87 tỷ đồng.