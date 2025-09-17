Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

Phan Linh

17/09/2025, 14:06

Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 17/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với ngày 16/9. Với biên độ dao động +/- 5%, tỷ giá trần được xác lập ở mức 26.457 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.938 VND/USD.

Cục Quản lý ngoại hối niêm yết giá mua USD ở mức 23.989 VND và giá bán ra là 26.407 VND, lần lượt giảm 9 đồng và 11 đồng so với phiên trước.

Trong phiên hôm qua (16/9), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 19.000 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn: 7 ngày (6.000 tỷ đồng), 14 ngày (5.000 tỷ đồng), 28 ngày (7.000 tỷ đồng) và 91 ngày (1.000 tỷ đồng), với lãi suất đều cố định ở mức 4%/năm.

(VnEconomy cập nhật từ thị trường)

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá bán ra đồng loạt được điều chỉnh giảm từ 26.468 VND/USD xuống 26.457 VND/USD, giảm 11 đồng so với ngày 16/9.

Ở chiều mua vào, các ngân hàng điều chỉnh giảm trong biên độ từ 10 đến 15 đồng/USD. Vietcombank ghi nhận mức mua vào thấp nhất ở 26.147 VND/USD, trong khi BIDV niêm yết mức mua cao nhất là 26.195 VND/USD. Các ngân hàng như VietinBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank và ACB duy trì mức mua dao động từ 26.170 đến 26.189 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.370 VND/USD trong sáng 17/9, giảm 0,03% so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,47%.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD không thay đổi so với phiên liền trước, giữ nguyên ở mức 26.440 VND/USD (mua vào) và 26.540 VND/USD (bán ra).

Lãi suất liên ngân hàng VND và USD ngày 17/9/20225 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)
Lãi suất liên ngân hàng VND và USD ngày 17/9/20225 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục suy yếu mạnh trong phiên thứ Ba (16/9), khi giới đầu tư toàn cầu hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Chỉ số DXY – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm hơn 0,7% trong ngày, đánh dấu mức thấp nhất trong 4 năm qua so với đồng Euro. Tỷ giá EUR/USD tăng mạnh 0,9%, lên 1,1869 – mức cao nhất kể từ tháng 9/2021. Tính từ đầu năm đến nay, USD đã giảm gần 11% theo chỉ số DXY.

Trong bối cảnh đó, các kỳ vọng về việc FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025 đã được củng cố, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn.

Chủ tịch Jerome Powell và các thành viên của FED hiện đang giảm nhẹ đánh giá về rủi ro lạm phát, đồng thời thể hiện quan điểm ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động. Động thái này được xem là tín hiệu rõ ràng cho khả năng thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong thời gian tới.

Khi áp lực tỷ giá có dấu hiệu giảm, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại bơm ròng mạnh trong phiên hôm qua (16/9).

Trên thị trường mở, nhà điều hành tiếp tục sử dụng kênh cầm cố để điều tiết thanh khoản. Cụ thể, trong phiên hôm qua (16/9), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 19.000 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn: 7 ngày (6.000 tỷ đồng), 14 ngày (5.000 tỷ đồng), 28 ngày (7.000 tỷ đồng) và 91 ngày (1.000 tỷ đồng), với lãi suất đều cố định ở mức 4%/năm.

Kết quả trúng thầu ghi nhận 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 4.593,52 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày.

Trong ngày, có 3.451,83 tỷ đồng đáo hạn, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 14.501,69 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh OMO. Tính đến ngày 16/9, tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố là 166.867,87 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

12:22, 06/09/2025

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Tỷ giá chững lại, lãi suất liên ngân hàng ổn định

14:03, 09/09/2025

Tỷ giá chững lại, lãi suất liên ngân hàng ổn định

Giá USD tự do lao dốc, mất 475 đồng/USD sau một tuần

14:56, 16/09/2025

Giá USD tự do lao dốc, mất 475 đồng/USD sau một tuần

Từ khóa:

biên độ dao động cắt giảm lãi suất chính sách tiền tệ fed ngân hàng nhà nước thị trường liên ngân hàng thị trường ngoại hối tỷ giá trung tâm tỷ giá usd

Đọc thêm

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị "đóng băng" vào năm 2032

Lượng Bitcoin lưu thông trên thị trường ngày càng khan hiếm và có thể tạo áp lực tăng giá...

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Theo Báo cáo số 776/BC-CP, trong giai đoạn 2021–2025, tín dụng chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Xếp thứ hai về tốc độ mở rộng dư nợ là nhóm tín dụng bất động sản...

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào...

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Trong Báo cáo số 776/BC-CP vừa gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến đến cuối 2025 nợ công sẽ ở mức 36% – 37% GDP; bội chi ngân sách nằm dưới ngưỡng Quốc hội phê duyệt…

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Gần 60 người tử vong vì bệnh dại, Bộ Y tế ra khuyến cáo phòng bệnh

Dân sinh

2

Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt

Bất động sản

3

Tương lai của các tập đoàn xa xỉ trước bước ngoặt bất ngờ

Đẹp +

4

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp

5

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy