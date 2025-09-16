Giá USD tự do lao dốc, mất 475 đồng/USD sau một tuần

So với ngày 8–9/9, khi chênh lệch tỷ giá USD/VND giữ thị trường tự do và hệ thống ngân hàng bị đẩy lên tới hơn 505 đồng mỗi USD thì đến hôm nay (16/9), khoảng cách này thu hẹp chỉ còn 72 đồng…

Ngày 16/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.208, giảm nhẹ 8 đồng so với hôm qua. Theo quy định +/-5%, tỷ giá trần là 26.468 VND/USD, tỷ giá sàn 23.947 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm 8 đồng ở cả 2 chiều mua – bán, lần lượt là 23.998 VND/USD và 26.418 VND/USD.

Sáng nay, tỷ giá USD/VND tại hầu hết các ngân hàng thương mại được điều chỉnh trong biên độ tăng – giảm từ 8 đến 22 đồng so với phiên trước. Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 26.158 đồng, bán ra 26.468 đồng. BIDV và Techcombank cùng giao dịch ở mức 26.188 đồng mua vào, 26.468 đồng bán ra. VietinBank niêm yết giá mua vào thấp hơn rõ rệt, ở mức 26.020 đồng, bán ra 26.476 đồng – mức bán cao nhất trong nhóm.

Sacombank giao dịch USD ở mức 26.190 đồng (mua) và 26.468 đồng (bán), trong khi Eximbank và ACB cùng niêm yết giá mua lần lượt là 26.170 đồng và 26.180 đồng, giá bán đều giữ ở 26.468 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.377, giảm nhẹ 0,03% so với hôm qua.

Trong nửa đầu tháng 9, tỷ giá USD trên thị trường tự do trải qua một đợt tăng nóng rồi nhanh chóng lao dốc. Từ mức 26.650/26.720 VND/USD (mua/bán) vào ngày 1/9, tỷ giá tăng vọt lên 26.915/27.015 chỉ sau một tuần, tương đương mức tăng khoảng 295 đồng. Tuy nhiên, kể từ ngày 10/9, thị trường tự do bắt đầu đảo chiều mạnh. Đến ngày 16/9, tỷ giá đã giảm về mức 26.440 (mua) và 26.540 (bán), mất tới 475 đồng so với đỉnh.

Chốt phiên sáng 16/9, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm nhẹ 10 đồng so với hôm qua, giao dịch tại 26/440 và 26.540 VND/USD. Tính riêng trong 2 ngày đầu tuần, tỷ giá tự do đã giảm 410 đồng.

Trong nửa đầu tháng 9/2025, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại có xu hướng biến động nhẹ, trong khi thị trường tự do lại trải qua một đợt “sóng lớn” rồi lao dốc nhanh chóng.

Ở hệ thống ngân hàng, giá mua USD trong nửa đầu tháng 9 dao động từ 26.187 đến 26.158 VND/USD (ngày 16/9); giá bán giảm từ 26.510 xuống 26.468 VND/USD (ngày 16/9)

Trái ngược, thị trường tự do biến động dữ dội hơn nhiều. Từ ngày 1/9, mức mua vào 26.650 đồng và bán ra 26.720 đồng đã nhanh chóng leo lên 26.915 – 27.015 đồng chỉ sau một tuần, tức tăng khoảng 265 – 295 đồng.

Từ ngày 8 đến 10/9, tỷ giá “chợ đen” duy trì ở vùng đỉnh này, nhưng ngay sau đó bắt đầu lao dốc. Đến ngày 12/9, giá mua chỉ còn 26.850 và bán 26.950, giảm 65 đồng so với đỉnh. Cú trượt mạnh nhất diễn ra trong tuần này, khi đến ngày 16/9, giá mua rơi xuống 26.440 và bán 26.540, tức giảm tới 475 đồng so với mức đỉnh đầu tháng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, toàn bộ mức tăng nóng gần 300 đồng đã bị xóa sạch, thậm chí còn rơi sâu hơn.

Diễn biến tỷ giá usd/vnd trên thị trường tự do và ngân hàng từ 31/8 đến 16/9/2025 (Nguồn: WiGroup)

Khoảng cách giữa tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do cũng có sự đảo chiều mạnh. Nếu ngày 2/9, chênh lệch giữa hai bên ở mức 218 đồng, thì đến ngày 8–9/9, khoảng cách đã nới rộng lên tới hơn 500 đồng, khi chợ đen bán ra 27.015 còn ngân hàng chỉ niêm yết 26.510. Tuy nhiên, khi thị trường tự do hạ nhiệt nhanh sau ngày 10/9, khoảng cách này liên tục co lại. Đến ngày 16/9, giá USD bán ra tại ngân hàng là 26.468 trong khi tỷ giá “chợ đen” chỉ 26.540, tức mức chênh còn vỏn vẹn 72 đồng.

Trên thị trường mở, sau khi hút ròng 3 tuần liên tiếp kể từ 25/8 đến 12/9 để hạ nhiệt tỷ giá, ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng nhẹ trở lại.

Cụ thể, ngày 15/9, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4%/năm. Có 6.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 8.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày, 4.435,27 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày.

Hôm qua, có 14.804,70 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, hôm qua Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 3.630,57 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Đến 15/9, 152.366,18 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà đầu tư tại Mỹ đang kỳ vọng gần như chắc chắn lãi suất sẽ giảm 0,25% sau cuộc họp của Fed vào ngày 16 - 17/9, thậm chí khoảng 5% khả năng lãi suất có thể giảm đến 0,5%.

Trong lúc chờ đợi động thái mới từ Fed, chỉ số USD Index tiếp tục giảm 0,1% vào lúc 11h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), biến động quanh mức 97,21 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, DXY đã giảm 10,4%.

Việc Fed giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 9 sẽ giúp tỷ giá cặp USD/VND giảm áp lực trong những tháng cuối năm 2025.