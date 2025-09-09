Tỷ giá chững lại, lãi suất liên ngân hàng ổn định

Ngày 9/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục giữ ở mức 25.236 VND/USD, trong khi trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,1% so với phiên trước. Ngân hàng Nhà nước duy trì bơm, hút vốn qua kênh OMO với lãi suất 4%/năm, qua đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất liên ngân hàng…
Ngày 9/9/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giữ ổn định ở mức 25.236 VND/USD, không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ giao dịch áp dụng theo quy định +/-5% đưa tỷ giá trần và sàn lần lượt ở mức 26.497,8 và 23.974,2 VND/USD.
Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá mua vào ở mức 24.025 VND/USD và giá bán ra ở 26.447 VND/USD.
Kết thúc phiên sáng 9/9, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng biến động nhẹ. Giá mua vào phổ biến quanh mức 26.177 VND/USD, giảm nhẹ 10 đồng so với ngày 8/9; giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.497 VND/USD, bằng với mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Mức giá chuyển khoản ghi nhận tại 26.207 VND/USD.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 0,1% trong ngày, giao dịch quanh mức 26.387 VND/USD. So với đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,54%.
Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 9/9, chỉ số DXY giảm mạnh 10,16%, cho thấy USD suy yếu so với các đồng tiền mạnh như EUR, GBP, AUD. Tuy nhiên, tại khu vực châu Á mới nổi, USD vẫn tăng giá so với hầu hết đồng nội tệ. Cụ thể, USD tăng 3,54% so với VND; +2,94% so với IDR; +2,9% so với PHP; +2,45% với THB và +2,41% với CNY. Riêng INR gần như đi ngang. Diễn biến này phản ánh áp lực tỷ giá tại các nước đang phát triển vẫn lớn, dù xu hướng chung của USD trên thế giới là suy yếu.
Tỷ giá trên thị trường tự do đi ngang so với phiên hôm qua, giá mua vào 26.915 VND/USD; giá bán ra 27.015 VND/USD.
Tính chung từ đầu tháng (3/9) đến nay, tỷ giá trung tâm với mỗi USD giảm 10 đồng, tỷ giá mua vào tại ngân hàng thương mại tăng 19 đồng, trong khi giá bán ra tại đây giảm 13 đồng. Trên thị trường tự do, tỷ giá mua vào tăng 135 đồng và bán ra tăng 145 đồng.
Từ ngày 3/9 đến 8/9/2025, Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện các giao dịch mua có kỳ hạn trên thị trường mở (OMO) để điều tiết thanh khoản hệ thống. Trong ngày 3/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 28.328 tỷ đồng, lãi suất 4%/năm, trong khi có 11.085 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng bơm ròng 17.243 tỷ đồng. Ngày 4/9, khối lượng phát hành giảm xuống 14.101 tỷ đồng, đáo hạn 19.523 tỷ đồng, hút ròng 5.422 tỷ đồng. Ngày 5/9, phát hành 7.000 tỷ đồng và đáo hạn 31.394 tỷ đồng, tiếp tục hút ròng 24.394 tỷ đồng.
Sáng ngày 8/9, Ngân hàng Nhà nước phát hành 36.076 tỷ đồng và có 35.597 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng bơm ròng gần 480 tỷ đồng.
Lãi suất phát hành OMO duy trì ổn định ở mức 4%/năm trong tất cả các phiên. Tổng lượng OMO đang lưu hành giảm từ 180.755 tỷ đồng (3/9) xuống còn 151.419 tỷ đồng (8/9).
Từ 3/9 đến nay, lãi suất liên ngân hàng tăng - giảm đan xen nhưng nhìn chung duy trì mặt bằng ổn định với lãi suất qua đêm, 1 tuần dao động từ 4 đến 4,5%/năm; lãi suất 2 tuần và 1 tháng quanh mức 4,5 đến 5%/năm.
Trong phiên sáng ngày 9/9, lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn từ 2 tuần trở xuống giảm đáng kể so với phiên hôm qua.
Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) giảm 0,3 điểm phần trăm (đpt) xuống còn 4,2%/năm; 1 tuần giảm 0,24 đpt về mức 4,5%/năm, và 2 tuần giảm 0,16 đpt về 4,72%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên gần như đi ngang.
Sáng 9/9, diễn biến lãi suất USD tương đối ổn định. Lãi suất qua đêm giữ ở mức 4,3%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 năm chỉ dao động nhẹ từ 4,36% đến 4,6%/năm.
