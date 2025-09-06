Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhận diện khó khăn, vướng mắc, thẩm quyền giải quyết; nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học và đề xuất giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm…

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành cần làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng trong những tháng cuối năm; hiện tượng tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công chững lại; vướng mắc trong chuyển đổi số khi thực hiện chính quyền 2 cấp, kết nối dữ liệu; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% là khó nhưng phải quyết tâm thực hiện, bởi “khó mấy cũng phải làm và có điều kiện để làm”. Các động lực tăng trưởng truyền thống cần được làm mới; đồng thời thúc đẩy động lực mới để bảo đảm phát triển toàn diện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải cùng hành động, thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tối thiểu 30% về thời gian, số lượng và chi phí; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 8 tăng 2,18% so với tháng 12/2024; tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%. (Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Các Phó Thủ tướng được giao phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp vào cuộc, nắm chắc tình hình, phân tích kỹ, đưa ra giải pháp kịp thời, linh hoạt, nhất là đối với thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Thủ tướng nhấn mạnh việc giá vàng biến động thời gian qua là rất đáng chú ý và yêu cầu cơ quan chức năng sử dụng hiệu quả công cụ quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng, găm hàng, đội giá. Với thị trường chứng khoán, ông cũng yêu cầu các bộ, ngành đánh giá chính xác diễn biến, làm rõ có hiện tượng thổi giá, thao túng hay không.

Sáng 6/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 30/8/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.418,45 USD/ounce, tăng 1,47% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng đã tác động vào giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 36,51% so với tháng 12/2024; bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 40,25% so với cùng kỳ năm trước.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 30/8/2025, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 98,11 điểm, giảm 0,14% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 để hỗ trợ tăng trưởng. Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước; tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 3,67% so với tháng 12/2024; bình quân tám tháng năm 2025 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước.