Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Kỳ Phong

06/09/2025, 12:22

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhận diện khó khăn, vướng mắc, thẩm quyền giải quyết; nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học và đề xuất giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành cần làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng trong những tháng cuối năm; hiện tượng tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công chững lại; vướng mắc trong chuyển đổi số khi thực hiện chính quyền 2 cấp, kết nối dữ liệu; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất. 

Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% là khó nhưng phải quyết tâm thực hiện, bởi “khó mấy cũng phải làm và có điều kiện để làm”. Các động lực tăng trưởng truyền thống cần được làm mới; đồng thời thúc đẩy động lực mới để bảo đảm phát triển toàn diện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải cùng hành động, thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tối thiểu 30% về thời gian, số lượng và chi phí; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực.  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng 8 tăng 2,18% so với tháng 12/2024; tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

(Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Các Phó Thủ tướng được giao phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp vào cuộc, nắm chắc tình hình, phân tích kỹ, đưa ra giải pháp kịp thời, linh hoạt, nhất là đối với thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Thủ tướng nhấn mạnh việc giá vàng biến động thời gian qua là rất đáng chú ý và yêu cầu cơ quan chức năng sử dụng hiệu quả công cụ quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng, găm hàng, đội giá. Với thị trường chứng khoán, ông cũng yêu cầu các bộ, ngành đánh giá chính xác diễn biến, làm rõ có hiện tượng thổi giá, thao túng hay không. 

Sáng 6/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 30/8/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.418,45 USD/ounce, tăng 1,47% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng đã tác động vào giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 36,51% so với tháng 12/2024; bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 40,25% so với cùng kỳ năm trước.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 30/8/2025, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 98,11 điểm, giảm 0,14% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 để hỗ trợ tăng trưởng. Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước; tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 3,67% so với tháng 12/2024; bình quân tám tháng năm 2025 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực điều hành tỷ giá

21:53, 26/08/2025

Áp lực điều hành tỷ giá

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

14:23, 26/08/2025

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

16:36, 08/07/2025

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

Từ khóa:

CPI giá vàng lãi suất lạm phát ngân hàng tài chính tỷ giá

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2025

Đọc thêm

CPI tháng 8 tăng nhẹ

CPI tháng 8 tăng nhẹ

Giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng đẩy CPI tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 2,18% so với tháng 12/2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước...

Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng ngày 6/9, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 135,4 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, vượt xa mức chung toàn thị trường…

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

FWD Việt Nam khai trương văn phòng mới với không gian mở, xanh và công nghệ số

FWD Việt Nam khai trương văn phòng mới với không gian mở, xanh và công nghệ số

Ngày 5/9/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng Kinh doanh và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng mới tại các tầng 7, 10 và 11, tòa nhà Sky Gate, số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Chiều ngày 5/9/2025, Cục Hải Quan (Bộ Tài chính) công bố tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam của tháng 8/2025 đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD (tăng 2,6%), nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD (giảm 0,8%), thặng dư 3,72 tỷ USD…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Thuế quan sẽ định hình lại chiến lược định giá hàng xa xỉ

Tiêu & Dùng

3

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3% sau 8 tháng đầu năm, xuất siêu đạt 13,99 tỷ USD

Thị trường

4

Vì sao Toyota Vios là lựa chọn hàng đầu cho người có lối sống thực tế?

Doanh nghiệp

5

Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: