Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu

Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…

Trong tuần giao dịch từ ngày 23 đến 27/3/2026, thị trường tiền tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi thanh khoản hệ thống ngân hàng có thời điểm chịu áp lực trong đầu tuần nhưng nhanh chóng cải thiện về cuối tuần nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất USD duy trì ổn định trong biên độ hẹp.

Song song với đó, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận thanh khoản thứ cấp cải thiện nhưng lợi suất tăng nhẹ trên diện rộng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước xu hướng mặt bằng lãi suất.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm ngày đầu tuần ở mức 5,38%/năm, sau đó tăng mạnh lên 8,05 % trong ngày 24/3, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn tăng cao tại một số tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, áp lực này không kéo dài khi lãi suất nhanh chóng giảm về 6,86 % trong ngày 25/3, tiếp tục hạ xuống 4,53%/năm trong 26/3 và chốt tuần ở 4,5%/năm. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở kỳ hạn một tuần khi lãi suất tăng từ 6,47%/năm lên 8,66% rồi giảm dần về 7%/năm vào cuối tuần.

Các kỳ hạn hai tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng ghi nhận xu hướng tăng đầu tuần rồi ổn định trở lại quanh vùng từ 7,45% đến 8%/năm vào ngày 27/3.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản chủ yếu tập trung ở đầu tuần, sau đó được giải tỏa đáng kể nhờ hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, trên thị trường mở, nhà điều hành chào thầu tổng cộng 106.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều được hấp thụ hết, trong khi lượng đáo hạn đạt 104.376,05 tỷ đồng. Cơ quan điều hành không phát hành tín phiếu trong cả tuần.

Từ 23 đến 27/3, lãi suất VND liên ngân hàng tăng vọt đầu tuần do áp lực thanh khoản ngắn hạn, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 1.600 tỷ đồng qua OMO. Dù thanh khoản trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cải thiện, lợi suất vẫn tăng nhẹ và tỷ lệ trúng thầu sơ cấp duy trì ở mức thấp 37%, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với triển vọng lãi suất.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng ra hệ thống trong tuần trước, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản ngắn hạn và kéo lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong những phiên cuối tuần.

Đối với thị trường ngoại tệ, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động rất nhẹ và tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Chốt phiên ngày 27/3, lãi suất USD qua đêm ở mức 3,64%/năm, kỳ hạn 1 tuần 3,68%, kỳ hạn 2 tuần 3,73 % và kỳ hạn 1 tháng 3,76%. Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD ở kỳ hạn qua đêm đạt khoảng 0,86 điểm phần trăm, tiếp tục tạo lợi thế tương đối cho việc nắm giữ VND trong ngắn hạn và hỗ trợ ổn định tỷ giá trên thị trường ngoại hối.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, phiên đấu thầu ngày 25/3 ghi nhận Kho bạc Nhà nước huy động thành công 4.950 tỷ đồng trên tổng số 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 37%. Nhu cầu tập trung gần như toàn bộ ở kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu 4.870 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không phát sinh giao dịch.

Ở thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân tăng lên 19.567 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn mức 17.047 tỷ đồng của tuần trước. Tuy vậy, lợi suất trái phiếu tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt khu vực trung hạn, phản ánh xu hướng nhà đầu tư thận trọng hơn với rủi ro kỳ hạn.

Ngày 1/4, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm: kỳ hạn 5 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 11.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.