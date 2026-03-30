Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu

Kỳ Phong

30/03/2026, 10:20

Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…

Ảnh minh hoạ.

Trong tuần giao dịch từ ngày 23 đến 27/3/2026, thị trường tiền tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi thanh khoản hệ thống ngân hàng có thời điểm chịu áp lực trong đầu tuần nhưng nhanh chóng cải thiện về cuối tuần nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất USD duy trì ổn định trong biên độ hẹp.

Song song với đó, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận thanh khoản thứ cấp cải thiện nhưng lợi suất tăng nhẹ trên diện rộng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước xu hướng mặt bằng lãi suất.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm ngày đầu tuần ở mức 5,38%/năm, sau đó tăng mạnh lên 8,05 % trong ngày 24/3, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn tăng cao tại một số tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, áp lực này không kéo dài khi lãi suất nhanh chóng giảm về 6,86 % trong ngày 25/3, tiếp tục hạ xuống 4,53%/năm trong 26/3 và chốt tuần ở 4,5%/năm. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở kỳ hạn một tuần khi lãi suất tăng từ 6,47%/năm lên 8,66% rồi giảm dần về 7%/năm vào cuối tuần.

Các kỳ hạn hai tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng ghi nhận xu hướng tăng đầu tuần rồi ổn định trở lại quanh vùng từ 7,45% đến 8%/năm vào ngày 27/3.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản chủ yếu tập trung ở đầu tuần, sau đó được giải tỏa đáng kể nhờ hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước. 

Cụ thể, trên thị trường mở, nhà điều hành chào thầu tổng cộng 106.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28  ngày và 56 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều được hấp thụ hết, trong khi lượng đáo hạn đạt 104.376,05 tỷ đồng. Cơ quan điều hành không phát hành tín phiếu trong cả tuần.  

Từ 23 đến 27/3, lãi suất VND liên ngân hàng tăng vọt đầu tuần do áp lực thanh khoản ngắn hạn, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 1.600 tỷ đồng qua OMO. Dù thanh khoản trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cải thiện, lợi suất vẫn tăng nhẹ và tỷ lệ trúng thầu sơ cấp duy trì ở mức thấp 37%, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với triển vọng lãi suất.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng ra hệ thống trong tuần trước, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản ngắn hạn và kéo lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong những phiên cuối tuần.

Đối với thị trường ngoại tệ, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động rất nhẹ và tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Chốt phiên ngày 27/3, lãi suất USD qua đêm ở mức 3,64%/năm, kỳ hạn 1 tuần 3,68%, kỳ hạn 2 tuần 3,73 % và kỳ hạn 1 tháng 3,76%. Chênh lệch giữa lãi suất VND  và USD  ở kỳ hạn qua đêm đạt khoảng 0,86 điểm phần trăm, tiếp tục tạo lợi thế tương đối cho việc nắm giữ VND trong ngắn hạn và hỗ trợ ổn định tỷ giá trên thị trường ngoại hối.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, phiên đấu thầu ngày 25/3 ghi nhận Kho bạc Nhà nước huy động thành công 4.950 tỷ đồng trên tổng số 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 37%. Nhu cầu tập trung gần như toàn bộ ở kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu 4.870 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không phát sinh giao dịch.

Ở thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân tăng lên 19.567 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn mức 17.047 tỷ đồng của tuần trước. Tuy vậy, lợi suất trái phiếu tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt khu vực trung hạn, phản ánh xu hướng nhà đầu tư thận trọng hơn với rủi ro kỳ hạn.

Ngày 1/4, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm: kỳ hạn 5 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 11.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.

Đại diện “big 4” ngân hàng kiến nghị được bán nợ xấu thấp hơn giá trị sổ sách

Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Đề xuất mở “room tín dụng”, ngân hàng được cấp tối đa 38% vốn tự có cho một khách hàng

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD, chỉ trong vòng hai tuần sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu...

Dấu hiệu tích cực của giá vàng: Hồi phục dù giá dầu vẫn tăng

Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ quyết định tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm hạ nhiệt áp lực tăng giá và giữ ổn định thị trường trong nước…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

