Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu
Kỳ Phong
30/03/2026, 10:20
Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…
Trong
tuần giao dịch từ ngày 23 đến 27/3/2026,
thị trường tiền tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi thanh khoản hệ
thống ngân hàng có thời điểm chịu áp lực trong đầu tuần nhưng nhanh chóng cải
thiện về cuối tuần nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Nhà nước trên thị trường
mở.
Mặt
bằng lãi suất liên ngân hàng VND biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn,
trong khi lãi suất USD duy
trì ổn định trong biên độ hẹp.
Song
song với đó, thị trường trái phiếu Chính phủ ghi nhận
thanh khoản thứ cấp cải thiện nhưng lợi suất tăng nhẹ trên diện rộng, phản ánh
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước xu hướng mặt bằng lãi suất.
Trên
thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm ngày đầu tuần
ở mức 5,38%/năm, sau đó tăng mạnh lên 8,05 % trong
ngày 24/3,
cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn tăng cao tại một số tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên,
áp lực này không kéo dài khi lãi suất nhanh chóng giảm về 6,86 % trong
ngày 25/3,
tiếp tục hạ xuống 4,53%/năm trong 26/3
và chốt tuần ở 4,5%/năm. Diễn biến tương
tự cũng xuất hiện ở kỳ hạn một tuần khi lãi suất tăng từ 6,47%/năm lên
8,66% rồi
giảm dần về 7%/năm vào cuối tuần.
Các
kỳ hạn hai tuần, 1
tháng và 3
tháng cũng ghi nhận xu hướng tăng đầu tuần rồi ổn định trở lại quanh vùng từ
7,45%
đến 8%/năm vào ngày 27/3.
Diễn
biến này cho thấy áp lực thanh khoản chủ yếu tập trung ở đầu tuần, sau đó được
giải tỏa đáng kể nhờ hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ
thể, trên thị trường mở, nhà điều hành chào thầu tổng cộng 106.000 tỷ đồng qua
kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14
ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều được hấp
thụ hết, trong khi lượng đáo hạn đạt 104.376,05 tỷ đồng. Cơ
quan điều hành không phát hành tín phiếu trong cả tuần.
Từ 23 đến 27/3, lãi
suất VND liên ngân hàng tăng vọt đầu tuần do áp lực thanh khoản ngắn hạn, nhưng
nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 1.600 tỷ
đồng qua OMO. Dù thanh khoản trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cải
thiện, lợi suất vẫn tăng nhẹ và tỷ lệ trúng thầu sơ cấp duy trì ở mức thấp 37%,
cho thấy nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với triển vọng lãi suất.
Như
vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng ra hệ thống trong tuần trước, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản ngắn hạn và
kéo lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong những phiên cuối tuần.
Đối
với thị trường ngoại tệ, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động
rất nhẹ và tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Chốt phiên ngày 27/3,
lãi suất USD qua
đêm ở mức 3,64%/năm, kỳ hạn 1
tuần 3,68%,
kỳ hạn 2 tuần
3,73 % và
kỳ hạn 1
tháng 3,76%.
Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD ở kỳ hạn qua đêm đạt khoảng 0,86 điểm phần
trăm, tiếp tục tạo lợi thế tương đối cho việc nắm giữ VND trong ngắn hạn và hỗ
trợ ổn định tỷ giá trên thị trường ngoại hối.
Trên
thị trường trái phiếu Chính phủ, phiên đấu thầu ngày 25/3
ghi nhận Kho bạc Nhà nước huy động thành công 4.950 tỷ đồng trên tổng số 13.500
tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 37%.
Nhu cầu tập trung gần như toàn bộ ở kỳ hạn 10
năm với khối lượng trúng thầu 4.870 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn 15 năm
và 30
năm không phát sinh giao dịch.
Ở
thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân tăng lên 19.567 tỷ đồng mỗi
phiên, cao hơn mức 17.047 tỷ đồng của tuần trước. Tuy vậy, lợi suất trái phiếu
tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt khu vực trung hạn, phản ánh xu hướng
nhà đầu tư thận trọng hơn với rủi ro kỳ hạn.
Ngày
1/4, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu
13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm: kỳ hạn
5 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 11.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm
1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.
Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...
