Đại diện “big 4” ngân hàng kiến nghị được bán nợ xấu thấp hơn giá trị sổ sách

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV, đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường (kể cả thấp hơn giá gốc), bảo đảm minh bạch và đúng quy trình nhằm giải phóng nguồn lực bị ách tắc…

Tại hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” sáng 27/3, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV - đại diện nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò dẫn dắt và hỗ trợ các động lực tăng trưởng của hệ thống ngân hàng.

Theo Tổng giám đốc BIDV, về tổng tài sản, đến cuối năm 2025, nhóm "big 4" đạt khoảng 11 triệu tỷ đồng, chiếm 46,5% giá trị tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Trong đó, BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất, đạt 3,27 triệu tỷ đồng (chiếm 13,9% tổng tài sản toàn ngành).

Về dư nợ tín dụng, tổng dư nợ của 4 ngân hàng này đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Riêng thị phần tín dụng của BIDV đạt 12,5%.

Năm 2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân do Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các ngân hàng thương mại nhà nước dự kiến giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng và chuyển đổi số. Đây là các động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. "Chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp… Chúng ta phải vươn xa ra biển lớn, khai thác 7 tầng năng lượng của biển; bay cao lên vũ trụ; tiến sâu vào lòng đất để khai thác không gian ngầm".

Theo ông Lê Ngọc Lâm, song song với vai trò cung ứng vốn, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc thực thi chính sách tiền tệ, chủ động điều tiết thanh khoản, ổn định thị trường ngoại hối, góp phần giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, phát biểu tại hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại nhà nước cũng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, giúp cải thiện khả năng tiếp cận vốn và giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, từ đó kích thích đầu tư và tiêu dùng. Đây là những yếu tố cốt lõi để đạt được tăng trưởng kinh tế cao.

Cùng với đó, các ngân hàng thương mại cùng ngành ngân hàng tích cực triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong cung ứng dịch vụ và quản trị điều hành, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính và thúc đẩy phát triển toàn diện.

Để hệ thống ngân hàng phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt và hỗ trợ các động lực tăng trưởng, thay mặt các ngân hàng thương mại nhà nước, Tổng giám đốc BIDV kiến nghị 7 vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng bền vững, linh hoạt và chủ động. Trong đó, cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực vốn.

Thứ hai, đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường (có thể thấp hơn giá gốc của khoản nợ) nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai, minh bạch để giải phóng nguồn lực hiện nay đang bị ách tắc do nợ xấu.

Thứ ba, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời phân bổ hạn mức tín dụng phù hợp để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Thứ tư, thúc đẩy triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để khuyến khích mở rộng tín dụng.

Thứ năm, phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn và trái phiếu doanh nghiệp nhằm giảm áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn cho hệ thống ngân hàng, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành với hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng thẩm định rủi ro, tín dụng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, các động lực tăng trưởng mới như: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.