Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 25/3, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 5 đồng mỗi USD ở chiều bán sau động thái bán ngoại tệ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ở chiều mua, phần lớn ngân hàng điều chỉnh tăng giá USD nhằm thu hút ngoại tệ…

Ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.104, giảm 5 đồng so với phiên liền trước, tương đương mức điều chỉnh giảm 0,02%.

Theo quy định, tỷ giá trần ở mức 26.359 VND, các ngân hàng thương mại đồng loạt niêm yết tỷ giá bán sát trần, tương ứng giảm 5 đồng so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại diễn biến phân hóa khi chỉ một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi phần lớn vẫn ghi nhận xu hướng tăng, với biên độ phổ biến khoảng 4 đến 30 đồng so với phiên ngày 24/03.

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4), gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mặt bằng tỷ giá USD/VND có sự chênh lệch nhẹ ở chiều mua vào. Cụ thể, VietinBank là ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất, ở mức khoảng 26.148 VND, nhỉnh hơn so với Vietcombank, BIDV và Agribank với mức giá quanh 26.139 VND.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 10h ngày 25/3/2026.

Ở nhóm các ngân hàng thương mại còn lại, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét hơn về mức giá mua USD cũng như chênh lệch mua/bán.

Dẫn đầu về giá mua USD là HSBC và VPBank khi cùng niêm yết quanh mức 26.190 – 26.194 VND, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung, qua đó trở thành những ngân hàng có mức giá cạnh tranh nhất trong việc thu hút nguồn ngoại tệ. Đồng thời, hai ngân hàng này cũng duy trì chênh lệch mua – bán thấp nhất thị trường, chỉ khoảng 165 – 170 VND.

Theo sau là Techcombank, với tỷ giá mua 26.175 VND và chênh lệch ở mức khoảng 184 VND mỗi USD, vẫn thuộc nhóm có tính cạnh tranh cao.

Trong khi đó, các ngân hàng như Sacombank, MB, LPBank hay Eximbank duy trì tỷ giá mua trung bình, dao động quanh 26.150 – 26.170 VND, với chênh lệch phổ biến từ 190 – 210 VND mỗi USD.

Ở chiều ngược lại, UOB là ngân hàng có mức giá mua thấp nhất, chỉ khoảng 26.070 VND/USD; đồng thời ghi nhận chênh lệch mua, bán cao nhất thị trường, lên tới gần 290 VND mỗi USD. Tương tự, MSB cũng nằm trong nhóm kém cạnh tranh hơn khi niêm yết giá mua quanh 26.123 VND và duy trì chênh lệch trên 230 VND mỗi USD.

Ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang cho các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ cân bằng trạng thái ngoại tệ trên thị trường.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được quyền hủy ngang toàn bộ hoặc một phần giao dịch kỳ hạn trước thời điểm đáo hạn, qua đó tăng tính linh hoạt trong quản trị thanh khoản ngoại tệ. Tỷ giá bán kỳ hạn áp dụng trong ngày 24/3 được ấn định ở mức 26.850 VND/USD.

Việc bán ngoại tệ can thiệp được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm và có nhu cầu mua ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước. Khối lượng giao dịch tối đa cho mỗi tổ chức tín dụng trong từng lần được xác định ở mức đủ để đưa trạng thái ngoại tệ của đơn vị đó về trạng thái cân bằng.

Căn cứ xét duyệt giao dịch là trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày thực hiện bán ngoại tệ, qua đó đảm bảo hoạt động can thiệp được triển khai đúng đối tượng và sát với nhu cầu thực tế của thị trường.