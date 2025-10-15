Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước dự kiến xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia theo 3 giai đoạn

Phan Linh

15/10/2025, 16:22

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết lộ trình triển khai sàn giao dịch vàng quốc gia chia thành ba giai đoạn: (1) chỉ giao dịch vàng nguyên liệu; (2) mở rộng thêm vàng miếng; (3) bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm về thành lập Sàn Giao dịch vàng.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ tích trữ vàng vật chất cao, thể hiện rõ qua thói quen đầu tư và giữ tài sản bằng vàng của người dân trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu tiêu dùng và nắm giữ vàng luôn ở mức lớn thì thực tế Việt Nam lại không sản xuất được vàng. Do đó, mọi nhu cầu vàng trong nước đều phải phụ thuộc vào nhập khẩu – đồng nghĩa với việc tiêu tốn một lượng lớn ngoại tệ.

“Vấn đề đặt ra hiện nay với hoạt động quản lý  là phải cân đối giữa nhu cầu nắm giữ vàng hợp pháp của người dân với nhiệm vụ ổn định tỷ giá, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia”, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước chia sẻ.

Theo ông Tuấn, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tham vấn ý kiến chuyên gia và thành viên thị trường về ba phương án: (1) Thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia độc lập, (2) Cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, và (3) Thiết lập sàn trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế. Đa số ý kiến khuyến nghị thành lập lập Sàn giao dịch vàng quốc gia độc lập.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại toạ đàm.
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại toạ đàm.

"Việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia là một chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, nhằm mục tiêu khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng, hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; dữ liệu từ sàn giao dịch vàng khi được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách".

Lãnh đạo Cục Quản lý ngoại hối cho biết mô hình sàn giao dịch vàng hướng tới ba mục tiêu chính.

Ngắn hạn: Thành lập sàn giao dịch vàng vật chất, đóng vai trò là kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu cho các doanh nghiệp được cấp phép, bảo đảm công khai và minh bạch trong giao dịch.

Trung hạn: Triển khai các sản phẩm giao dịch vàng tài khoản và công cụ phái sinh, theo lộ trình phù hợp với diễn biến thị trường và năng lực quản lý.

Dài hạn: Hạn chế tình trạng nắm giữ vàng vật chất trong dân, chuyển hóa nguồn lực vàng thành vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thực.

Quy trình vận hành sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ bao gồm 8 bước chính: cấp phép hoạt động, đăng ký giao dịch, ký quỹ, đặt lệnh, giao nhận vàng vật chất, thanh toán, lưu trữ dữ liệu và giám sát kiểm tra.

Ông Đào Xuân Tuấn cho biết lộ trình triển khai chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chỉ giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu.

Giai đoạn 2: Mở rộng thêm vàng miếng.

Giai đoạn 3: Bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh.

Trong giai đoạn đầu, sàn giao dịch vàng sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa, chưa kết nối với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Đồng thời, ở giai đoạn khởi động (chủ yếu giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu), các bên tham gia sàn giao dịch vàng bao gồm: Tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán (chuyển tiền, quản lý tài khoản ký quỹ, đối soát) và các thành viên giao dịch gồm ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đánh giá việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia hiện đang nhận được nhiều điều kiện thuận lợi. Trước hết, hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, trong đó Nghị định 232 sửa đổi một số điều của Nghị định 24 về Quản lý thị trường vàng cho phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng cho ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện – tạo nền tảng pháp lý quan trọng để kiểm soát và minh bạch hóa các giao dịch vàng trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tiến bộ trong thử nghiệm tài chính như mô hình sandbox và định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế cũng tạo môi trường thuận lợi để triển khai mô hình sàn giao dịch vàng. Một số ngân hàng lớn trong nước đã có kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch chứng khoán và hàng hóa, có thể tận dụng làm nền tảng vận hành.

Ngoài ra, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đã triển khai hiệu quả như Trung Quốc (SGE), Ấn Độ (IIBX) và Singapore (SBMA).

Tuy vậy, nhiều thách thức vẫn hiện hữu. Việt Nam là quốc gia có nhu cầu sử dụng vàng ở quy mô lớn, với tâm lý tích trữ vàng sâu rộng trong dân, gây khó khăn trong quản lý. Thêm vào đó, hiện Việt Nam chưa có hệ thống kho lưu trữ vàng tập trung và hệ thống kiểm định chuyên biệt, gây trở ngại cho việc vận hành sàn giao dịch hiệu quả.

Tìm điểm cân bằng giữa quản lý và vận hành thị trường vàng

06:00, 03/12/2024

Tìm điểm cân bằng giữa quản lý và vận hành thị trường vàng

Minh bạch thị trường vàng

10:00, 08/07/2024

Minh bạch thị trường vàng

Khả năng lũng đoạn thị trường vàng từ những "chành sỉ" đến đâu?

15:43, 08/07/2024

Khả năng lũng đoạn thị trường vàng từ những

Từ khóa:

ngân hàng nhà nước nhập khẩu vàng quản lý ngoại hối sàn giao dịch vàng thị trường vàng tích trữ vàng

Đọc thêm

Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Tỷ giá tự do tăng 1,82% trong nửa đầu tháng 10

Tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định trong ngày 15/10, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên 27.100 VND/USD. Trong nửa đầu tháng 10, tỷ giá tự do tăng 1,82%...

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/10 đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed, gồm có thể sắp ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) và có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai...

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới 7 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới 7 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Trong 3 phiên đầu tuần (13 – 15/10), tùy từng thường hiệu, tổng mức tăng giá bán vàng nhẫn "4 số 9" dao động từ 5,8 triệu – 6,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 4,8 triệu đồng/lượng…

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp: Đón cơ hội tăng trưởng dài hạn

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp: Đón cơ hội tăng trưởng dài hạn

Ngoài việc đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi thiết thực cho hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp Sacombank còn áp dụng ưu đãi về lãi suất cho vay, giảm phí bảo lãnh và nhiều chính sách tài chính chuyên biệt nhằm đảm bảo doanh nghiệp ổn định để mở rộng quy mô và nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong dài hạn…

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025

Việc liên tiếp được vinh danh trong nước và quốc tế không chỉ củng cố thương hiệu Eximbank mà còn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác toàn cầu…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế:Thị trường bất động sản phục hồi chậm trong quý 3/2025

Bất động sản

2

“Gãy trụ”, cổ phiếu lao dốc, thanh khoản giảm mạnh

Chứng khoán

3

Đồng Nai: Khởi động dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 kết nối với sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Dân sinh

5

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy