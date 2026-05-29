TP.Hồ Chí Minh quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Các sở ngành, địa phương của TP.Hồ Chí Minh được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 4392/UBND-ĐT ngày 26/5/2026 về rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở Báo cáo số 3263/BC-QHHTKT ngày 15/5/2026 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về phối hợp rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

UBND TP.Hồ Chí Minh thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đầy đủ hiện trạng hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Việc rà soát phải phù hợp với ranh giới các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hiện trạng đầu tư, quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn hiện nay để điều chỉnh, bổ sung định hướng quy hoạch hệ thống mạng lưới trong thời gian tới.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai đến UBND các xã, phường và đặc khu rà soát, đề xuất bố trí kịp thời các trạm trung chuyển chất thải rắn về số lượng, quy mô và vị trí để đưa vào quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn của thành phố.

Song song đó, các địa phương phải đề xuất bổ sung các trạm trung chuyển chất thải rắn trong quá trình tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp cung cấp cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông tin tổng thể về hiện trạng và định hướng đầu tư, quy hoạch hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn để đưa vào nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trong Quy hoạch tổng thể TP.Hồ Chí Minh.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương tổ chức lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060. Nội dung này đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 24/3/2026.

Đối với UBND các xã, phường và đặc khu, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu và đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn theo chỉ đạo trước đó của UBND TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 745/TB-VP ngày 02/12/2025.

Các địa phương phải gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xử lý; đồng thời chịu trách nhiệm nếu không kịp thời báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ việc rà soát, đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết và đề xuất vị trí mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

UBND TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các xã, phường và đặc khu phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.Hồ Chí Minh (TCIP) và các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phải kịp thời thực hiện trình tự điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở triển khai các dự án theo quy định.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện lập, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 theo kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố.