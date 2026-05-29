TP.Hồ Chí Minh quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Anh Khuê

29/05/2026, 16:56

Các sở ngành, địa phương của TP.Hồ Chí Minh được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.

TP.Hồ Chí Minh: Hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ được quy hoạch lại phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Ảnh: Quốc Anh
TP.Hồ Chí Minh: Hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ được quy hoạch lại phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Ảnh: Quốc Anh

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 4392/UBND-ĐT ngày 26/5/2026 về rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở Báo cáo số 3263/BC-QHHTKT ngày 15/5/2026 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về phối hợp rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

UBND TP.Hồ Chí Minh thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đầy đủ hiện trạng hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Việc rà soát phải phù hợp với ranh giới các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hiện trạng đầu tư, quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn hiện nay để điều chỉnh, bổ sung định hướng quy hoạch hệ thống mạng lưới trong thời gian tới.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai đến UBND các xã, phường và đặc khu rà soát, đề xuất bố trí kịp thời các trạm trung chuyển chất thải rắn về số lượng, quy mô và vị trí để đưa vào quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn của thành phố.

Song song đó, các địa phương phải đề xuất bổ sung các trạm trung chuyển chất thải rắn trong quá trình tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp cung cấp cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông tin tổng thể về hiện trạng và định hướng đầu tư, quy hoạch hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn để đưa vào nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trong Quy hoạch tổng thể TP.Hồ Chí Minh.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương tổ chức lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060. Nội dung này đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 24/3/2026.

Đối với UBND các xã, phường và đặc khu, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu và đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn theo chỉ đạo trước đó của UBND TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 745/TB-VP ngày 02/12/2025.

Các địa phương phải gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xử lý; đồng thời chịu trách nhiệm nếu không kịp thời báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ việc rà soát, đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết và đề xuất vị trí mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

UBND TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các xã, phường và đặc khu phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.Hồ Chí Minh (TCIP) và các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phải kịp thời thực hiện trình tự điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở triển khai các dự án theo quy định.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện lập, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 theo kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố.

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phát triển tiềm lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

Rác thải xây dựng đang tăng mạnh, gần chạm mốc 10 triệu tấn/năm

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn trong năm 2026...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Các luật được đề xuất sửa đổi tập trung vào thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, qua đó đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân...

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hoà carbon và phát triển bền vững, việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái carbon xanh dương không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế.

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc, thay thế xăng RON95 truyền thống. Đây không phải quyết định đột ngột, mà lộ trình đã được xây dựng từ năm 2012 và trải qua nhiều bước thử nghiệm...

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Trong hơn một thập kỷ, châu Âu đã dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi điện gió và điện mặt trời tăng mạnh, một thách thức mới đang nổi lên: châu Âu không còn thiếu điện xanh, mà thiếu khả năng lưu trữ điện để ổn định hệ thống năng lượng…

