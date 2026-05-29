Shopee tiếp sức - Doanh nghiệp Việt bứt phá

Thu Hà

29/05/2026, 16:57

Những thương hiệu hoạt động nhiều năm đang gặp phải các thách thức khác nhau khi kinh doanh trực tuyến, song từ các buổi đào tạo do Shopee tổ chức, họ đã tìm thấy động lực, hướng đi để tăng trưởng dài hạn.

Khởi động từ tháng 3/2026, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” được Shopee triển khai định kỳ hằng tháng dành cho doanh nghiệp và nhà bán, tập trung vào các giải pháp nâng cao vận hành, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Với các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm đang tìm cách lấy lại đà phát triển, chương trình đào tạo của Shopee đang từng bước trở thành điểm tựa giúp họ nâng cao năng lực vận hành, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở ra hướng tăng trưởng mới.

THỰC TẾ VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: THƯƠNG HIỆU LÂU NĂM “MẮC KẸT”, KHÓ BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

Tuy cùng kinh doanh trên thương mại điện tử, nhưng mỗi nhà bán lại đối mặt với những bài toán tăng trưởng khác nhau. Với các thương hiệu hoạt động lâu năm, khó khăn lại nằm ở áp lực duy trì đà phát triển và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, theo chị Đỗ Thị Thanh Nhã, quản lý gian hàng Magic Việt Nam Store thuộc ngành điện gia dụng đã có 8 năm hoạt động trên sàn, thách thức lớn nhất chính là bài toán tăng trưởng dài hạn. Thực tế sau giai đoạn đầu phát triển nhanh, doanh nghiệp bắt đầu gặp khó trong việc phân bổ nguồn lực và duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định.

“Trước đây, đội ngũ chưa có hệ thống KPI hay chiến lược phân bổ chi phí phù hợp với quy mô gian hàng. Việc thiếu các phương pháp phân tích dữ liệu bài bản cũng khiến doanh thu khó duy trì đà tăng ổn định”, chị Nhã cho biết.

Từ các buổi đào tạo, nhiều nhà bán bắt đầu nhận ra những điểm cần cải thiện cho gian hàng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Ảnh: Shopee.
Tuy có những khó khăn khác nhau, nhưng điểm chung của nhiều nhà bán là nhu cầu vận hành chuyên nghiệp hơn, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu kinh doanh do nền tảng cung cấp, tối ưu nguồn lực và chi phí, hay cách quảng cáo, tăng lượt hiển thị hiệu quả... Đây cũng là những nội dung được Shopee và đối tác tập trung đào sâu chia sẻ, hướng dẫn trong các buổi đào tạo nhằm hỗ trợ nhà bán thích ứng tốt hơn với thị trường thương mại điện tử, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

BƯỚC “LỘT XÁC” - TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 63% SAU MỘT THÁNG ĐÀO TẠO

Thay vì chỉ cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” tập trung vào các tình huống thực tế trong lúc vận hành gian hàng để các nhà bán có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Với Magic Việt Nam Store, chương trình đào tạo đã mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán tăng trưởng dài hạn. Chị Nhã bắt đầu áp dụng kiến thức để xây dựng nội dung truyền thông mạng xã hội, kéo thêm lượng truy cập từ các nền tảng khác về gian hàng Shopee, đồng thời thiết lập lại hệ thống KPI và chiến lược phân bổ chi phí theo cách bài bản hơn.

Cách thức vận hành mới đã mang lại "trái ngọt" tức thì. Ngay từ tháng đầu tiên sau khi tham gia đào tạo, doanh thu của Magic Việt Nam Store đã tăng vọt 63%, lượng đơn hàng tăng gần 25%. Cho đến nay, mức độ tăng trưởng doanh thu trung bình của shop vẫn duy trì ổn định ở mức 30% mỗi tháng.

Magic Việt Nam Store tăng cường livestream trên Shopee Live, tối ưu hiển thị - hoạt động trong chiến lược phát triển gian hàng được áp dụng sau khi tham gia đào tạo của Shopee. Ảnh: Shopee.
“Nhờ chương trình đào tạo của Shopee, chúng tôi nắm rõ hơn về cách phân bổ dòng tiền để tối ưu chi phí hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho gian hàng thay vì vận hành theo kinh nghiệm như trước”, chị Nhã chia sẻ.

Từ câu chuyện của đội ngũ vận hành Magic Việt Nam Store có thể thấy ngay cả những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên thương mại điện tử cũng cần liên tục nâng cấp năng lực vận hành và khả năng thích ứng. Thông qua chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, Shopee tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhà bán trong quá trình chuyển đổi tư duy vận hành, tối ưu hiệu quả kinh doanh và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn trên môi trường số.

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

MB dẫn đầu về hội viên và quà tặng trong ngân hàng số

Với người dùng ngân hàng số, điểm thưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể đổi thành những quyền lợi thiết thực như voucher ăn uống, mua sắm, siêu thị hay thương mại điện tử.

FedEx phản hồi về sự cố gián đoạn dịch vụ tại Việt Nam, tích cực phục hồi trên toàn hệ thống

Trong vài tuần gần đây, sự cố chậm trễ và ùn tắc hàng hoá liên quan đến dịch vụ của FedEx tại Việt Nam ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp và khách hàng. Hiện tại, FedEx đã triển khai nhiều hoạt động khắc phục sự cố này và hướng đến phục hồi dịch vụ trên toàn mạng lưới…

Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Hành trình trải nghiệm kéo dài 5 ngày đã đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đi qua Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...

Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg vừa được ban hành sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình đánh giá, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh và bền vững...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

