Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tân Thống đốc

Phan Linh

08/04/2026, 15:51

Từ nền tảng học vấn về luật, tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn có hơn ba thập niên gắn bó với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và quản trị doanh nghiệp, trước khi tham gia hoạt động lập pháp, hoạch định chính sách và điều hành chính quyền địa phương...

Ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong phiên họp sáng 8/4/2026, Quốc hội  khoá XVI đã biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, ông Phạm Đức Ấn, Uỷ viên Trung ương Đảng  được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày 1/2/1970, quê quán tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Ông được đào tạo ở ba lĩnh vực gắn bó xuyên suốt với quá trình công tác gồm Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội, Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với vị trí chuyên viên Phòng Pháp chế – Chế độ. Trong giai đoạn từ năm 1994 đến 2009, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Pháp chế, Giám đốc Ban Pháp chế tại BIDV.

Giai đoạn 2009 - 2011, ông là Ủy viên Ban cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hưng Yên.

Từ năm 2011 đến 2014, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc BIDV, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Giai đoạn từ năm 2014 đến cuối năm 2018, ông công tác tại Agribank, giữ các vị trí gồm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Agribank, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông là Bí thư Đảng ủy bộ phận Văn phòng, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020 đến cuối năm 2024, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. 

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank giai đoạn 2020 - 2024, ông Phạm Đức Ấn cùng tập thể lãnh đạo triển khai cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng tài chính toàn diện. Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong tín dụng “tam nông”, tham gia thực thi chính sách tiền tệ và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng duy trì vị trí trong nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn, được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tiếp tục được ghi nhận là Thương hiệu Quốc gia, Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Cùng giai đoạn này, Agribank được Fitch Ratings và Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức tương đương xếp hạng quốc gia, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại Agribank, ông cùng tập thể lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ về cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021–2025, thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó tiếp tục duy trì vai trò của Agribank trong thực thi chính sách tiền tệ và tài chính toàn diện.

Cũng trong giai đoạn này, ông Phạm Đức Ấn là Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tham gia hoạt động lập pháp và giám sát song song với công tác điều hành tại doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 12/2024, ông được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020–2025. Sau đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến tháng 9/2025, ông tiếp tục được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Phạm Đức Ấn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Từ quá trình công tác trải dài qua lĩnh vực pháp chế ngân hàng, điều hành doanh nghiệp nhà nước, hoạt động nghị trường và quản lý chính quyền địa phương, ông Phạm Đức Ấn bước vào cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nền tảng kinh nghiệm được tích lũy theo mạch phát triển liên tục giữa chuyên môn tài chính - ngân hàng, quản trị tổ chức và quản lý nhà nước.

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh mới

Ngân hàng "kén khách", doanh nghiệp chật vật với bài toán vốn dài hạn

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Có 2 đơn vị đặt chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng...

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: Nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động vận hành và phát triển sản phẩm và dịch vụ…

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch của người Việt đang tăng mạnh, TCT Bảo hiểm Bảo Việt chính thức tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) với nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho khách tham quan cùng loạt hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác hấp dẫn tại gian hàng từ ngày 9-12/4/2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

