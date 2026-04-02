Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng “kén khách”, doanh nghiệp chật vật với bài toán vốn dài hạn

Hoàng Sơn

02/04/2026, 15:27

Việc các ngân hàng chuyển sang cho vay có chọn lọc không chỉ là phản ứng trước rủi ro gia tăng mà còn là tín hiệu cho thấy mô hình cung ứng vốn hiện tại đang dần chạm ngưỡng. Nếu không có kênh thay thế, khoảng trống vốn trung và dài hạn sẽ nới rộng…

Doanh nghiệp đối mặt bài toán vốn dài hạn

Sáng ngày 2/4, tại Hà Nội, FiinGroup phối hợp cùng S&P Global và FiinRatings tổ chức "Diễn đàn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Củng cố Niềm tin, Minh bạch và Hạ tầng Thị trường cho Tăng trưởng Bền vững".

Một nổi dung trọng tâm của diễn đàn là mô hình cung ứng vốn của nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước áp lực phải thay đổi, thay vì thâm dụng tín dụng quá mức. 

Trong nhiều năm qua, ngân hàng giữ vai trò trung tâm nhưng khi tỷ lệ tín dụng trên GDP của toàn hệ thống đã vượt 140%, những rủi ro mang tính hệ thống bắt đầu bộc lộ. Đáng chú ý là sự lệch pha giữa nguồn vốn huy động chủ yếu ngắn hạn và nhu cầu đầu tư dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng.

Theo báo cáo của FiinGroup công bố đầu năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn tới, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến lên gần 40% GDP. Điều này kéo theo khoảng trống lớn về nguồn vốn trung và dài hạn, ước tính lên tới 20–30 tỷ USD mỗi năm. Trong bối cảnh đó, kênh tín dụng ngân hàng khó có thể tiếp tục “gánh” toàn bộ nhu cầu vốn như trước.

“Tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam tăng rất nhanh so với các nền kinh tế có cùng mức thu nhập nhưng đi kèm với đó thì mức độ rủi ro cũng ở ngưỡng cao. Nếu tiếp tục mở rộng tín dụng có thể khiến quy mô tài sản gia tăng nhưng không đồng nghĩa với cải thiện chất lượng rủi ro” Ông Kim Eng Tan, Giám đốc Xếp hạng Tín nhiệm Quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương, S&P Global Ratings nhận định.

"Nguyên nhân đến từ việc dư địa xử lý nợ xấu dần thu hẹp, trong khi các biện pháp xóa nợ mạnh tay như năm 2025 khó có thể duy trì. Ngoài ra, mức dự phòng suy giảm cũng như chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tiếp tục nới rộng khi tín dụng tăng khoảng 19% trong khi tiền gửi chỉ tăng hơn 11% càng tạo thêm áp lực lên thanh khoản của các ngân hàng".

Ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc, Xếp hạng Khối Định chế Tài chính, FiinRating

Ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Xếp hạng Khối Định chế Tài chính, FiinRating cho biết áp lực lên chất lượng tài sản ngân hàng có thể gia tăng trong năm 2026.

Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và tỷ giá còn biến động, các tổ chức tín dụng có xu hướng siết chặt hoạt động cho vay nhằm kiểm soát rủi ro.

Khi dòng vốn ngân hàng trở nên thận trọng và có tính chọn lọc cao hơn, doanh nghiệp buộc phải tìm đến các kênh huy động thay thế, trong đó thị trường trái phiếu được xem là lựa chọn đáng chú ý, Giám đốc Xếp hạng Khối Định chế Tài chính, FiinRating cho biết.

Các chuyên gia đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã phục hồi đáng kể khi tỷ lệ trái phiếu chậm trả năm 2025 chỉ ở mức khoảng 2,8% trên tổng giá trị trái phiếu lưu hành. Tuy nhiên, những điểm nghẽn mang tính cấu trúc vẫn chưa được xử lý triệt để.

Một trong những hạn chế lớn là cơ chế định giá chưa phản ánh đúng chất lượng tín dụng, khi lãi suất phát hành vẫn chủ yếu neo theo lãi suất tiền gửi thay vì dựa trên đường cong lợi suất minh bạch.

Bên cạnh đó, hình thức phát hành riêng lẻ vẫn chiếm trên 90% tổng giá trị phát hành, khiến thị trường thiếu tính thanh khoản và hạn chế hoạt động giao dịch thứ cấp.

Khi có giao dịch, thanh khoản thường tập trung vào các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng thấp. Về dài hạn, điều này có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và tạo ra thách thức đối với sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp” ,Ông Guy Deslondes, Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Thị trường Mới nổi, S&P Global Ratings cho biết.

Đáng chú ý, dòng vốn từ trái phiếu hiện vẫn tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, trong khi các ngành sản xuất và hạ tầng, vốn có nhu cầu vốn lớn lại ít tận dụng được kênh này, chỉ chiếm 9% giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025, giảm mạnh so với mức 43% vào năm 2019.

“Dù trái phiếu Chính phủ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường vốn nợ trong nước, nhưng trái phiếu doanh nghiệp cũng đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên GDP của Việt Nam khoảng 8,7% vẫn thấp hơn đáng kể so với các quốc gia trong khu vực cho thấy thị trường vẫn đang ở bước phát triển ban đầu”, Giám đốc Toàn cầu về Phát triển Thị trường Mới nổi, S&P Global Ratings nhấn mạnh.

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng hệ thống định giá và xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp, qua đó phân hóa rõ rủi ro giữa các doanh nghiệp. Song song, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao tính minh bạch và hoàn thiện hồ sơ tín dụng, nhằm tiếp cận nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý hơn so với nguồn vốn vay ngân hàng truyền thống.

Từ khóa:

hạ tầng thị trường rủi ro hệ thống tài chính tăng trưởng tín dụng ngân hàng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tín dụng tín dụng ngân hàng Trái phiếu doanh nghiệp vốn đầu tư

Đọc thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay (CTP) dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và và vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng tới 3,6%, gấp 9 lần so với giá vàng trong nước…

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ đã tăng liên tiếp trong 5 tuần qua, đặt ra thách thức cho những người có ý định mua nhà ở nước này trong mùa xuân năm nay...

Kể từ ngày 3/4/2026, du khách Trung Quốc có thể thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam bằng cách quét mã QR mà không cần đổi tiền. Tiện ích này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch Việt Nam đón nguồn chi tiêu từ thị trường hơn 1 tỷ dân…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy