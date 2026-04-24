Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh toàn diện hoạt động thanh toán

Kỳ Phong

24/04/2026, 16:00

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3276/NHNN-TT, yêu cầu các tổ chức tín dụng và tổ chức trung gian thanh toán chấn chỉnh toàn diện công tác thanh toán trong bối cảnh các hành vi gian lận, lừa đảo và thanh toán bất hợp pháp qua tài khoản, thẻ và ví điện tử có xu hướng ngày càng tinh vi...

Ảnh minh hoạ.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát rủi ro, giám sát giao dịch và quản lý chặt chẽ các đơn vị chấp nhận thanh toán nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng và tổ chức trung gian thanh toán tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, thanh toán khống và thanh toán bất hợp pháp qua tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng và ví điện tử.

Các đơn vị được yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành, cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, hoạt động thẻ ngân hàng và ví điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 30/2025/TT-NHNN (bổ sung khoản 3a Điều 19 Thông tư 15/2024/TT-NHNN). Theo đó, khi thực hiện giao dịch thanh toán, ngân hàng phải kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán, đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác số hiệu và tên tài khoản của khách hàng trên chứng từ thanh toán.

Các tổ chức cũng cần rà soát, đánh giá toàn bộ quy trình, quy định nội bộ liên quan đến phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán; thực hiện đầy đủ quy trình nhận biết và xác minh các đơn vị chấp nhận thanh toán; cập nhật thường xuyên thông tin về loại hình kinh doanh, giấy tờ pháp lý, số định danh và thông tin người đại diện hợp pháp. Đồng thời, thực hiện phân loại các đơn vị chấp nhận thanh toán theo mức độ rủi ro và tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật bộ tiêu chí nhận diện dấu hiệu gian lận đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán; thực hiện báo cáo đầy đủ danh sách các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Bên cạnh đó, cần đối chiếu, xác minh thông tin với dữ liệu trên hệ thống để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nghi ngờ.

Việc giám sát giao dịch cũng cần được tăng cường trên toàn hệ thống, bao gồm giao dịch tại quầy và trên các kênh trực tuyến, nhằm phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường, có dấu hiệu vi phạm, qua đó chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng tài khoản, thẻ ngân hàng và ví điện tử để thực hiện các hoạt động trái pháp luật.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức đẩy mạnh truyền thông tới khách hàng về bảo mật thông tin cá nhân, cảnh báo các hình thức lừa đảo, gian lận; đồng thời nhấn mạnh các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng tài khoản, thẻ hoặc ví điện tử cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo; cũng như việc thuê, cho thuê, mua bán thông tin tài khoản.

