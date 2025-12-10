Ngân sách từ hải quan vượt dự toán, thặng dư thương mại 20,56 tỷ USD sau 11 tháng

Trong 11 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Dù tháng 11 có mức thu giảm nhẹ do trị giá xuất nhập khẩu suy giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 1,13 tỷ USD...

Theo Cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2025, công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, phản ánh hiệu quả từ các nỗ lực cải cách thủ tục hải quan và tối ưu hóa quy trình thông quan.

Báo cáo mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, tương đương 102,3% dự toán và 89,5% chỉ tiêu phấn đấu.

So với cùng kỳ năm 2024, con số này cũng tăng 9%, tương đương 34.607 tỷ đồng, minh chứng cho hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian thông quan; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu của ngành.

Nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cấp chính quyền địa phương, ngành Hải quan cho biết sẽ tích cực thông quan hàng hóa trong tháng cuối năm. Nỗ lực này nhằm tăng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu, tạo động lực quan trọng cho ngân sách nhà nước. (Cục Hải quan)

Tuy nhiên, trong tháng 11/2025, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức giảm so với tháng trước, chỉ đạt 39.118 tỷ đồng, tương đương giảm 9,6%, tức giảm 4.146 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết nguyên nhân chính là do trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng giảm đáng kể, đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng 10, tương ứng giảm 4,4 tỷ USD.

Xét về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 11/2025 ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ theo chu kỳ cuối năm, nhưng vẫn duy trì quy mô lớn.

Cụ thể, theo thống kê từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7%, còn trị giá nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7%.

Kết quả này dẫn đến cán cân thương mại thặng dư 1,13 tỷ USD, thấp hơn mức 2,6 tỷ USD của tháng 10 nhưng vẫn góp phần duy trì trạng thái ổn định của nền kinh tế.

hoạt động xuất nhập khẩu giữa tháng 11/2025 và 11 tháng đầu năm. Nguồn: Cục Hải quan

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2%, tương đương 123,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1%, còn nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%.

Điều này kéo thặng dư thương mại đạt 20,56 tỷ USD, giảm nhẹ 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn là yếu tố quan trọng duy trì ổn định vĩ mô.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khu vực này đạt 607,7 tỷ USD, tăng 25,5%, chiếm hơn 72% tổng kim ngạch. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4%, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28%, thể hiện sức đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế.

Mặc dù có những điều chỉnh theo chu kỳ cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phản ánh hiệu quả của các chính sách cải cách và quản lý ngành Hải quan trong thời gian qua.