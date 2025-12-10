Thứ Tư, 10/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân sách từ hải quan vượt dự toán, thặng dư thương mại 20,56 tỷ USD sau 11 tháng

Hoàng Sơn

10/12/2025, 14:04

Trong 11 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Dù tháng 11 có mức thu giảm nhẹ do trị giá xuất nhập khẩu suy giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 1,13 tỷ USD...

Thu ngân sách ngành Hải quan vượt dự toán
Thu ngân sách ngành Hải quan vượt dự toán

Theo Cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2025, công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, phản ánh hiệu quả từ các nỗ lực cải cách thủ tục hải quan và tối ưu hóa quy trình thông quan.

Báo cáo mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, tương đương 102,3% dự toán và 89,5% chỉ tiêu phấn đấu.

So với cùng kỳ năm 2024, con số này cũng tăng 9%, tương đương 34.607 tỷ đồng, minh chứng cho hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian thông quan; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu của ngành.

Nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cấp chính quyền địa phương, ngành Hải quan cho biết sẽ tích cực thông quan hàng hóa trong tháng cuối năm. Nỗ lực này nhằm tăng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu, tạo động lực quan trọng cho ngân sách nhà nước.

(Cục Hải quan)

Tuy nhiên, trong tháng 11/2025, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức giảm so với tháng trước, chỉ đạt 39.118 tỷ đồng, tương đương giảm 9,6%, tức giảm 4.146 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết nguyên nhân chính là do trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng giảm đáng kể, đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng 10, tương ứng giảm 4,4 tỷ USD.

Xét về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 11/2025 ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ theo chu kỳ cuối năm, nhưng vẫn duy trì quy mô lớn.

Cụ thể, theo thống kê từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7%, còn trị giá nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7%.

Kết quả này dẫn đến cán cân thương mại thặng dư 1,13 tỷ USD, thấp hơn mức 2,6 tỷ USD của tháng 10 nhưng vẫn góp phần duy trì trạng thái ổn định của nền kinh tế.

hoạt động xuất nhập khẩu giữa tháng 11/2025 và 11 tháng đầu năm. Nguồn: Cục Hải quan
hoạt động xuất nhập khẩu giữa tháng 11/2025 và 11 tháng đầu năm. Nguồn: Cục Hải quan

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2%, tương đương 123,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1%, còn nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%.

Điều này kéo thặng dư thương mại đạt 20,56 tỷ USD, giảm nhẹ 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn là yếu tố quan trọng duy trì ổn định vĩ mô.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khu vực này đạt 607,7 tỷ USD, tăng 25,5%, chiếm hơn 72% tổng kim ngạch. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4%, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28%, thể hiện sức đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế.

Mặc dù có những điều chỉnh theo chu kỳ cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phản ánh hiệu quả của các chính sách cải cách và quản lý ngành Hải quan trong thời gian qua.

Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt mốc 379.000 tỷ đồng

13:11, 11/11/2025

Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt mốc 379.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách gần 16.400 tỷ đồng

06:46, 23/10/2025

Hải quan khu vực X thu ngân sách gần 16.400 tỷ đồng

Hải quan Khu vực VI thu ngân sách vượt 139% kế hoạch

18:48, 29/09/2025

Hải quan Khu vực VI thu ngân sách vượt 139% kế hoạch

Từ khóa:

cải cách thủ tục hải quan cán cân thương mại hàng hóa cục hải quan kim ngạch xuất khẩu ngân sách Nhà nước tài chính thặng dư thương mại thu ngân sách nhà nước Tổng trị giá xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Cá nhân và hộ kinh doanh được tự kê khai doanh thu nộp thuế

Cá nhân và hộ kinh doanh được tự kê khai doanh thu nộp thuế

Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…

VPBank củng cố vị thế dẫn đầu về thẻ tín dụng khi được vinh danh ở nhiều hạng mục

VPBank củng cố vị thế dẫn đầu về thẻ tín dụng khi được vinh danh ở nhiều hạng mục

Loạt giải thưởng tại “Mastercard Customer Forum 2025” một lần nữa cho thấy chiến lược thẻ tín dụng của VPBank đang đi đúng hướng: mở rộng quy mô khách hàng, nâng cấp trải nghiệm và liên tục đổi mới công nghệ để tạo giá trị thực chất cho người dùng.

Sàn thương mại điện tử và báo chí phải ký cam kết không quảng bá “hàng lởm”

Sàn thương mại điện tử và báo chí phải ký cam kết không quảng bá “hàng lởm”

Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Đồng USD đương đầu áp lực giảm do dự báo ECB tăng lãi suất

Đồng USD đương đầu áp lực giảm do dự báo ECB tăng lãi suất

Dự báo về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất trong năm 2026 đang tạo ra áp lực mất giá đáng kể lên đồng USD, giữa lúc đồng bạc xanh vốn đã suy yếu rõ rệt trong năm nay...

Quốc hội

Quốc hội "chốt" thu 0,1% thuế chuyển nhượng vàng miếng

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2026, nổi bật với quy định đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masteri Sky Quarter chính thức ra mắt Sky Tower - Tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại Wonder City, Hà Nội

Bất động sản

2

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

Chứng khoán

3

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

Chứng khoán

4

VPBank củng cố vị thế dẫn đầu về thẻ tín dụng khi được vinh danh ở nhiều hạng mục

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy