Trang chủ Tài chính

Hải quan Khu vực VI thu ngân sách vượt 139% kế hoạch

Hoàng Sơn

29/09/2025, 18:48

Trong 9 tháng qua, thu ngân sách của Chi cục Hải quan Khu vực VI tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và vượt 139% dự toán. Đơn vị đã bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính 1.550 vụ với tổng số tiền phạt nộp vào ngân sách là 9,44 tỷ đồng…

9 tháng đầu năm, Hải quan Khu vực VI thu ngân sách vượt 139% kế hoạch

Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết luỹ kế thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, con số này cũng vượt 139% chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 78,9% chỉ tiêu phấn đấu .

Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực VI đã khai thác tối đa tiềm năng nguồn thu, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, công chức đạt những kết quả vượt bậc, thậm chí vượt xa kế hoạch ban đầu.

Xét về cơ cấu thu, nguồn thu ngân sách nhà nước chủ yếu đến từ một số nhóm hàng nhập khẩu chủ lực: (i) Nhóm hàng ô tô, sơ mi rơ moóc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38% tổng số phải thu đạt tăng trưởng 59% so với cùng kỳ; (ii) máy móc, thiết bị sản xuất, phụ tùng, linh kiện chiếm 30% tổng số phải thu và đạt con số tăng trưởng đến 103%.

Ngoài ra, một số nhóm hàng khác cũng có mức tăng trưởng đáng chú ý như: kim loại và sản phẩm kim loại chiếm 7% tổng thu, tăng 94% so với cùng kỳ, chất dẻo và sản phẩm chiếm 5% tổng thu, tăng 197% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu đầu tư, sản xuất và tiêu dùng gia tăng mà còn là kết quả của việc xác định chính xác các giải pháp thu hút doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng giá trị cao và thuế suất lớn. Điều này đã tạo nguồn thu bền vững và ít phụ thuộc vào sự biến động của các mặt hàng nông sản vốn chịu ảnh hưởng lớn từ thời vụ và chính sách kiểm soát của “bạn hàng” Trung Quốc.

Chi cục Hải quan khu vực VI 

Xét về hiệu suất thu từ các đơn vị hải quan cửa khẩu, Hữu Nghị là một trong những cửa khẩu chính, đạt tổng thu 4.730 tỷ đồng, chỉ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024 do luồng hàng ô tô, sơ mi rơ moóc chuyển hướng sang cửa khẩu khác.

Tiếp theo, cửa khẩu Tân Thanh đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 667% so với cùng kỳ và vượt 354% chỉ tiêu giao, chủ yếu nhờ thu hút luồng hàng có số thuế cao như ô tô và sơ mi rơ moóc.

Cửa khẩu Chi Ma đạt 928 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ, Cốc Nam 309 tỷ đồng và Ga Đồng Đăng 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 108,4% và 167% so với cùng kỳ.

Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết kết quả này đã phản ánh sự linh hoạt trong quản lý điều hành, khi luồng hàng chuyển hướng, các cửa khẩu khác vẫn khai thác hiệu quả và bảo toàn tổng số thu ngân sách.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực này đã thu hút 2.069 doanh nghiệp mới trên tổng số 5.017 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng 33% so với cùng kỳ 2024 và đóng góp 882,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tính riêng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thu hút 1.363 doanh nghiệp mới với 874 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Về công tác quản lý và chống thất thu, nguồn thu ngân sách tăng không chỉ đến từ thuế xuất nhập khẩu mà còn nhờ các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu. Theo đó, Chi cục đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ quản lý rủi ro và giám sát trực tuyến.

Cụ thể, công tác kiểm tra sau thông quan hoàn thành 34 cuộc kiểm tra, phát hiện 14 vụ vi phạm và truy thu hơn 2 tỷ đồng. Hệ thống quản lý trực ban tiếp nhận và xử lý 26 tin báo, phát hiện 6 vi phạm và truy thu 27,2 triệu đồng cũng như phạt vi phạm hành chính 190 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan đã bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính 1.550/1.559 vụ với tổng số tiền phạt nộp vào ngân sách là 9,44 tỷ đồng, đồng thời khởi tố một vụ án hình sự về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu Hữu Nghị với trị giá tang vật là 2,03 tỷ đồng.

Với kết quả thu tích cực trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan Khu vực VI có cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu cho cả năm 2025. Nếu hàon thành, Chi cục Hải quan Khu vực VI dự kiến thu đạt 12.000 tỷ đồng so mức chỉ tiêu phấn đấu được đề ra 11.400 tỷ đồng và là lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

biện pháp nghiệp vụ chi cục hải quan khu vực Cửa khẩu hải quan ngân sách Nhà nước tài chính thuế truy thu thuế vận chuyển trái phép vi phạm xử phạt vi phạm hành chính xuất nhập khẩu

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy