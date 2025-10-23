Hải quan khu vực X thu ngân sách gần 16.400 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2025, thu ngân sách tại chi cục này đạt hơn 91% chỉ tiêu…

Tính từ đầu năm đến ngày 14/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu ngân sách Nhà nước 16.394,58 tỷ đồng, đạt 91,06% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng).

Tính riêng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thanh Hóa đạt hơn 16.376 tỷ đồng, tương đương 90,98% chỉ tiêu Pháp lệnh. Đáng chú ý, thu từ nguồn dầu thô nhập khẩu đạt 13.058,73 tỷ đồng, chiếm tới 79,7% tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của địa bàn. Tại Sơn La, số thu đạt 18,44 tỷ đồng, tăng 514% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 368% so với chỉ tiêu được giao.

Trong thời gian còn lại của năm, Hải quan khu vực X đặt mục tiêu hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách năm 2025 theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ và Cục Hải quan giao.

Chi cục cũng phấn đấu giảm tỷ lệ phân luồng tờ khai thuộc diện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa xuống dưới 25% — thấp hơn mức bình quân 34,02% của toàn ngành Hải quan. Cùng với đó, đơn vị chủ động nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, dự án mới; động viên các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu của khu vực; phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thông quan.

Công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ của địa phương và của ngành cũng được tăng cường, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ và thủ tục hải quan.

Đơn vị duy trì vận hành thông suốt hệ thống hải quan điện tử, bảo đảm mọi thủ tục hành chính được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Hiện đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình thông quan tập trung, góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Song song đó, Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm.