Ngành đồ uống và Bộ Y tế chung tay đưa Nghị quyết 72 đến với phụ nữ Cần Thơ

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ sức khỏe nhân dân là tài sản quý giá nhất của quốc gia, là động lực và mục tiêu của mọi chính sách phát triển. Việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững...

Ngày 28/10/2025, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương thuộc Bộ Y tế (Trung tâm T5G), Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ tại Cần Thơ”.

Sự kiện này không chỉ là một hoạt động truyền thông mà còn là minh chứng cho sự chung tay của ngành đồ uống trong việc hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm T5G, Bộ Y tế, đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức sự kiện của VBA; đồng thời nhấn mạnh: "Nghị quyết 72 đã khẳng định sự chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Điều này đòi hỏi không chỉ đổi mới hệ thống y tế, củng cố y tế cơ sở, mà còn cần sự huy động sức mạnh toàn xã hội, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng".

Sự hợp tác giữa Trung tâm T5G và VBA, đại diện cho ngành đồ uống Việt Nam, đã thể hiện rõ vai trò không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và hình thành lối sống lành mạnh, đặc biệt cho phụ nữ.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm T5G: "Nghị quyết 72 đã khẳng định sự chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện".

Theo ông Vũ Mạnh Cường, khi người phụ nữ biết chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình, đó không chỉ là hành động vì bản thân, mà còn là bước khởi đầu cho một gia đình khỏe mạnh và một xã hội hạnh phúc.

Đồng hành cùng Trung tâm T5G, PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội VBA, bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi ngành đồ uống được góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc cung cấp thông tin khoa học về dinh dưỡng và sản phẩm.

PGS.TS Nguyễn Văn Việt khẳng định: "Ngành đồ uống luôn nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ nước uống đóng chai, nước ngọt, trà, cà phê, đến rượu bia. Đặc biệt, ngành nước giải khát đang mạnh mẽ cải tiến sản phẩm, mở rộng các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe như đồ uống không đường, ít calo, và đồ uống chức năng bổ sung vitamin, khoáng chất".

Nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm đối với các sản phẩm chứa cồn hoặc đường, cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, PGS.TS Nguyễn Văn Việt cho biết nhiều doanh nghiệp trong ngành đã triển khai các chương trình cộng đồng về dinh dưỡng cân bằng và vận động thể chất, hỗ trợ giáo dục sức khỏe và khuyến khích lối sống năng động. Đây là cam kết dài hạn nhằm giảm nguy cơ bệnh không lây nhiễm và xây dựng thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh hơn.

PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội VBA :"Ngành nước giải khát đang mạnh mẽ cải tiến sản phẩm, mở rộng các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe".

Hội thảo đã trang bị cho phụ nữ những kiến thức thiết thực, đặc biệt là vai trò trung tâm của họ trong việc lựa chọn và quyết định dinh dưỡng hàng ngày cho gia đình. PGS.TS.BS Nguyễn Quang Dũng, Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, đã giải thích “dinh dưỡng chủ động” là việc mỗi cá nhân hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng và trạng thái sức khỏe của bản thân để chủ động điều chỉnh chế độ ăn, hoạt động thể lực, giấc ngủ, kiểm soát cân nặng, nhằm đạt sức khỏe tối ưu.

Về vấn đề thừa cân béo phì, một mối quan tâm lớn, ông Dũng khẳng định béo phì là bệnh của hệ thống lối sống, không phải của một loại thực phẩm. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như dư năng lượng nạp vào, hoạt động thể lực ít, giấc ngủ, yếu tố môi trường và sinh học cá nhân. “Đường không phải là thủ phạm duy nhất, năng lượng dư thừa mới là cốt lõi”, ông Dũng nêu rõ.

Bà Nguyễn Thanh Hồng, Trung tâm T5G, Bộ Y tế, đã cung cấp một bài thuyết trình vô cùng hữu ích về “Hướng dẫn cách đọc nhãn thực phẩm và đồ uống”. Đây là kỹ năng quan trọng giúp phụ nữ lựa chọn thực phẩm, đồ uống hợp lý cho gia đình.

Bà Hồng hướng dẫn chi tiết cách đọc các thông tin cơ bản (tên hàng hóa, xuất xứ, thành phần) và đặc biệt là nhãn dinh dưỡng bắt buộc. Người tiêu dùng cần hiểu rõ các thông tin như giá trị năng lượng, nguồn gốc năng lượng, chất béo, vitamin, khoáng chất.

Một lưu ý quan trọng là hàm lượng đường trong sản phẩm. Bà Hồng phân tích rõ ràng sự khác biệt giữa carbohydrate và đường tổng số, giúp chị em nhận biết hàm lượng đường một cách chính xác, tránh nhầm lẫn khi chỉ căn cứ vào độ ngọt hay so với các đồ uống pha sẵn khác (như trà sữa, kem). Bà lưu ý rằng nhiều thực phẩm tưởng chừng lành mạnh như trà sữa hay nước trái cây cũng có thể chứa lượng đường rất cao.

“Người tiêu dùng cần hiểu biết các chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể, lựa chọn sản phẩm từ công ty uy tín, và đọc kỹ các thông tin trên nhãn sản phẩm trước khi sử dụng”, bà Hồng kết luận.