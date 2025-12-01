Ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Minh Huy
01/12/2025, 15:01
Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đánh dấu bước tái cấu trúc sau khi hợp nhất, với định hướng xây dựng ngành kim hoàn phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng tay nghề, hiện đại hóa sản xuất và hội nhập quốc tế…
Ngày 27/11/2025, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Bất thường Lần I nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Theo SJA, năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, kéo theo yêu cầu tái cấu trúc toàn diện các hội nghề nghiệp. Với SJA, đây không chỉ là điều chỉnh về mặt tổ chức mà còn là cơ hội định vị lại vai trò của ngành kim hoàn trong không gian kinh tế – công nghiệp – thương mại mở rộng và năng động bậc nhất cả nước khi hợp nhất Hội Mỹ nghệ Kim hoàn của 3 tỉnh, thành phố.
Đại hội lần này không chỉ tổng kết 30 năm phát triển mà còn mở ra tầm nhìn mới cho ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, SJA đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét qua số lượng nghệ nhân mới được công nhận, nguồn nhân lực được đào tạo, các chi hội được thành lập và hoạt động thiện nguyện lan tỏa trong cộng đồng. Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc giúp Hội bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và phù hợp với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch SJA, cho biết việc hợp nhất địa giới hành chính đã kéo theo yêu cầu đồng bộ hóa tiêu chuẩn và kỹ thuật trong toàn ngành, đòi hỏi SJA phải thúc đẩy chuẩn hóa tay nghề thợ kim hoàn, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo sự tương đồng về kỹ năng giữa các địa bàn.
Bên cạnh đó, việc đồng bộ hệ thống kiểm định và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng trở thành yêu cầu cấp thiết để phù hợp với không gian quản lý chung, giảm sự khác biệt giữa các địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuyên vùng.
Trong giai đoạn mới, SJA hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, cập nhật kỹ thuật chế tác tiên tiến và mở rộng cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Hội đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh TP. Hồ Chí Minh như một trung tâm đào tạo, chế tác và thương mại trang sức hàng đầu của vùng kinh tế phía Nam.
Với vai trò tổ chức đầu mối, SJA được kỳ vọng sẽ đại diện tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp và nghệ nhân, góp phần định hình chính sách và hỗ trợ hội viên thích ứng với xu thế phát triển mới của ngành.
Đại hội đã thông qua chương trình làm việc, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các văn kiện quan trọng, bao gồm Điều lệ Hội sửa đổi, quy chế hoạt động và nghị quyết Đại hội, đều được thông qua với sự thống nhất cao.
Về nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Dưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ban lãnh đạo mới đặt mục tiêu đưa SJA bước vào giai đoạn phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược: Quốc tế hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây là những hướng đi then chốt giúp ngành kim hoàn Thành phố tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm chế tác và thương mại trang sức quan trọng của châu Á trong thập niên tới.
Trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng niêm yết có dấu hiệu giảm nhẹ, dù quy mô nợ xấu tiếp tục tăng. Kết quả này nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực và công tác thu hồi nợ được đẩy mạnh...
Ngày 1/12, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát giá vàng thế giới. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh 2 - 3 lần, mỗi nhịp đều lên tới nửa triệu đồng/lượng...
Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn tài chính Manulife sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam…
Sáng 1/12, một số điểm giao dịch ngoại tệ trên địa bàn TP. Hà Nội niêm yết giá USD ở mức 27.600 VND/USD (mua vào) và 27.700 VND/USD (bán ra), giảm lần lượt 50 đồng và 30 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp trên thị trường tự do…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: