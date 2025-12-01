Ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đánh dấu bước tái cấu trúc sau khi hợp nhất, với định hướng xây dựng ngành kim hoàn phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng tay nghề, hiện đại hóa sản xuất và hội nhập quốc tế…

Ngày 27/11/2025, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Bất thường Lần I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo SJA, năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, kéo theo yêu cầu tái cấu trúc toàn diện các hội nghề nghiệp. Với SJA, đây không chỉ là điều chỉnh về mặt tổ chức mà còn là cơ hội định vị lại vai trò của ngành kim hoàn trong không gian kinh tế – công nghiệp – thương mại mở rộng và năng động bậc nhất cả nước khi hợp nhất Hội Mỹ nghệ Kim hoàn của 3 tỉnh, thành phố.

Đại hội lần này không chỉ tổng kết 30 năm phát triển mà còn mở ra tầm nhìn mới cho ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, SJA đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét qua số lượng nghệ nhân mới được công nhận, nguồn nhân lực được đào tạo, các chi hội được thành lập và hoạt động thiện nguyện lan tỏa trong cộng đồng. Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc giúp Hội bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và phù hợp với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch SJA, cho biết việc hợp nhất địa giới hành chính đã kéo theo yêu cầu đồng bộ hóa tiêu chuẩn và kỹ thuật trong toàn ngành, đòi hỏi SJA phải thúc đẩy chuẩn hóa tay nghề thợ kim hoàn, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo sự tương đồng về kỹ năng giữa các địa bàn.

Bên cạnh đó, việc đồng bộ hệ thống kiểm định và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng trở thành yêu cầu cấp thiết để phù hợp với không gian quản lý chung, giảm sự khác biệt giữa các địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuyên vùng.

Trong giai đoạn mới, SJA hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, cập nhật kỹ thuật chế tác tiên tiến và mở rộng cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Hội đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh TP. Hồ Chí Minh như một trung tâm đào tạo, chế tác và thương mại trang sức hàng đầu của vùng kinh tế phía Nam.

Với vai trò tổ chức đầu mối, SJA được kỳ vọng sẽ đại diện tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp và nghệ nhân, góp phần định hình chính sách và hỗ trợ hội viên thích ứng với xu thế phát triển mới của ngành.

Ông Nguyễn Văn Dưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các văn kiện quan trọng, bao gồm Điều lệ Hội sửa đổi, quy chế hoạt động và nghị quyết Đại hội, đều được thông qua với sự thống nhất cao.

Về nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Dưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban lãnh đạo mới đặt mục tiêu đưa SJA bước vào giai đoạn phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược: Quốc tế hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây là những hướng đi then chốt giúp ngành kim hoàn Thành phố tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm chế tác và thương mại trang sức quan trọng của châu Á trong thập niên tới.