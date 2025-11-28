Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và vàng thế giới giảm hơn 37%

Phiên sáng 28/11, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới giảm hơn 2 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 22,01 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 4/11. Cùng đó, khoảng cách giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và giá vàng thế giới giảm từ 3,29 triệu đến 5,89 triệu đồng/lượng tuỳ thương hiệu…

Các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (28/11) sau nhịp đi ngang vào phiên hôm qua (27/11).

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu trên tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 27/11. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng bán ra tăng 800 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng. Cùng mức tăng trên, tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 151,2 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, hai thương hiệu này đều niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 152,7 triệu đồng và 152,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu này cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 28/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại tất cả các hệ thống lớn với mức tăng dao động từ 400 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên sáng 28/11, chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới giảm hơn 2 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh vào phiên 4/11 là 22,01 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và giá vàng thế giới giảm từ 3,29 triệu – 5,89 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Như vậy, đối với vàng miếng SJC, mức giảm trên tương đương 10,85% và tương đương 14,62% - 37,25% đối với vàng nhẫn.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,7 triệu – 152,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn được duy trì ổn định.

Tại DOJI và PNJ, hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 149,8 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 152,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên 27/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này đều tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là hai thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường sau một nhịp điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,8 triệu và giá bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 27/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 11 giờ ngày 28/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/11, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 150,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 28/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/11, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tại Phú Quý niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá gaio dịch vàng nhẫn ở mức 150,2 triệu – 153,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Như vậy, sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng ghi nhận mức tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua và giá bán vàng nhẫn sau 1 nhịp điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giáo dịch trên vẫn không đổi. So với các thương hiệu phía Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 8 triệu – 9 triệu đồng/lượng.