Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Thu Hằng

22/12/2025, 09:33

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Trước đó, ngày 15/11/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; đủ điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trạm y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP, để xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức, làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bộ Y tế cho biết Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có yêu cầu: “Các tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp) và các trạm y tế cấp xã, hoàn thành dứt điểm trước ngày 31/12/2025”.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp các trạm y tế cấp xã, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43 cho phù hợp.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/12/2025 để tổng hợp, báo cáo.

Từ khóa:

đề án vị trí việc làm sắp xếp trạm y tế Thông tư 43/2025/TT-BYT trạm y tế cấp xã

VnEconomy