Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Thứ Hai, 22/12/2025
Thu Hằng
22/12/2025, 09:33
Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...
Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đặc khu.
Trước đó, ngày 15/11/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; đủ điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.
Trạm y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP, để xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức, làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Bộ Y tế cho biết Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có yêu cầu: “Các tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp) và các trạm y tế cấp xã, hoàn thành dứt điểm trước ngày 31/12/2025”.
Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.
Trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp các trạm y tế cấp xã, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43 cho phù hợp.
Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/12/2025 để tổng hợp, báo cáo.
Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, xác định thời hạn của giấy phép lao động tối đa với lao động nước ngoài là 10 năm...
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...
Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đã xác định: hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: