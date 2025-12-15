Thúc đẩy tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế

Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, bao trùm các khía cạnh từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Việc đổi mới sáng tạo trong y tế, ứng dụng các giải pháp công nghệ AI là rất cần thiết....

Ngày 14/12, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.

Đây là sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết, từ năm 2026 mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, để biến mục tiêu này thành hiện thực, Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, bao trùm các khía cạnh từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Việc đổi mới sáng tạo trong y tế, ứng dụng các giải pháp công nghệ AI là rất cần thiết.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã thực hiện hoạt động khám bệnh và sàng lọc bằng công nghệ cho hơn 2.000 người dân tại thành phố Hà Nội.

Điểm nhấn thu hút lớn là khu trưng bày và trải nghiệm các giải pháp y tế ứng dụng AI, được phát triển bởi Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đối tác. Những công nghệ này đã minh chứng hiệu quả của việc kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng thực tiễn trong ngành y tế.

Chương trình đã đổi mới bằng việc thiết lập các trạm sàng lọc tự động cho bệnh lý nguy hiểm, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sàng lọc ban đầu và tăng cường ý thức về y tế dự phòng.

Ngoài ra, với sự tham gia của các chuyên gia từ tuyến Trung ương tại khu tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí, chương trình đã hiện thực hóa cam kết “y tế vì cộng đồng”, mang dịch vụ chất lượng cao đến tận tay người dân.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Toàn bộ kinh phí ủng hộ tiền mặt (cùng với kinh phí huy động từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V) sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.