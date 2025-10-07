Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Ngày 10/9 chính thức trở thành ngày truyền thống của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

P.V

07/10/2025, 20:38

Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là niềm tự hào to lớn của tập thể PVCFC. Lần đầu tiên trong hành trình gần 15 năm, những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tiên phong và cống hiến thầm lặng nơi đất Mũi đã được khắc ghi thành một ngày đặc biệt để tri ân, để tự hào và để tiếp lửa cho chặng đường mới.

Từ nay, mỗi tháng 9 không chỉ gợi nhắc những ngày đầu dựng xây trên vùng U Minh hoang sơ, những gian khó đặt nền móng hay niềm vui khi sản phẩm thương mại đầu tiên ra đời, mà còn khẳng định bước tiến vững vàng của Phân bón Cà Mau trên hành trình phát triển mạnh mẽ, vươn tầm thế giới. Ngày Truyền thống 10/9 vì thế mang ý nghĩa thiêng liêng: Vừa là lời tri ân những người mở đường, vừa là dấu mốc bản lĩnh tiên phong, là sợi dây gắn kết PVCFC với cộng đồng nông dân, đối tác và đất nước, đồng thời cũng là động lực khơi mở khát vọng vươn xa, dựng xây nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và thịnh vượng.”

HÀNH TRÌNH VIẾT NÊN NIỀM TỰ HÀO NƠI TẬN CÙNG TỔ QUỐC

Bắt đầu từ quyết định lịch sử ngày 10/9/2001, khi dự án Nhà máy Đạm Cà Mau được phê duyệt. Từ khoảnh khắc ấy, một công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia chính thức được khởi sinh nơi tận cùng Tổ quốc. Đó không chỉ là bước khởi đầu của một dự án quy mô lớn, mà còn mở ra hành trình lịch sử - hành trình biến vùng U Minh hoang sơ, chỉ toàn lau sậy và bùn lầy, thành nơi thắp sáng khát vọng phát triển của đất nước. Và câu chuyện huyền thoại mang tên Phân bón Cà Mau bắt đầu được viết nên, đánh dấu một chặng đường gần 15 năm đầy tự hào.

Tháng 7/2008, Nhà máy Đạm Cà Mau - công trình trọng điểm quốc gia với công suất 800.000 tấn urê/năm, chính thức khởi công tại Cà Mau. Ba năm sau, ngày 09/3/2011, doanh nghiệp được thành lập không chỉ để vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau mà còn với sứ mệnh cung cấp phân bón dinh dưỡng cao cho nông nghiệp và phụng sự cộng đồng. Đến 23/4/2012, hạt urê thương mại đầu tiên ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành phân bón Việt Nam.

Chỉ trong 15 tháng vận hành, PVCFC đã cán mốc sản lượng 1 triệu tấn - con số ấn tượng minh chứng cho tinh thần vượt khó và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Năm 2014, PVCFC gây tiếng vang khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và được công nhận Thương hiệu Quốc gia lần đầu tiên. Tiếp đó, 2015 đánh dấu sự chuyển mình khi chính thức cổ phần hóa và đưa cổ phiếu DCM lên sàn HoSE, mở ra giai đoạn phát triển theo chuẩn mực mới.

PVCFC chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán Tp. HCM với mã cổ phiếu DCM.
PVCFC chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán Tp. HCM với mã cổ phiếu DCM.

Trong chặng đường tiếp theo, PVCFC liên tục bứt phá. 2016 – 2017, doanh nghiệp cán mốc 3 triệu tấn urê, đồng thời giới thiệu các dòng sản phẩm mới như N.Humate TE, N46.Plus, N46.Nano C+. Đến 2019, sản lượng tích lũy vượt 6 triệu tấn, và 2020, thương hiệu “Đạm Cà Mau” được nâng tầm thành “Phân bón Cà Mau”, mở rộng danh mục, cán mốc 7 triệu tấn urê, vận hành ổn định ở mức 110% công suất – nằm trong top 10% nhà máy hiệu suất cao nhất thế giới.

Năm 2021 ghi dấu nhiều bước tiến: Kỷ niệm 10 năm thành lập, đưa vào hoạt động Phân xưởng NPK Cà Mau công suất 300.000 tấn/năm với công nghệ urê nóng chảy hiện đại, ra mắt sản phẩm hữu cơ OM CAMAU và được Forbes vinh danh trong Top 50 công ty tiềm năng phát triển hàng đầu Việt Nam.

Từ đó đến nay, Phân bón Cà Mau vươn mình mạnh mẽ không chỉ với những con số ấn tượng mà còn bởi nhiều thành tựu, giải thưởng uy tín như: Doanh nghiệp Quản trị vượt trên tuân thủ (chỉ 2 DN trong hơn 500 được trao), Top 50 Doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao Quản trị Công ty Việt Nam - VNCG50, Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, Top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh, Doanh nghiệp vì cộng đồng, Top 10 thương hiệu tăng trưởng kinh doanh ấn tượng…

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC, đại diện PVCFC có mặt trực tiếp nhận giải thưởng vinh danh Top 5 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có điểm số quản trị cao nhất, theo kết quả đánh giá của ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC, đại diện PVCFC có mặt trực tiếp nhận giải thưởng vinh danh Top 5 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có điểm số quản trị cao nhất, theo kết quả đánh giá của ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

Mỗi cột mốc là một chặng đường vượt khó đi lên, kết tinh từ ý chí kiên định và khát vọng vươn xa. Từ bản hợp đồng EPC cực kỳ thách thức đến những ngày tháng gian nan giải phóng mặt bằng giữa bùn lầy, sình lũ, từ lễ khởi công tràn đầy hy vọng đến ngày công ty chính thức thành lập, từ khoảnh khắc tự hào khi sản phẩm thương mại đầu tiên ra đời đến thời điểm sản phẩm Phân bón Cà Mau vươn ra hơn 20 quốc gia trên toàn Thế giới.

BẢN LĨNH TIÊN PHONG – TINH THẦN DẪN LỐI

Bản lĩnh tiên phong của PVCFC được minh chứng qua những đổi mới không ngừng trên mọi phương diện: Từ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại đến tiên phong trong trách nhiệm xã hội. Không dừng lại ở việc tự hoàn thiện, PVCFC còn đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực để cộng đồng cùng chuyển mình: Giúp người nông dân tiếp cận tri thức và công nghệ canh tác tiên tiến, đồng hành cùng các đối tác xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hiện đại; chăm lo đời sống cộng đồng.

Người nông dân tham gia trải nghiệm AI tính năng chuẩn đoán sâu bệnh của ứng dụng 2Nông.
Người nông dân tham gia trải nghiệm AI tính năng chuẩn đoán sâu bệnh của ứng dụng 2Nông.

Bước sang tuổi 15, Phân bón Cà Mau đã khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ, trở thành thương hiệu quốc gia đồng hành cùng nông dân, góp phần kiến tạo nền nông nghiệp bền vững và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thành quả đó là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động nơi Đất Mũi, và trở thành niềm tự hào chung để PVCFC tiếp tục vững bước trong chặng đường phía trước.

HÀNH TRÌNH CỦA TƯƠNG LAI: TỰ HÀO ĐỂ BƯỚC TIẾP, KHÁT VỌNG ĐỂ BAY XA

Từ những ngày đầu gian khó, chính bàn tay và khối óc của hàng ngàn cán bộ công nhân viên PVCFC đã viết nên một kỳ tích, biến vùng đất sình lầy thành biểu tượng tự hào của cả dân tộc. Tập thể PVCFC vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo, cống hiến, viết tiếp câu chuyện tiên phong bằng khát vọng đổi mới, bằng tinh thần gắn kết và bằng niềm tin vào một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, bền vững, vươn xa cùng thế giới.

Doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và kinh doanh phân bón, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như: Khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón, Công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch. Và chính niềm tin, sự đoàn kết cùng nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ công nhân viên sẽ soi sáng con đường tiên phong, giúp tập thể chúng ta tiếp tục vươn xa và chinh phục những đỉnh cao mới.

Việc Ngày Truyền thống 10/9 được công nhận ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là mốc son khẳng định bản lĩnh tiên phong, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn. Có Ngày Truyền thống, PVCFC có thêm một điểm hẹn để tri ân, để tự hào và để tiếp lửa cho chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới, vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thịnh vượng của Việt Nam và thế giới.

PVCFC

GREENFEED và hành trình tham gia chuỗi giá trị thủy hải sản toàn cầu

GREENFEED và hành trình tham gia chuỗi giá trị thủy hải sản toàn cầu

Nhà máy thức ăn thủy hải sản của GREENFEED chính thức được công nhận đạt chuẩn quốc tế ASC, khẳng định chiến lược phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản bền vững.

Sailun đầu tư 290 triệu USD xây dựng nhà máy lốp xe tại Ai Cập

Sailun đầu tư 290 triệu USD xây dựng nhà máy lốp xe tại Ai Cập

Tập đoàn Sailun vừa khởi động dự án nhà máy sản xuất lốp xe tại Ai Cập với tổng vốn hơn 290 triệu USD. Dự án được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch toàn cầu hóa, giúp tập đoàn mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

“5 câu chuyện chuyển đổi thời AI” tại The Makeover 2025

“5 câu chuyện chuyển đổi thời AI” tại The Makeover 2025

Nếu hỏi ChatGPT cho một tình huống điển hình về việc áp dụng AI tại Việt Nam, kết quả sẽ cho ra nhiều câu trả lời với độ dài khác nhau và có thể chỉ mang tính khái quát. Nhưng tại The Makeover 2025, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe lời giải thực chiến từ các lãnh đạo cấp cao Bosch, SAP, Talentnet và Henrik von Scheel – Cha đẻ Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Cơ chế mới về tính giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới lợi nhuận doanh nghiệp ngành?

Cơ chế mới về tính giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới lợi nhuận doanh nghiệp ngành?

Ngành xăng dầu Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu, với trọng tâm là chuyển đổi cơ chế điều hành giá sang hướng thị trường có kiểm soát.

Vingroup đề xuất đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Vingroup đề xuất đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc nghiên cứu và đầu tư làm cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND Thành phố trước ngày 10/10/2025.

1

Đề xuất bỏ thủ tục riêng về đăng ký người phụ thuộc trong quản lý thuế

Tài chính

2

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Chín trường hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo bị cấm

Kinh tế số

3

Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ bổ sung 490 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia

Thị trường

4

GREENFEED và hành trình tham gia chuỗi giá trị thủy hải sản toàn cầu

Doanh nghiệp

5

Hơn 50 đối tác quốc tế tìm hiểu cơ hội tại thương vụ IPO của VPBankS

Chứng khoán

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy