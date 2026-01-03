Sản xuất than, khoáng sản và điện đồng loạt vượt kế hoạch, TKV hoàn thành toàn diện mục tiêu năm 2025

Trong tháng 12/2025, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng nhu cầu thị trường quốc tế duy trì ở mức cao đối với nhiều loại khoáng sản chủ lực đã tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, qua đó khép lại năm 2025 với hầu hết các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đạt và vượt kế hoạch.

KHỐI KHOÁNG SẢN ĐÓNG GÓP LỚN CHO LỢI NHUẬN

Sản xuất than tiếp tục là trụ cột trong kết quả chung của TKV. Riêng tháng 12, than nguyên khai ước đạt 2,7 triệu tấn; lũy kế cả năm đạt 38,4 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch và 102,1% so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch tháng 12 ước đạt 3,55 triệu tấn; lũy kế năm đạt 38,85 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch và 101,1% so với cùng kỳ.

Than tiêu thụ tháng 12 đạt 4,855 triệu tấn; lũy kế cả năm đạt 44,625 triệu tấn. Các đơn vị khai thác và chế biến than hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu điều hành tháng, góp phần giúp TKV hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025.

Trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận khối than giảm mạnh, khối khoáng sản tiếp tục là điểm sáng, hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận, với thu nhập bình quân đạt 117% kế hoạch.

Sản xuất alumina tháng 12 ước đạt 131,1 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 1,44 triệu tấn, bằng 110,9% kế hoạch và 102,8% so với cùng kỳ, đạt 100,1% kế hoạch điều hành tăng trưởng. Tiêu thụ alumina tháng 12 đạt 149,9 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 1,44 triệu tấn, bằng 110,8% kế hoạch.

Sản xuất tinh quặng đồng tháng 12 đạt 7,4 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 97,5 nghìn tấn, bằng 109,3% kế hoạch. Tiêu thụ tinh quặng đồng lũy kế đạt 32,5 nghìn tấn, bằng 106,7% kế hoạch.

Sản xuất kẽm thỏi tháng 12 đạt 254 tấn; lũy kế năm đạt 9,1 nghìn tấn, bằng 111,0% kế hoạch. Tiêu thụ kẽm thỏi lũy kế đạt 8,8 nghìn tấn, bằng 108,1% kế hoạch.

Sản xuất đồng tấm tháng 12 đạt 2,2 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 31,2 nghìn tấn, bằng 104,0% kế hoạch và 103,7% so với cùng kỳ; tiêu thụ đạt tương ứng 31,2 nghìn tấn.

Sản lượng điện tháng 12 ước đạt 990 triệu kWh; lũy kế năm đạt 10,1 tỷ kWh, bằng 100,3% kế hoạch và 105,0% so với cùng kỳ.

Sản xuất thuốc nổ tháng 12 đạt 4,1 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 76,1 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch. Cung ứng thuốc nổ lũy kế đạt 105,2 nghìn tấn.

Sản xuất Amon Nitrat tháng 12 đạt 8,3 nghìn tấn; lũy kế năm đạt 195 nghìn tấn, bằng 102,6% kế hoạch và 120,9% so với cùng kỳ; tiêu thụ lũy kế đạt 195 nghìn tấn.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 12 ước đạt 13,45 nghìn tỷ đồng; lũy kế năm 2025 đạt 161,04 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất tháng 12 đạt 874 tỷ đồng; lũy kế năm đạt 7,66 nghìn tỷ đồng, bằng 225,1% kế hoạch năm, 110,8% so với cùng kỳ và 109,8% kế hoạch điều hành tăng trưởng.

Nộp ngân sách Nhà nước tháng 12 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế năm đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 102,0% kế hoạch năm và 101,4% so với cùng kỳ.

DUY TRÌ NHỊP SẢN XUẤT CAO THÁNG 1/2026

Dự báo tháng 01/2026, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho khai thác than và khoáng sản; nhu cầu than cho sản xuất điện tăng trong mùa khô, trong khi giá và nhu cầu các khoáng sản chủ lực như đồng, bạc, nhôm, alumin trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao.

Theo kế hoạch, TKV đặt mục tiêu trong tháng 01/2026 sản xuất 3,17 triệu tấn than nguyên khai, 3,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 4,11 triệu tấn than; sản xuất 105 nghìn tấn alumina, 9,6 nghìn tấn tinh quặng đồng, 780 tấn kẽm thỏi, 2,7 nghìn tấn đồng tấm; sản lượng điện dự kiến 912 triệu kWh. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 01/2026 dự kiến đạt 14,17 nghìn tỷ đồng.

TKV cho biết, Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục tổ chức sản xuất linh hoạt, đảm bảo an toàn, duy trì ổn định các mỏ, nhà máy và nhà máy điện, đồng thời đẩy mạnh chế biến, logistics, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh ngay từ tháng đầu, năm đầu của giai đoạn 2026.