Nghệ An: 100.000 cây xanh được trao tặng thông qua chương trình Tết An Bình 2026

Trong khuôn khổ chương trình, ABBANK đã trao 100.000 cây quế, 10.000 kg phân bón và nhiều phần quà Tết cho người dân địa phương, góp phần hỗ trợ sinh kế bền vững và cải thiện đời sống cho các hộ dân vùng cao.

Không chỉ là hoạt động trồng cây đầu năm, Tết An Bình 2026 còn là sự tiếp nối của dự án “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” – hành trình xanh được ABBANK kiên trì thực hiện suốt 5 năm qua, nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng tại nhiều địa phương còn khó khăn.

Cùng với 100.000 cây quế giống được trao cho 228 hộ dân tại xã Thông Thụ, ABBANK còn trao tặng 10.000 kg phân bón nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu chăm sóc cây trồng. Sự hỗ trợ này giúp các hộ dân có thêm điều kiện để cây sinh trưởng tốt, từng bước hình thành những vườn quế ổn định, tạo nền tảng cho sinh kế lâu dài. Các hộ dân được nhận cây giống đều là các gia đình có sẵn đất trồng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện trồng rừng trong nhiều năm nay.

Cùng với cây giống, ABBANK trao tặng 10.000 kg phân bón nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu chăm sóc cây trồng.

Cây quế được lựa chọn bởi sự phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã Thông Thụ – nơi từ lâu được xem là “thủ phủ quế” của tỉnh Nghệ An. Loại cây này có khả năng sinh trưởng tốt, ít tốn công chăm sóc và mang lại giá trị kinh tế ổn định. Trong quá trình cây lớn lên, người dân có thể thu hoạch lá, cành để tăng thu nhập, từ đó từng bước tạo dựng sinh kế ngay trên chính mảnh đất của mình. 100.000 cây quế ABBANK trao tặng dự kiến sẽ góp phần phủ xanh hơn 20 ha đất rừng trên địa bàn xã.

Nhận món quà đặc biệt từ ABBANK, ông Lê Viết Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Thông Thụ bày tỏ: “Việc hỗ trợ cây giống đi kèm phân bón là hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của xã Thông Thụ – địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trong những năm gần đây. Sự đồng hành thiết thực này của ABBANK không chỉ giúp người dân chúng tôi ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn tạo thêm động lực để bà con yên tâm gắn bó với sản xuất nông nghiệp lâu dài.”

Phát biểu tại lễ trao cây, đại diện ABBANK, ông Lại Tất Hà – Phó Tổng giám đốc chia sẻ: “Tết An Bình là chương trình được ngân hàng duy trì nhiều năm với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Chúng tôi tin rằng, khi những mầm cây hôm nay lớn lên và được chăm sóc đúng cách, đó cũng là lúc cuộc sống của người dân dần ổn định hơn. Tết An Bình vì thế không chỉ gói gọn trong một ngày, mà còn là sự khởi đầu cho những giá trị bền vững trong tương lai.”

Các TNV ABBANK cùng người dân xã Thông Thụ tham gia trồng cây quế giống – bước khởi đầu cho sinh kế bền vững tại địa phương.

Bên cạnh những mầm xanh được gieo xuống, 50 phần quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đã được ABBANK trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, giúp bà con đón Tết thêm đủ đầy và ấm áp hơn sau một năm còn nhiều vất vả.

Sau chương trình, đại diện ABBANK tới thăm hỏi và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thông Thụ.

Tết An Bình 2026 tại xã Thông Thụ tiếp tục ghi dấu mốc cho hành trình ABBANK đồng hành cùng cộng đồng, gieo những mầm xanh cho môi trường, cho sinh kế và cho một mùa xuân an lành, lâu dài hơn với người dân trên khắp Việt Nam.

Được tổ chức đều đặn mỗi dịp xuân về, Tết An Bình là hoạt động thiện nguyện thường niên đã trở thành “truyền thống” của ABBANK, được phát động từ năm 2010 với mong muốn mang Tết ấm, Tết vui đến với những đồng bào khó khăn trên khắp cả nước. Qua 16 năm phát động, chương trình không ngừng được mở rộng, từ hỗ trợ ngắn hạn sang các giải pháp bền vững về sinh kế, môi trường và nhận thức cộng đồng, tiêu biểu là dự án “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”.

Nằm trong 3 trụ cột Y tế - Giáo dục – Môi trường mà ABBANK tập trung theo đuổi trong hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội, dự án “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” thông qua chương trình Tết An Bình là tâm huyết dài hạn của ABBANK với cam kết góp phần phủ xanh rừng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo nền tảng sinh kế bền vững cho người dân.