Nghệ An mở rộng tiếp cận thị trường Halal hướng tới xuất khẩu bền vững

Thiên Anh

20/10/2025, 15:48

Hội thảo khoa học về khai thác thị trường Halal diễn ra tại Nghệ An ngày 20/10 đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Với quy mô thị trường toàn cầu hàng nghìn tỷ USD, Halal được xem là hướng mở cho xuất khẩu nông sản, thực phẩm, du lịch và dịch vụ của địa phương này.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Ngành Halal, theo quy định Hồi giáo, có nghĩa là “cho phép”, “hợp pháp”, bao trùm nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ, du lịch, ngân hàng, giáo dục và logistics.

Hiện có khoảng 1,94 tỷ người theo đạo Hồi, chiếm gần ¼ dân số thế giới, dự báo tăng lên khoảng 2,18 tỷ người vào năm 2030. Quy mô thị trường tiêu dùng Halal toàn cầu có thể đạt 3 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG HALAL VÀ LỢI THẾ NGHỆ AN

Nghệ An có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều vùng nguyên liệu lớn, phù hợp phát triển các sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường Halal như thủy sản, nông sản chế biến, gia vị, thảo mộc, sản phẩm chăn nuôi. Vị trí giao thông thuận lợi với cảng Cửa Lò, quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc Nam và sân bay Vinh giúp tăng khả năng kết nối với thị trường xuất khẩu. Đây là những yếu tố tạo điều kiện để địa phương có thể tham gia vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh quy mô của thị trường Halal.
Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh quy mô của thị trường Halal.

Bên cạnh những thuận lợi, địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Thông tin về thị trường Halal quốc tế còn hạn chế, quy trình chứng nhận Halal phức tạp, nguồn nhân lực am hiểu chưa đáp ứng yêu cầu. Tỉnh hiện cũng chưa có hệ thống chứng nhận Halal đồng bộ, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất và thương mại.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG HALAL

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về khung pháp lý và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phân tích triển vọng phát triển du lịch Halal tại Nghệ An và khả năng xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Nhiều giải pháp cụ thể được nêu ra nhằm giúp địa phương mở rộng thị phần trên thị trường Halal.

Ông Ramlan Bin Osman - Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia phát biểu tại hội thảo.
Ông Ramlan Bin Osman - Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia phát biểu tại hội thảo.

Tỉnh định hướng xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm trọng điểm gồm thủy sản, chè, gia vị, dược liệu và du lịch Halal. Các vùng nguyên liệu sẽ được quy hoạch đạt chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP, đồng thời ứng dụng công nghệ số như blockchain để truy xuất nguồn gốc. Việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia tư vấn Halal tại chỗ được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường.

Một chuỗi giá trị Halal hoàn chỉnh sẽ được thiết lập, từ khâu nguyên liệu, chế biến, chứng nhận đến logistics và xúc tiến thương mại. Cùng với đó là việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tiêu chuẩn, văn hóa tiêu dùng của cộng đồng Hồi giáo để thích ứng linh hoạt với thị trường này. Hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế sẽ được tăng cường thông qua hội chợ, kết nối đối tác và xây dựng thương hiệu “Halal Nghệ An – tin cậy, chuẩn mực, bền vững”.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản
Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh những nội dung thảo luận từ hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng chiến lược phát triển Halal một cách bài bản, đồng thời tăng cường đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tư duy sản xuất gắn với tiêu chuẩn quốc tế.

Với sự chủ động trong cách tiếp cận và định hướng phát triển rõ ràng, Nghệ An kỳ vọng trở thành một điểm đến tin cậy trên bản đồ Halal khu vực và thế giới. Việc mở rộng tiếp cận thị trường này được xem là một hướng đi quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

