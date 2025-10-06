Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về xuất siêu

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Việt An
06/10/2025, 10:07
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là động lực của hoạt động thương mại trong 9 tháng năm 2025 khi chiếm 75,5% kim ngạch xuất khẩu, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu lên 680,66 tỷ USD...
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/10, trong tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,49 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,0%; nhập khẩu tăng 18,8% .
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2025 đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,66 tỷ USD, giảm 5,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 34,01 tỷ USD, giảm 0,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2025 tăng 24,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 8,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 37,5%.
Trong quý 3/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý 2/2025.
Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỷ USD, tăng 2,0%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%.
Trong 9 tháng năm 2025 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 309,03 tỷ USD, chiếm 88,6%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 29,51 tỷ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 8,17 tỷ USD, chiếm 2,3%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,03 tỷ USD, chiếm 0,6%.
Theo chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2025 đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,91 tỷ USD, tăng 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,91 tỷ USD, bằng tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2025 tăng 24,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 1,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 38,6%.
Trong quý 3/2025, kim ngạch nhập khẩu đạt 119,66 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý 2/2025.
Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 331,92 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%.
Trong 9 tháng năm 2025 có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 49,9%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 311,22 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,3%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 20,7 tỷ USD, chiếm 6,2%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa chín tháng năm 2025, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 112,8 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 134,4 tỷ USD.
Trong 9 tháng năm 2025, xuất siêu sang Mỹ đạt 99,1 tỷ USD tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 28,8 tỷ USD, tăng 11,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, giảm 26,2%; nhập siêu từ Trung Quốc 84,8 tỷ USD, tăng 40,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 23,0 tỷ USD, tăng 2,4%; nhập siêu từ ASEAN 10,6 tỷ USD, tăng 65,4%.
Từ những số liệu trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9/2025 xuất siêu 2,85 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 21,15 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỷ USD.
Trong quý 3/2025, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 7,52 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,0% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 10,97 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,4% so với quý trước.
Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 21,99 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 11,12 tỷ USD (chiếm 50,6% tổng kim ngạch), tăng 26,5%; dịch vụ vận tải đạt 6,3 tỷ USD (chiếm 28,7%), tăng 20,9%.
Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 tháng năm 2025 ước đạt 30,29 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 10,48 tỷ USD), tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 12,41 tỷ USD (chiếm 41,0% tổng kim ngạch), tăng 18,5%; dịch vụ du lịch đạt 11,44 tỷ USD (chiếm 37,8%), tăng 23,7%.
Từ những số liệu trên, cán cân thương mại dịch vụ 9 tháng năm 2025 nhập siêu 8,3 tỷ USD.
