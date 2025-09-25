Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Xuất nhập khẩu

Tuyến hàng hải mới Cửa Lò – Dongguan tạo động lực thúc đẩy xuất nhập khẩu

Nguyễn Thuấn

25/09/2025, 14:22

Tuyến vận tải container quốc tế Cửa Lò – Dongguan chính thức đi vào hoạt động, mở ra kênh kết nối trực tiếp hàng hóa Bắc Trung Bộ với Trung Quốc, đồng thời giảm chi phí và rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cảng Cửa Lò.
Cảng Cửa Lò.

Ngày 24/9, tại Cảng Cửa Lò, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phối hợp cùng hãng tàu YCKY chính thức khai trương tuyến container quốc tế kết nối trực tiếp Cửa Lò (Nghệ An) - Dongguan (Trung Quốc). Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Kiều Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, nhấn mạnh rằng việc mở tuyến hàng hải mới, đặc biệt là tuyến container quốc tế, mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Tuyến vận tải này sẽ giúp doanh nghiệp địa phương rút ngắn thời gian, chi phí logistics, tạo điều kiện giao thương thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, hàng hóa từ Nghệ An và các tỉnh lân cận có thể được vận chuyển trực tiếp từ Cửa Lò đến Dongguan thay vì phải trung chuyển qua các cảng lớn khác, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tiến độ. Đây là cơ hội quan trọng để thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với các ngành hàng nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp nhẹ của khu vực.

Lãnh đạo Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh khẳng định, kết quả hôm nay có được là nhờ sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của Cục Hàng hải Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò, Hải quan Cửa khẩu Cửa Lò, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành. Sự kiện này cũng cho thấy quyết tâm của Cảng Nghệ Tĩnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hàng hóa, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các hãng tàu quốc tế.

Ông Sun Yan Yin, Phó Tổng Giám đốc Hãng tàu YCKY, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng.
Ông Sun Yan Yin, Phó Tổng Giám đốc Hãng tàu YCKY, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự đánh giá, tuyến vận tải mới này sẽ tạo thêm động lực phát triển cho các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ toàn diện của các cơ quan quản lý Nhà nước để tuyến container quốc tế này hoạt động ổn định, lâu dài.

Với đặc thù là cửa ngõ ra biển gần nhất của khu vực Bắc Trung bộ và nước bạn Lào, Cảng Cửa Lò có vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi logistics khu vực. Cảng Nghệ Tĩnh cam kết tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải tiến quy trình khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đối tác và khách hàng.

Bốc dỡ hàng hóa từ chuyến tàu XIN YUAN 237 tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Xuân Hoàng
Bốc dỡ hàng hóa từ chuyến tàu XIN YUAN 237 tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Xuân Hoàng

Sự kiện khai trương tuyến Cửa Lò – Dongguan không chỉ góp phần mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của Nghệ An, mà còn khẳng định vai trò của Cảng Cửa Lò trong chiến lược phát triển kinh tế biển, logistics và hội nhập quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng giúp Nghệ An gia tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong thời gian tới

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

08:46, 25/09/2025

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Nghệ An dự kiến tăng hỗ trợ vận tải container qua Cảng Cửa Lò

07:43, 13/08/2025

Nghệ An dự kiến tăng hỗ trợ vận tải container qua Cảng Cửa Lò

Từ khóa:

Cảng Cửa Lò nghệ an tuyến container quốc tế xuất nhập khẩu

