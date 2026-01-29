Ngược chiều với Đông Nam Á, các ETF đầu tư vào Việt Nam hút ròng mạnh

Ở kênh ETF Đông Nam Á, dòng vốn rút ròng thu hẹp –19,9 triệu USD, giảm -54,6% so với tuần trước. Sự cải thiện này đến từ Việt Nam, khi đảo chiều sang hút ròng +14,93 triệu USD, so với mức rút ròng -8.11 triệu USD trước đó.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào đầu tuần nhưng nhanh chóng hồi phục trở lại sau phát biểu có phần ôn hòa hơn của tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Greenland để xoa dịu đồng minh.

Đồng thời, các dữ liệu vĩ mô tích cực hơn như GDP quý 4 tăng trưởng 4,4% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tăng nhẹ nhưng thấp hơn số ước tính khi đạt 200 nghìn đơn. Tuy vậy, áp lực trong phiên cuối tuần đã khiến các chỉ số tiếp tục có tuần thứ 2 giảm điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,35%, Nasdaq mất 0,06% và Dow Jones giảm 0,53%.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền ETF tại Mỹ đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về quy mô hút ròng sau 3 tuần tăng trưởng liên tục. Tổng dòng vốn vào ETF đạt 19,11 tỷ USD, giảm 64% so với tuần trước, theo số liệu thống kê từ Yuanta.

Trong đó, dòng vốn vào ETF cổ phiếu Mỹ giảm mạnh khi chỉ hút ròng 9,2 tỷ USD (-72.6% so với tuần trước) phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 bước vào cao điểm và thị trường đang chờ đợi động thái lãi suất từ cuộc họp Fed diễn ra thứ 4 tuần này. Cùng chiều, ETF trái phiếu Mỹ giảm quy mô hút ròng còn 10,15 tỷ USD giảm 39,4% so với tuần trước khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đi xuống trong tuần qua.

Đối với các ETF đầu tư ngoài Mỹ, dòng tiền nhìn chung duy trì mức thấp. ETF cổ phiếu ngoài Mỹ ghi nhận hút ròng 11,02 tỷ USD (-8,8% so với tuần trước) mức giảm nhẹ cho thấy dòng vốn vẫn duy trì cho các thị trường ngoài Mỹ. ETF trái phiếu ngoài Mỹ giảm mạnh hơn khi chỉ hút 1,23 tỷ USD giảm 37,2% so với tuần trước.

Bên cạnh đó, sau tuần hút ròng mạnh trước đó, quỹ ETF hàng hóa tiếp tục huy động thêm 632 triệu USD giảm 85,5% so với tuần trước mặc dù suy giảm nhưng đánh dấu tuần thứ 3 hút ròng liên tiếp khi giá vàng và bạc liên tục tạo đỉnh lịch sử.

Nhìn chung, dòng vốn ETF đã có sự thận trọng hơn trong tuần qua khi nhà đầu tư đang đánh giá lại các tác động từ căng thẳng địa chính trị và rạn nứt giữa Mỹ và đồng minh. Mặc dù vậy, dòng tiền ETF nhiều khả năng tiếp tục hút ròng nhưng có thể biến động mạnh trong thời gian tới

Tại châu Á, dòng vốn khối ngoại tiếp tục phân hóa và diễn biến rút ròng chiếm ưu thế. Đài Loan đảo chiều rút ròng -522 triệu USD nhưng thị trường này vẫn đang hút ròng hơn +1,248 triệu USD kể từ đầu năm, trong khi Ấn Độ tiếp tục bị rút ròng -715 triệu USD. Ngược lại, Hàn Quốc đảo chiều hút ròng trở lại +813 triệu USD và đang duy trì dòng vốn dương từ đầu năm. Trong khu vực ASEAN, Indonesia đảo chiều rút ròng trở lại -192 triệu USD, trong khi Thái lan vào +43,6 triệu USD, Malaysia cùng chiều hút ròng +93,5 triệu USD.

Ở kênh ETF Đông Nam Á, dòng vốn rút ròng thu hẹp –19,9 triệu USD, giảm -54,6% so với tuần trước. Sự cải thiện này đến từ Việt Nam, khi đảo chiều sang hút ròng +14,93 triệu USD, so với mức rút ròng -8.11 triệu USD trước đó. Indonesia cũng cải thiện mạnh khi đảo chiều hút ròng +1,31 triệu USD. Ngược lại, Singapore và Thái Lan ghi nhận áp lực rút vốn mạnh hơn với giá trị rút ròng lần lượt là -11,35 triệu USD và -15,71 triệu USD.

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận trạng thái hút và rút ròng đan xen. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại E1VFVN30 (-9,53 triệu USD) và Fubon FTSE (-7,53 triệu USD), trong khi DB FTSE hút ròng +2,63 triệu USD và các quỹ còn lại gần như đi ngang.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại ghi nhận tuần bán ròng thứ 2 liên tiếp với giá trị –3,135 tỷ đồng. Áp lực bán ròng tập trung tại VCB (-1,052 tỷ), VHM (-623 tỷ) và VNM (-438 tỷ). Trong khi mua ròng nổi bật tại STB (+380 tỷ), KBC (+358 tỷ) và ACB (+350 tỷ). Yuanta kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục mua ròng trở lại trong tháng 01/2026 nhờ yếu tố tăng trưởng cổ phiếu và định giá hấp dẫn hơn khi thị trường điều chỉnh trở lại.