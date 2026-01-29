Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Ước tính giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2026 khoảng 209 nghìn tỷ đồng, bằng 14% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành, sau khi nhiều trái phiếu đã được gia hạn trong năm 2025.

VISRating vừa cập nhật triển vọng thị trường trái phiếu năm 2026 trong đó nhấn mạnh rủi ro tín dụng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trong tầm kiểm soát. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả trong năm 2026 dự báo duy trì quanh 1,3% tương đương năm 2025 và giảm mạnh so với mức đỉnh 12,2% năm 2023.

Mức này được hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu tái cấp vốn về trái phiếu ở mức thấp.

Tỷ lệ thu hồi đối với các trái phiếu chậm trả sẽ tiếp tục cải thiện, nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn và hiệu quả từ hoạt động tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở. Trong bối cảnh hoạt động cho vay của các ngân hàng ngày càng chọn lọc, trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành một kênh huy động vốn quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp.

Niềm tin nhà đầu tư cải thiện và thị trường tăng thanh khoản sẽ giúp giá trị phát hành trái phiếu mới năm 2026 tăng 15–20%, trong đó phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức tiếp tục chiếm ưu thế.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới qua các năm.

Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn tiếp tục là các tổ chức phát hành chính trên thị trường; tuy nhiên, hoạt động phát hành mới được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các nhóm ngành tiện ích, vận tải và phát triển hạ tầng, khi chính sách phát triển hạ tầng mạnh mẽ của Chính phủ thúc đẩy nhu cầu huy động vốn dài hạn.

Trước đó, theo thống kê của MBS, lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 649,3 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với 91,4%, trong khi phát hành ra công chúng vẫn ở mức khiêm tốn, chiếm 8,6%.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 2025 ước đạt khoảng 7,3%, nhích nhẹ so với mức 7,2% của năm 2024.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 426,9 nghìn tỷ đồng tăng 43,5% so với cùng kỳ chiếm tỷ trọng 65,7%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 6.0%/năm, kỳ hạn bình quân 4,47 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: TCB (52,8 nghìn tỷ đồng), VPB (38,5 nghìn tỷ đồng), và OCB (37,2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 23,3% với tổng giá trị phát hành đạt 151,5 nghìn tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi rõ nét. Lãi suất bình quân gia quyền nhóm bất động sản là 10,1%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,3 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (33,2 nghìn tỷ đồng), Công ty CP Vinhomes (19,5 nghìn tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (10 nghìn tỷ đồng).

Trong năm 2025, khoảng 322 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn tăng 48,8% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng chiếm 67,3% tổng giá trị mua lại, +34,3% so với cùng kỳ và nhóm Bất động sản chiếm 18,8% tổng giá trị mua lại, tăng 122,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước tính khoảng 72,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 67,8%.