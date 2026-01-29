VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/1/2026

Kết phiên 28/1, VN-Index giảm 27,59 điểm, tương đương 1,51% xuống mốc 1.802,91 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,37 điểm, tương đương 0,15% xuống 252,47 điểm.

Thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng trở lại quanh vùng hỗ trợ 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp và lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm. Ảnh hưởng từ đà giảm mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến cho VN-Index có diễn biến kém tích cực. Diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới khi các cổ phiếu này có thể sẽ bị các quỹ ETF bán giảm tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu danh mục vào cuối tuần này. Tuy nhiên, diễn biến giảm điểm không diễn ra trên diện rộng mà có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Độ rộng thị trường ở mức cân bằng khi số mã tăng và giảm giá ở mức tương đương. Lực cầu bắt đáy xuất hiện khi chỉ số giảm xuống dưới mức 1.800 điểm giúp cho VN-Index nhanh chóng hồi phục trở lại và đóng cửa ở trên mức điểm này. Thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng trở lại quanh vùng hỗ trợ này.

Nhà đầu tư chủ động đóng các vị thế ngắn hạn trong danh mục nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Cân đối tỷ trọng tiền mặt để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội”.

Dòng tiền có xu hướng luân chuyển để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 28 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,802.91 điểm, với sự đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong khi đó 10/18 ngành tăng điểm, dòng tiền có xu hướng luân chuyển để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 1.7 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục lùi xuống để kiểm tra SMA50, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Kháng cự ngắn hạn của VN-Index quanh 1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm - 1.920 điểm sau 05 tuần tăng điểm. Xu huớng ngắn hạn kết thúc tăng trưởng, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua. Kháng cự ngắn hạn của VN-Index quanh 1.850 điểm, vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025.

Sau nhịp tăng giá mạnh từ 1.630 điểm lên vùng giá 1.920 điểm trong 05 tuần liên tiếp. VN-Index đã giảm 07 phiên về vùng giá 1.800 điểm dưới áp lực giảm điểm của nhóm bất động sản, nhóm VinGroup. Mặc dù đây chưa phải là vùng giá hấp dẫn, rủi ro được kiểm soát tốt đối với nhóm mã này sau giai đoạn tăng giá rất mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên nhóm Vingroup có thể phục hồi và cân bằng trở lại khi đang chịu áp lực bán mạnh về vùng quá bán kỹ thuật ngắn hạn. Đồng thời các cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình, nhỏ sau khi tạo đỉnh trong tháng 08-09/2025, sau 05-06 tháng giảm điểm đã về các vùng hỗ trợ trung dài hạn, sẽ cân bằng và tích lũy trở lại. Do đó nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo, nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.770 -1.800 trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 27,6 điểm (-1,5%), đóng cửa ở mức 1.802,9 điểm. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE) trong phiên sáng cũng như lực bán chốt lời ở các doanh nghiệp nhà nước đã có nhịp tăng mạnh trước đó (PLX, BID, ...) trong phiên chiều khiến cho chỉ số giảm điểm về quanh vùng 1.800 điểm.

TVS Research cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ tại 1.770 -1.800 trong một số phiên tới. Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn trong đó chủ yếu ở nhóm Vingroup vẫn là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số. Mặc dù vậy, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm này như VIC hay VHM đã về gần đến vùng hỗ trợ trong trung hạn, do đó chúng tôi kỳ vọng lực bán có thể giảm dần trong phiên tới và giúp VN-Index sớm tìm được điểm cân bằng quanh đây. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng hỗ trợ nói trên. Trong trường hợp VN-Index kiểm định thành công và đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1.770 - 1.800, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân 1 phần tài khoản để giao dịch trong ngắn hạn”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn nhịp giảm vào đầu phiên và hồi phục trở lại vào cuối phiên. Đồng thời, nhóm Vingroup vẫn tác động tiêu cực lên chỉ số chính và chiếm đến hơn 80% mức giảm của chỉ số VN-Index, nhưng điểm tích cực là nhóm cổ phiếu Vingroup đang giảm về vùng hỗ trợ mạnh và rơi vào vùng quá bán cho nên chúng tôi kỳ vọng nhóm cổ phiếu này có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong 1-2 phiên tới. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và hạn chế bán ra ở nhịp giảm do rủi ro thế giới có chiều hướng giảm và tình trạng phân hóa đang diễn ra”.

Vận động rung lắc biên độ rộng của VN-Index vẫn còn tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Black Marubozu và lùi về hỗ trợ quanh mốc 1802.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang đi dần xuống đường biên dưới của dải Bollinger, đồng thời các chỉ báo động lượng chính như RSI và MACD cũng duy trì hướng xuống cho thấy VN-Index chưa kết thúc nhịp hiệu chỉnh, và mốc hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn là 1776, tương đương mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI, MACD đều cho thấy sự đồng thuận với diễn biến ở khung ngày và chưa cho tín hiệu đảo chiều. Cùng với đó, dải mây đỏ Ichimoku cũng đang hình thành và hướng xuống cho thấy vận động rung lắc biên độ rộng vẫn còn tiếp diễn trong các phiên tới.

VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh do áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý thị trường chung khi thanh khoản vẫn neo dưới ngưỡng trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, với 140 mã xanh và 172 mã đỏ, có thể thấy dòng tiền vẫn có vận động luân chuyển và tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát diễn biến chỉ số chung, và tranh thủ rà soát lại danh mục theo hướng hạ dần tỷ trọng ở những mã đang xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời duy trì nắm giữ đối với cổ phiếu giữ được xu hướng đi lên ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên bám theo vận động của dòng tiền và cân nhắc mở vị thế đối với cổ phiếu có vận động tích cực hơn so với mặt bằng chung sau khi đã chiết khấu về vùng nền cứng”.

Khả năng vùng 1.800 (+/-20) điểm là đáy ngắn hạn trên VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Phiên giảm 28/01 có tính chất tương đồng với phiên 27/01 bởi chịu tác động tiêu cực từ nhóm Vingroup về mặt điểm số. Xét về động thái lực cầu, hoạt động mua giá thấp có mức độ dàn trải rộng hơn khi VN-Index tiếp cận khu vực phía dưới 1.800 điểm. Do đó, chúng tôi duy trì khả năng vùng 1.800 (+/-20) điểm là đáy ngắn hạn trên VN-Index và giữ khuyến nghị mở mới các vị thế ngắn hạn với tỷ trọng thăm dò tại khu vực này”

Diễn biến rung lắc khả năng tiếp diễn nhằm kiểm định lại trạng thái cân bằng cung – cầu của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà giảm và chưa ghi nhận tín hiệu cân bằng rõ nét về mặt điểm số. Lực cầu thăm dò quanh vùng 1.800 giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm, tuy nhiên chưa tạo ra chuyển biến đáng kể trong xu hướng ngắn hạn. Diễn biến rung lắc khả năng tiếp diễn nhằm kiểm định lại trạng thái cân bằng cung – cầu của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.830 – 1.850 và Hỗ trợ 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.