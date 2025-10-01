Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Người Hà Nội vẫn "bì bõm" sau ngày mưa lớn

Song Hoàng

01/10/2025, 11:19

Sáng 1/10, nhiều giờ sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường như Trịnh Văn Bô, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... ùn ứ do ngập, người dân khó khăn vượt tắc đường để đi làm...

Đường phố nhiều nơi vẫn ngập sâu sau cơn mưa kỷ lục ngày 29/9.
Đường phố nhiều nơi vẫn ngập sâu sau cơn mưa kỷ lục ngày 29/9.
Trên đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long 1 chiếc xe chở ô tô đã cho người đi xe máy
Trên đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long 1 chiếc xe chở ô tô đã cho người đi xe máy "quá giang" 
Nhiều giờ sau cơn mưa lớn, tuyến phố Trần Thái Tông, đoạn qua trụ sở UBND phường Cầu Giấy nước vẫn ngập quá bánh xe khiến các phương tiện phải loay hoay đi lên vỉa hè để tránh chết máy...
Nhiều giờ sau cơn mưa lớn, tuyến phố Trần Thái Tông, đoạn qua trụ sở UBND phường Cầu Giấy nước vẫn ngập quá bánh xe khiến các phương tiện phải loay hoay đi lên vỉa hè để tránh chết máy...
Nhiều người không dám điều khiển xe qua chỗ ngập đành gửi xe để đi bộ tới nơi làm việc...
Nhiều người không dám điều khiển xe qua chỗ ngập đành gửi xe để đi bộ tới nơi làm việc...
Dù tại điểm ngập ở Phố Trần Thái Tông nước đã rút tương đối nhưng giao thông vẫn quá khó khăn. Không ít phương tiện đã chết máy, nằm chờ cứu hộ...
Dù tại điểm ngập ở Phố Trần Thái Tông nước đã rút tương đối nhưng giao thông vẫn quá khó khăn. Không ít phương tiện đã chết máy, nằm chờ cứu hộ...
Hai chiếc xe chết mày nằm giữa đường chờ cứu hộ nhiều giờ...
Hai chiếc xe chết mày nằm giữa đường chờ cứu hộ nhiều giờ...
Người dân đẩy xe chết máy lên nơi cao ráo đề chờ xe cứu hộ tới ứng cứu...
Người dân đẩy xe chết máy lên nơi cao ráo đề chờ xe cứu hộ tới ứng cứu...
Người dân chán nản vì đường tắc, xe chết máy dù trời đã tạnh mưa từ lâu...
Người dân chán nản vì đường tắc, xe chết máy dù trời đã tạnh mưa từ lâu...
Trên phố Trịnh Văn Bô thuộc phường Xuân Phương nước vẫn ngập mênh mang trong buổi sáng ngày 1/10.
Trên phố Trịnh Văn Bô thuộc phường Xuân Phương nước vẫn ngập mênh mang trong buổi sáng ngày 1/10.
Phương tiện vẫn phải dồn ứ, vật vã tìm cách vòng qua các điểm ngập úng.
Phương tiện vẫn phải dồn ứ, vật vã tìm cách vòng qua các điểm ngập úng.

Người dân vật vã trong ngày giao thông Hà Nội tê liệt và hỗn loạn

19:25, 30/09/2025

Người dân vật vã trong ngày giao thông Hà Nội tê liệt và hỗn loạn

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

10:10, 30/09/2025

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội giảm mạnh trong tháng 8

15:36, 25/09/2025

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội giảm mạnh trong tháng 8

Đọc thêm

Cử tri phàn nàn giấy chuyển tuyến gây

Cử tri phàn nàn giấy chuyển tuyến gây "khó khăn, tốn thời gian", Bộ Y tế nói gì?

Theo Bộ Y tế, việc phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị...

Quảng Trị: Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm thuyền viên mất tích

Quảng Trị: Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm thuyền viên mất tích

Giữa đêm tối, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích tại khu vực biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh.

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Sau khi bão số 10 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Ninh Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Ninh Bình

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ và phía Bắc, trong đó Ninh Bình là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Kinh tế xanh

2

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

3

6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Bất động sản

4

Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Bất động sản

5

Vì sao MSN được định giá 106.000 đồng/cổ phiếu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy