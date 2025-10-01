Người Hà Nội vẫn "bì bõm" sau ngày mưa lớn

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Song Hoàng
01/10/2025, 11:19
Sáng 1/10, nhiều giờ sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường như Trịnh Văn Bô, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... ùn ứ do ngập, người dân khó khăn vượt tắc đường để đi làm...
Theo Bộ Y tế, việc phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị...
Giữa đêm tối, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích tại khu vực biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh.
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Sau khi bão số 10 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: