Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

Tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng - Thanh Hóa năm 2025, phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam đoạt giải A với tác phẩm chất lượng về xây dựng Đảng. Văn phòng Tạp chí Kinh tế Việt Nam khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhận bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí tại địa phương...

Chiều 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2025, trao Giải báo chí Búa liềm vàng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh năm 2025 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin được đổi mới theo hướng chủ động, thống nhất, kịp thời, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm...

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, báo chí đã tuyên truyền toàn diện các sự kiện lớn, trọng tâm là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó là các tuyến bài phản ánh kịp thời về phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển du lịch, giáo dục, y tế, thể thao.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phản biện, đấu tranh xây dựng, tập trung vào những tồn tại, hạn chế ở cơ sở, giúp các cấp, các ngành kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Theo thống kê, tỷ lệ tin, bài tích cực đạt trên 85%.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá, phát biểu tại hội nghị

Một điểm nhấn quan trọng tại hội nghị là kết quả Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Sau 10 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận 143 tác phẩm dự thi.

Qua chấm chọn nghiêm túc, 24 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phát động, hưởng ứng giải.

Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đoạt giải A với loạt bài 5 kỳ: "Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình'.

Đồng thời, Văn phòng Tạp chí Kinh tế Việt Nam khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2025.

Đại diện UBND tỉnh Thanh Hoá trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2025

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; đồng thời phản ánh thẳng thắn, khách quan những hạn chế, yếu kém để các cấp, các ngành kịp thời khắc phục.