Nhà đầu tư chờ gì ở báo cáo việc làm Mỹ sắp công bố?

Vào ngày thứ Ba (16/12), Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp của tháng 11...

Thời điểm công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp lần này là không giống như thường lệ, bởi theo thông lệ, số liệu hàng tháng này được công bố vào ngày thứ Sáu đầu tiên mỗi tháng.

Báo cáo trên bị hoãn đến hiện tại là do Chính phủ Mỹ đóng cửa trong suốt hơn 6 tuần từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11. Ngoài ra, một điểm khác biệt nữa là báo cáo lần này còn bao gồm một nửa dữ liệu của tháng 10.

Theo một số dự báo của giới chuyên gia, báo cáo sẽ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 40.000 công việc mới và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,4% - vẫn thấp so với trung bình lịch sử nhưng đã tăng so với trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác của số liệu việc làm mới được công bố.

“Các đợt đóng cửa chính phủ không thường xuyên diễn ra, và bởi vậy, có một sự không chắc chắn đối với một hoạt động lớn như việc thực hiện báo cáo việc làm. Bởi vậy, tôi cho rằng cần thận trọng khi xem xét báo cáo này”, nhà kinh tế Daniel Zhao của công ty tư vấn việc làm Glassdoor nhận định với hãng tin CNN.

Mối hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở bởi trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa, các cơ quan thống kê liên bang lớn - gồm Cục Thống kê lao động (BLS), đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo việc làm phi nông nghiệp - về cơ bản tạm dừng hoạt động. Phần đông công chức liên bang nghỉ việc tạm thời trong thời gian đó, và các cơ quan thống kê cũng dừng việc thu thập, xử lý và phân bổ gần như tất cả mọi dữ liệu.

Đây cũng là lý do BLS không công bố một báo cáo việc làm phi nông nghiệp của riêng tháng 10. Thay vào đó, dữ liệu tháng 10 được thu thập theo hình thức điện tử sẽ được gộp chung vào số liệu của tháng 11.

Đối với tháng 11, các cuộc khảo sát để thực hiện báo cáo cũng bị kéo dài hơn thường lệ. Dẫn tới việc công bố báo cáo bị lùi tới ngày 16/12, thay vì được công bố vào ngày 5/12 như bình thường.

“Nhiều khả năng báo cáo này sẽ cho thấy mức tăng trưởng việc làm yếu. Và dĩ nhiên, BLS sẽ có nhiều chú thích” cả về mặt kỹ thuật và bối cảnh đối với các con số trong báo cáo này, bởi báo cáo có một hoàn cảnh đặc biệt - ông Zhao nhấn mạnh.

Trong khoảng thời gian thiếu vắng các số liệu thống kê chính thức về tình hình thị trường lao động Mỹ do Chính phủ đóng cửa, giới đầu tư và chuyên gia kinh tế đã phải dựa vào từ các số liệu cho khu vực tư nhân cung cấp. Các số liệu đó đều cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động.

Báo cáo hàng tháng của công ty ADP cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ có 47.000 việc làm mới trong tháng 10, nhưng mất 32.000 việc làm trong tháng 11.

Ngoài ra, một. báo cáo của BLS công bố vào tuần trước cho thấy tuy số vị trí cần tuyển dụng tăng lên trong tháng 10, tốc độ tuyển dụng vẫn yếu, hoạt động sa thải tăng lên, và mối lo mất việc của người lao động cũng tăng.

“Theo ước tính của tôi, báo cáo gộp của tháng 10 và tháng 11 sẽ cho thấy khu vực phi nông nghiệp có từ 0 đến 50.000 việc làm mới. Tôi cho rằng tốc độ tạo việc làm mới sắp tới vẫn sẽ không đủ để giữ cho tỷ lệ thất nghiệp không tăng lên”, phó giáo sư Tyler Schipper của Đại học St. Thomas nhận định.

Đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, báo cáo việc làm sắp công bố của Mỹ có ý nghĩa quan trọng, bởi dữ liệu này là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế, có tác động không nhỏ trong việc định hình đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sự suy yếu của thị trường lao động được cho là một yếu tố lớn phía sau việc Fed có động thái hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay vào hôm 10/12 vừa qua.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 80% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 1/2026.

Ngoài số liệu việc làm, ngày 16/12 còn có báo cáo doanh thu bán lẻ của Mỹ được công bố. Ngày thứ Năm tuần này (18/12), một số liệu quan trọng khác là thống kê lạm phát sẽ được công bố.