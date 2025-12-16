Anh đạt thỏa thuận thương mại mới với Hàn Quốc

Thương mại song phương Anh - Hàn Quốc hiện vượt 15 tỷ bảng (khoảng 20 tỷ USD) mỗi năm, chủ yếu dựa trên thỏa thuận ký năm 2019 sau Brexit...

Chính phủ Anh vừa thông báo đạt được thỏa thuận thương mại mới với Hàn Quốc, qua đó có thể thúc đẩy thương mại dịch vụ thêm hàng trăm triệu bảng Anh mỗi năm, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng như ô tô, cá hồi Scotland và bia Guinness đóng lon tại Anh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết thỏa thuận mới - thay thế cho thỏa thuận hiện hành - là "một thắng lợi lớn cho doanh nghiệp và người lao động Anh".

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần trước khi thỏa thuận thương mại Anh - Hàn Quốc ký kết thời hậu Brexit dự kiến hết hạn. Việc đạt thỏa thuận mới giúp doanh nghiệp Anh tránh kịch bản thuế quan tăng trở lại nếu hai bên không kịp ký thỏa thuận mới.

Brexit là việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), đồng nghĩa Anh không còn nằm trong các hiệp định thương mại mà EU đã ký với đối tác. Vì vậy, London phải ký thỏa thuận riêng với Seoul để duy trì ưu đãi thuế quan và hạn chế gián đoạn thương mại.

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận mới tiếp tục mở rộng phạm vi sang dịch vụ, ô tô, dược phẩm và nhóm thực phẩm - đồ uống, qua đó có thể mang lại thêm khoảng 400 triệu bảng mỗi năm cho kinh tế Anh.

Đáng chú ý, thỏa thuận cũng nới lỏng quy tắc xuất xứ đối với ô tô với việc giảm tỷ lệ linh kiện phải có nguồn gốc từ Anh hoặc EU xe được hưởng thuế quan 0% khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, có hiệu lực từ tháng 1/2026. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ này là 55%, nhưng giảm xuống 25% trong thỏa thuận mới. Như vậy, các hãng xe có thể mua pin hoặc linh kiện pin từ Trung Quốc mà vẫn đủ điều kiện xuất khẩu miễn thuế quan vào thị trường Hàn Quốc.

Thỏa thuận mới cũng giúp các nhà xuất khẩu Anh được miễn thuế quan đối với 98% hàng hóa, qua đó đưa mức ưu đãi của Anh về cơ bản tương đương với thỏa thuận thương mại giữa EU và Seoul.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, trong đó có các hãng xe Bentley Motors và Jaguar Land Rover, hoan nghênh thỏa thuận này vì nhờ đó họ tiếp tục được hưởng thuế quan 0% khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc từ Anh chỉ cần đạt 25%.

Thỏa thuận mới được Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryant và người đồng cấp Hàn Quốc Yeo Han-koo công bố tại cửa hàng Samsung ở khu King’s Cross, London. Theo đó, doanh nghiệp Anh có thêm cơ hội tham gia đấu thầu các hợp đồng mua sắm công tại Seoul, mở rộng cung cấp dịch vụ pháp lý và lần đầu có thể giao dịch thông qua hợp đồng điện tử.

“Thỏa thuận hôm nay củng cố vị thế của Anh như một quốc gia dẫn đầu toàn cầu về thương mại số và đổi mới sáng tạo đồng thời thúc đẩy khu vực dịch vụ đẳng cấp thế giới, hỗ trợ các thương hiệu mang tính biểu tượng và tạo lá chắn bảo vệ vững chắc cho các ngành công nghiệp then chốt của nước Anh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Bryant nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Yeo cho rằng thỏa thuận sẽ “củng cố hệ thống thị trường tự do” trong bối cảnh bất định ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện để các nước đồng minh tiếp tục hoạt động trong môi trường thương mại dựa trên luật lệ - trật tự.

“Như chúng ta đều biết, trật tự thương mại toàn cầu đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Vì vậy, các quốc gia tầm trung như Hàn Quốc và Anh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau”, ông Yeo phát biểu.

Năm nay, Anh cũng đã ký hiệp định thương mại tự do mới với Ấn Độ, đồng thời đàm phán thỏa thuận nhằm giảm một phần các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính phủ Anh đặt mục tiêu sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với các quốc gia vùng Vịnh nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác sau khi rời EU vào năm 2020.