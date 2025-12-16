Thứ Ba, 16/12/2025

Mỹ thu 200 tỷ USD từ thuế quan mới của Tổng thống Trump

Bình Minh

16/12/2025, 08:12

Khoản thu thuế quan khổng lồ nói trên được công bố trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xử lý vụ kiện nhằm vào chính sách thuế quan của ông Trump...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Các chính sách thuế quan mà Tổng thống Donald Trump mới áp trong năm nay đã mang về cho quốc khố Mỹ hơn 200 tỷ USD - theo số liệu được cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) công bố ngày 15/12.

Khoản thu thuế quan khổng lồ nói trên được công bố trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét các lập luận liệu thuế quan mà ông Trump triển khai kể từ khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai có hợp pháp hay không.

Con số 200 tỷ USD chỉ bao gồm thu thuế quan mới, không bao gồm thuế quan mà ông Trump áp trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Các kế hoạch thuế quan có từ nhiệm kỳ trước của ông không vướng vào thách thức pháp lý, trong khi các kế hoạch thuế quan mới đang là đối tượng của một vụ kiện tại Tòa án Tối cao.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump đã đơn phương áp thuế quan đối ứng lên hầu hết các quốc gia trên thế giới mà không cần tới sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Ngoài ra, ông cũng áp “thuế quan fentanyl” lên Canada, Trung Quốc và Mexico, nhằm trả đũa việc ông cho rằng các nước này không hành động đủ để ngăn dòng chất gây nghiện fentanyl xâm nhập vào Mỹ.

“Trong thời gian từ ngày 20/1 đến ngày 15/12/2025, Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan nhờ hơn 40 sắc lệnh điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Số liệu này cho thấy hiệu quả của CBP trong việc thúc đẩy thương mại an toàn, bình đẳng và tuân thủ luật pháp, củng cố an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ”, CBP cho biết trong một tuyên bố.

Trong tháng 11, thu thuế quan của Mỹ giảm lần đầu tiên kể từ khi ông Trump công bố thuế quan đối ứng vào tháng 4. Chính phủ Mỹ thu được 30,75 tỷ USD tiền thuế quan trong tháng đó, giảm nhẹ so với mức 31,15 tỷ USD của tháng 10.

Nguyên nhân của sự giảm sút này được cho là việc dòng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chảy chậm lại do tác động của thuế quan, và cũng do ông Trump đã hạ bớt một số thuế quan.

“Nỗ lực của CBP trong việc thực thi chính sách thuế quan đã mang lại kết quả. Thông qua sự kết hợp giữa nhắm mục tiêu dựa trên thông tin tình báo, giám sát chặt chẽ và hành động nhanh chóng, chúng tôi đang bảo vệ nền kinh tế Mỹ, bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ, và buộc những ai tìm cách vi phạm pháp luật Mỹ phải chịu trách nhiệm”, Ủy viên Rodney Scott của CBP nói trong một tuyên bố.

Theo hãng tin CNBC, nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng các kế hoạch thuế quan mới của ông Trump là bất hợp pháp, tòa có thể quyết định rằng các công ty đã đóng thuế quan theo các kế hoạch đó phải được hoàn tiền.

Hồi tháng 8, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ ra phán quyết với 7 phiếu thuận và 4 phiếu chống, giữ nguyên một phán quyết trước đó của Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) rằng ông Trump không có thẩm quyền để áp thuế quan trên diện rộng mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

“Hiến pháp quy định thẩm quyền cốt lõi của Quốc hội trong việc áp thuế như thuế quan đã được trao riêng cho nhánh lập pháp. Thuế quan thuộc thẩm quyền cốt lõi của Quốc hội”, Tòa án Phúc thẩm nói trong phán quyết.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, hãng bán lẻ Costco cùng với một nhóm gồm các công ty khác đã đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ để đòi lại toàn bộ số tiền thuế quan mà họ đã đóng trong năm nay, đồng thời đề nghị tòa ra phán quyết dừng việc thu thuế quan trong lúc vụ kiện thuế quan ở Tòa án Tối cao được xử lý.

Từ khóa:

thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

VnEconomy