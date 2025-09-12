Nhà mạng triển khai 5G quy mô lớn trong năm 2025

Dịch vụ 5G đã có mặt ở nhiều tỉnh thành phố của Việt Nam, đặt nền móng cho IoT, nhà máy thông minh, xe tự hành và công nghiệp 4.0...

Các chuyên gia viễn thông đã nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của công nghệ 5G với phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam. Chia sẻ tại buổi công bố văn phòng mới của Ericsson ở Hà Nội ngày 12/9/2025, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, hiện nay dịch vụ 5G đã có mặt ở nhiều tỉnh thành, đặt nền móng cho IoT, nhà máy thông minh, xe tự hành và Công nghiệp 4.0.

Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với kỳ vọng kinh tế số dự kiến đóng góp tới 30% GDP vào năm 2030. Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chính phủ trong việc hiện thực hóa mục tiêu này, bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam nhấn mạnh 5G được xem là hạ tầng quốc gia thiết yếu. Điều đáng chú ý là tốc độ triển khai 5G tại Việt Nam rất ấn tượng khi được cấp phép vào tháng 3 và chỉ đến tháng 10 đã chính thức được triển khai.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác trong khai thác 5G như một nền tảng cho chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế- xã hội”.

Không những thế, Việt Nam đã đề ra các định hướng chiến lược cho phát triển trong thời gian tới. Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy các nhà mạng triển khai 5G quy mô lớn vào năm 2025, với mục tiêu hơn 20.000 trạm phát, đồng thời hiện đại hóa mạng 4G. “Khi đạt 90% độ phủ toàn quốc, 5G sẽ thực sự phục vụ cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn quốc”, Chủ tịch Ericsson Việt Nam nói.

Cùng với đó, việc triển khai đấu giá băng tần 700 MHz là bước quan trọng tiếp theo, đảm bảo vùng phủ sóng mạnh mẽ cho mạng 5G độc lập (SA) tại Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam cũng chú trọng vào nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực và cải cách pháp lý tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện tại thị trường, hợp tác với các nhà cung cấp trong nước, đóng góp vào các trung tâm đổi mới khu vực và hành trình số hóa của Việt Nam.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Rita Mokbel, hành trình này có ý nghĩa rất quan trọng bởi khi nhìn về tương lai với AI, điện toán đám mây và các dịch vụ số mới, tất cả đều cần nền tảng kết nối mạnh mẽ. “Đó là lý do vì sao 5G không chỉ là công nghệ mà là hạ tầng quốc gia thiết yếu, là nền móng cho khát vọng trở thành nền kinh tế số hàng đầu ASEAN của Việt Nam”.

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Ericsson Việt Nam cho biết: “5G sẽ mang đến sự thay đổi toàn diện không chỉ với người tiêu dùng mà còn với doanh nghiệp. 5G là nền tảng cho vận hành linh hoạt, hiệu quả, giúp tăng năng suất, nâng cao tri thức và tiết kiệm chi phí”.

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng 5G hiện tại và tương lai có thể tạo ra bước chuyển mình lớn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, sẵn sàng cho tương lai và phát triển bền vững. Ví dụ 5G có thể thúc đẩy hiệu suất, cải thiện chất lượng và tăng năng suất vượt trội cho ngành sản xuất. Số hóa cũng sẽ thay đổi ngành y tế tại Việt Nam. Các giải pháp số có thể kết nối bệnh nhân với bác sĩ từ xa, thu hẹp khoảng trống y tế ở các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, theo ông Nhã, con đường phía trước còn nhiều thách thức khi chuyển đổi từ mạng NSA (National Security Network) sang mạng SA (Southern Security Network) là rất tốn kém. Các ứng dụng công nghiệp vẫn còn non trẻ, chi phí thiết bị cao, rủi ro an ninh mạng ngày càng tăng, và tình trạng thiếu chuyên gia có tay nghề...

Để giải quyết những thách thức này, Cục Viễn thông cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và hỗ trợ đổi mới. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác trong khai thác 5G như một nền tảng cho chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế- xã hội”, ông Nhã nhấn mạnh.

Để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dùng viễn thông tại Việt Nam, ông Nhã đề nghị Ericsson ưu tiên một số lĩnh vực chính như: chính sách và quy định, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ tương lai, quan hệ đối tác tin cậy, an ninh mạng và an toàn, xây dựng năng lực.

Cụ thể, phối hợp với các cơ quan quản lý để thiết lập các khuôn khổ QoS và SLA rõ ràng, đặt ra các tiêu chuẩn về tốc độ, độ trễ, thời gian hoạt động… để đảm bảo triển khai 5G tin cậy.

Bên cạnh đó, hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu cung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu quyền truy cập vào các nguồn lực và kiến thức chuyên môn R&D tiên tiến. Điều này cho phép các kỹ sư có được kinh nghiệm thực tế và đóng góp vào việc phát triển các giải pháp sáng tạo hỗ trợ các ưu tiên quốc gia như đường sắt cao tốc. Cho phép các kỹ sư Việt Nam tham gia vào quá trình phát triển 6G ban đầu, chuẩn bị một thế hệ chuyên gia mới cho các mạng tương lai…