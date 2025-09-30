Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Nhấn kết nối, bật thay đổi – Sáng kiến vì phát triển bền vững tại Việt Nam

Minh Hiếu

30/09/2025, 06:12

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" tại Việt Nam.

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" tại Việt Nam.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" tại Việt Nam.

Đây là một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược "Cửa ngõ Toàn cầu" của EU. Chiến dịch này không chỉ khẳng định vai trò của EU như một đối tác tin cậy mà còn nhấn mạnh sự đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh, hướng tới thịnh vượng chung.

Với thông điệp chủ đạo "Hành động vì khí hậu, Kiến tạo tăng trưởng xanh – EU và thế hệ trẻ Việt Nam đồng hành vì tương lai bền vững", chiến dịch nhấn mạnh vai trò trung tâm của giới trẻ trong việc kiến tạo tương lai.

Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier đã chia sẻ chiến dịch lấy cảm hứng từ gió, nước và mặt trời – những nguồn năng lượng thiên nhiên bền vững, nhằm tôn vinh mối quan hệ đối tác ngày càng gắn kết giữa EU và Việt Nam. Đồng thời, chiến dịch cũng nhấn mạnh vai trò sáng tạo của giới trẻ trong hợp tác, biến các mục tiêu khí hậu thành cơ hội thực tiễn cho một tương lai xanh và đổi mới.

Chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" mang đến thông điệp về sự kết nối, khả năng thích ứng và tinh thần sẵn sàng thay đổi, khuyến khích giới trẻ Việt Nam cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững, nơi con người và thiên nhiên phát triển hài hòa.

Tinh thần chiến dịch được thể hiện qua những sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam như: Wean & Marzuz, Last Fire Crew, Fustic.Studio và Mark Vũ. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, họ diễn giải hình tượng của ba yếu tố Gió – Nước – Mặt trời, phản ánh nguồn năng lượng tươi mới của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời khẳng định sức mạnh của văn hóa – nghệ thuật trong việc khơi mở đối thoại và thúc đẩy hành động cộng đồng vì một tương lai xanh.

Chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" là sự tiếp nối của chiến dịch "I’ve Got the Power" ra mắt vào tháng 6/2025, hợp tác cùng nữ nghệ sĩ hip-hop Suboi, giới thiệu mối quan hệ hợp tác EU – Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ tiếp tục lan tỏa qua chuỗi nội dung số và các hoạt động ngoại giao công chúng, bao gồm: Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU – Việt Nam, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025, cùng nhiều dự án hợp tác nghệ thuật xoay quanh thông điệp phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Những sáng kiến này một lần nữa khẳng định cam kết của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới một tương lai đổi mới, thịnh vượng và bền vững.

Chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" không chỉ là một cuộc đối thoại mà còn là hành động, sáng tạo và hợp tác để khơi nguồn cảm hứng cho những thay đổi bền vững. Với sự tham gia tích cực của giới trẻ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ EU, Việt Nam đang trên con đường vững chắc hướng tới một tương lai xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự hợp tác quốc tế có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho cả hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho thế hệ trẻ trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

“Cửa ngõ toàn cầu” là sáng kiến của Liên minh châu Âu nhằm kiến tạo những kết nối bền vững và an toàn, mang lại lợi ích thiết thực cho con người và hành tinh. Chiến lược này hướng đến việc xây dựng hạ tầng sạch và xanh, đem lại giá trị lâu dài mà không tạo gánh nặng cho các thế hệ tương lai. “Cửa ngõ toàn cầu” được triển khai thông qua cách tiếp cận “Nhóm châu Âu” (Team Europe), nhằm liên kết Liên minh châu Âu, các Quốc gia Thành viên và các định chế tài chính phát triển châu Âu.

Mục tiêu chung là huy động tới 300 tỷ EUR cho các dự án đầu tư công và tư nhân từ năm 2021 đến năm 2027, tạo ra các liên kết trọng yếu thay vì sự phụ thuộc và thu hẹp sự thiếu hụt nguồn lực đầu tư toàn cầu.

Tại Việt Nam, Chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” hiện diện qua các dự án như Dự án điện gió gần bờ Trà Vinh. Dự án do EU tài trợ này tạo ra nguồn điện tái tạo cung cấp cho khoảng 130.000 người dân, đồng thời giúp cắt giảm 70.000 tấn khí CO₂ mỗi năm.

Từ khóa:

chiến dịch Cửa ngõ toàn cầu EU Tăng trưởng xanh tương lai bền vững

