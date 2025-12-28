Nghệ An siết tiến độ 12 dự án trọng điểm, lấy giải phóng mặt bằng làm then chốt

Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp đầu tiên, rà soát toàn diện tiến độ 12 dự án động lực. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thống nhất nhận thức, siết chặt trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư...

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo kể từ khi được thành lập, nhằm rà soát lại toàn bộ quy mô, tính chất và mức độ cấp bách của từng dự án trọng điểm. Theo Bí thư Tỉnh ủy, các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội, không gian đô thị, hạ tầng chiến lược của Nghệ An trong giai đoạn mới.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải thống nhất cao về quan điểm, thái độ và tinh thần trách nhiệm; bố trí thời gian hợp lý, trực tiếp bám sát hiện trường, theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần thường xuyên cập nhật báo cáo tổng hợp về tiến độ, quy mô đầu tư để có hướng xử lý phù hợp, không để tồn tại kéo dài.

Quang cảnh cuộc họp

Hiện nay, trong số 12 dự án trọng điểm, có dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhưng cũng có công trình đã triển khai từ năm 2023 song tiến độ còn chậm do vướng mắc lớn về mặt bằng. Dự án Mở rộng Quốc lộ 46, đoạn Vinh – Nam Đàn được Bí thư Tỉnh ủy dẫn chứng là trường hợp điển hình, yêu cầu các địa phương báo cáo rõ mốc thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, nếu đã thực hiện đúng quy trình, vận động nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành thì cần kiên quyết áp dụng các biện pháp theo quy định để bảo đảm lợi ích chung và tiến độ dự án.

Ban Chỉ đạo cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành đối với một số dự án có bước chuẩn bị tốt như Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Quan điểm được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là: đã xác định là dự án trọng điểm thì phải triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ CỤ THỂ, TẬP TRUNG THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN”

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy đã có chủ trương đầu tư, hiện đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công ngày 30/4/2026. Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đang tập trung triển khai thủ tục xây dựng 41 khu tái định cư, song chưa thể cắm cọc giải phóng mặt bằng do chưa có hướng tuyến chính thức.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo tại cuộc họp

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Vinh đang thi công ép cọc, xử lý nền đất yếu, đạt khoảng 70% khối lượng; đồng thời phối hợp giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng. Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò đã khởi công ngày 19/12/2025, hiện đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để trình các Bộ, ngành.

Đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 46, đoạn Vinh – Nam Đàn, đến nay đã bàn giao 8,1/10,69 km mặt bằng, đạt 75,77%, còn vướng 2,59 km liên quan đến đất ở và hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ giải ngân đạt 32% kế hoạch vốn. Các địa phương được yêu cầu cam kết rõ thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần còn lại.

Nhiều dự án khác như Trường phổ thông liên cấp nội trú 10 xã biên giới, Hồ chứa nước Bản Mồng, Trung tâm hành chính tỉnh, Hạ tầng đô thị Vinh, các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập cũng đang được triển khai theo lộ trình, song vẫn còn khó khăn về thủ tục, mặt bằng và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định việc triển khai các dự án trọng điểm thời gian qua đã có chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, thời gian tới cần tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm chính thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua.

Cùng với đó, các Sở, ngành phải đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, lựa chọn nhà thầu có năng lực, kiên quyết không để các “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An.