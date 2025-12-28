Xu thế dòng tiền: Nỗ lực thoát ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu trụ

Biến động dữ dội từ nhóm cổ phiếu Vingroup trong hai phiên cuối tuần qua đã gây ra sự xáo trộn lớn trên thị trường, VN-Index có mức dao động tối đa tới gần 119 điểm, trước khi có dòng tiền bắt đáy xuất hiện.

Biến động này cho thấy tâm lý chung vẫn rất dễ bị ảnh hưởng bởi điểm số cũng như sự thay đổi ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Theo các chuyên gia, đây là hệ quả của tâm lý quản trị rủi ro quá đà và hiệu ứng domino trên thị trường. Mặc dù các cổ phiếu có chất lượng tốt, giá chưa tăng nhiều cùng điểm số vẫn có thể bị tác động và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Lời khuyên là các nhà đầu tư nên tập trung vào chiến lược cụ thể, ngắn hạn hay dài hạn và sàng lọc lại cổ phiếu theo yếu tố cơ bản.

Với chiến lược ngắn hạn, hoạt động cắt lỗ, co hẹp danh mục có thể thực hiện để bảo toàn nguồn lực. Với chiến lược dài hạn, những cổ phiếu đã “gãy” xu hướng hoặc “câu chuyện đầu tư” không còn như kỳ vọng… cũng có thể tái cơ cấu. Điều quan trọng là phân bổ danh mục hợp lý, thu hẹp vào nhóm chất lượng. Thị trường chưa rõ có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm Vingroup lúc nào nên việc quản trị rủi ro vẫn nên được ưu tiên.

Hiện tượng lệch pha giữa VN-Index và số lớn cổ phiếu trong giai đoạn nửa sau của năm 2025 cũng được các chuyên gia nhìn nhận như một bài học đáng chú ý. Quyết định giao dịch dựa vào điểm số đã không đem lại hiệu quả tốt trong giai đoạn này. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cao bài học về kỷ luật và khả năng thích ứng với các biến số bất ngờ quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng dự báo chính xác đỉnh hoặc đáy của thị trường.

Trong trao đổi tuần trước anh chị dự kiến một diễn biến rung lắc sẽ xuất hiện quanh vùng đỉnh cũ và nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ đảo chiều tuần qua đã ảnh hưởng nặng nề đến VN-Index. Anh chị đánh giá rủi ro điều chỉnh ở nhóm trụ này sẽ kéo dài, hay chỉ là rung lắc mang tính thời điểm? Liệu thị trường có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm Vingroup?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc nhóm cổ phiếu Vingroup đảo chiều đột ngột tại vùng đỉnh cũ là một biến số gây áp lực tâm lý nặng nề, nhưng tôi đánh giá đây chủ yếu là sự rung lắc mang tính thời điểm do hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ lớn cuối năm. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật của nhóm này có thể kéo dài thêm vài phiên cho đến khi tìm được điểm cân bằng tại các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Thực tế, VN-Index rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của họ Vingroup trong ngắn hạn do trọng số vốn hóa quá lớn. Dù vậy, thị trường sẽ dần ổn định khi dòng tiền bắt đầu có sự phân hóa, dịch chuyển sang các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt khác để cân bằng lại chỉ số, giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào một nhóm cổ phiếu đơn lẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở góc nhìn của tôi, rủi ro điều chỉnh tại nhóm trụ Vingroup đã tiềm ẩn khi đà tăng xuất hiện phân kỳ âm mạnh trên các chỉ báo kỹ thuật, phản ánh xung lực đi lên suy yếu dần. Điều này khiến nhịp đảo chiều vừa qua không đơn thuần là yếu tố bất ngờ, mà là hệ quả của trạng thái quá mua tích lũy trước đó. Tuy nhiên, tín hiệu này chưa đủ rõ ràng để khẳng định một xu hướng giảm trung hạn, bởi phân kỳ âm vẫn có thể được “phá” nếu giá tiếp tục đi lên và dòng tiền quay lại đủ mạnh. Trong kịch bản đó, nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính rung lắc nhằm giải tỏa áp lực kỹ thuật.

Tôi cho rằng sẽ khó kết luận thị trường chung có thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm Vingroup hay không, vì còn phụ thuộc vào sức mạnh của từng nhóm ngành riêng biệt. Dù vậy, có điểm sáng trong tuần là một số nhóm ngành đã chống chịu tốt, điển hình như Dầu khí, Tiện ích. Dù mức lan tỏa chưa cao, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy sự thích nghi của các cổ phiếu.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các cổ phiếu lớn hay nhóm Vin điều chỉnh trong tuần giao dịch vừa qua không phải là điều quá lo ngại. Nếu chỉ số trong một xu hướng tăng thì không có nhóm Vin làm việc này thì sẽ những cổ phiếu khác như GAS, VNM, VJC, MWG ,SAB… thay thế. Tôi cho rằng ngay cả các cổ phiếu lớn VIC, VHM, VRE có giảm mạnh cũng không dễ giảm liên tiếp và sẽ có những phiên tăng/giảm tích lũy trong khi các cổ phiếu blue-chips khác tăng điểm “đỡ chỉ số” cũng có thể khiến thị trường chỉ dao động ở vùng giá cao chứ khó có thể giảm sâu.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng mạnh thời gian qua kèm theo gia tăng ảnh hưởng lớn đến VN-Index. Khi nhóm cổ phiếu này vào nhịp điều chỉnh cũng kéo theo điều chỉnh mạnh của chỉ số. Việc điều chỉnh là đương nhiên sau một giai đoạn tăng dài. Có thể giai đoạn đầu sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý chung. Nhưng khi thị trường dần quen và bước vào giai đoạn báo cáo kết quả kinh doanh được phát hành sẽ hỗ trợ thị trường đi lên.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần qua nhà đầu tư đón nhận thông tin tương đối bất ngờ khi Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc và ngay lập tức khiến cổ phiếu VIC giảm sàn ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường chung. Tôi cho rằng thông tin này chưa đủ sức để nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu họ Vin tuy nhiên sẽ không còn động lực để cổ phiếu nhóm này tiếp tục tăng mạnh như thời điểm trước.

Tôi cho rằng biến động của cổ phiếu họ Vin sẽ tiếp tục tác động lớn đến VN-index. Tuy nhiên nhìn vào phiên giao dịch 26/12 đây là diễn biến vô cùng tích cực khi dòng tiền lan toả sang các nhóm ngành và cổ phiếu trụ khác.

Thị trường lặp lại diễn biến đầu tháng 12 khi điểm số tăng đa số cổ phiếu không tăng, khi điểm số giảm rất nhiều cổ phiếu cơ bản tốt trên thị trường cũng bị ảnh hưởng theo dù mức tăng trước đó không nhiều. Rõ ràng là tâm lý “nhìn điểm số” vẫn rất phổ biến và điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Anh chị có tư vấn gì, tiếp tục “gồng lỗ” để chờ sức ép này qua đi, hay cắt lỗ để tìm cơ hội khác?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng không nên tiếp cận thị trường theo cách “gồng lỗ chờ hồi” vì sẽ khá bị động. Thay vào đó, chiến lược phù hợp lúc này là chủ động quản trị rủi ro: đánh giá lại từng vị thế, phân biệt giữa cổ phiếu bị giảm do yếu tố kỹ thuật (tâm lý chung) và những cổ phiếu đã gãy xu hướng hoặc câu chuyện đầu tư không còn phù hợp kỳ vọng. Đối với các mã mất xu hướng, nên cân nhắc giảm tỷ trọng để bảo toàn vốn. Ngược lại, với những cổ phiếu cơ bản tốt, nền giá còn giữ được và không chịu áp lực margin lớn, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ với tỷ trọng hợp lý.

Với phương án cắt lỗ để tìm cơ hội khác, tôi cho rằng cũng cần hết sức thận trọng. Trong bối cảnh thị trường chưa ổn định, dòng tiền luân chuyển nhanh và thiếu bền vững, việc bán ra rồi mua đuổi sang mã khác rất dễ bị cuốn theo nhịp hồi ngắn và rơi vào bẫy tăng giá. Chiều tham gia phù hợp khi dòng tiền trở lại theo hướng lan tỏa, khi đó, việc tìm kiếm cơ hội mới thực sự có hiệu quả.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Những phiên giao dịch cuối năm chứng kiến thị trường giảm điểm diện rộng. Với việc sắp đến giai đoạn năm mới và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dần hé lộ có thể hỗ trợ thị trường trong thời gian sắp tới. Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến thị trường giảm điểm mạnh trong phiên nhưng dòng tiền vào bắt đáy cũng khá tích cực. Theo tôi đây là biểu hiện dòng tiền chờ vào thị trường vẫn còn và chờ đợi mức giá hấp dẫn để tham gia. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư vẫn nắm cổ phiếu đến thời điểm hiện tại.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hiện tượng cổ phiếu cơ bản bị bán tháo theo chỉ số dù không tăng trước đó là hệ quả của tâm lý quản trị rủi ro quá đà và hiệu ứng domino trên thị trường. Trong bối cảnh này, việc gồng lỗ hay cắt lỗ không nên dựa trên điểm số của VN-Index mà phải dựa trên triển vọng của từng doanh nghiệp cụ thể. Nếu cổ phiếu bạn nắm giữ vẫn đảm bảo các yếu tố nội tại tốt và kết quả kinh doanh quý 4 khả quan, việc bán tháo theo đám đông lúc này là không cần thiết.

Ngược lại, đối với các mã mang tính đầu cơ cao hoặc vi phạm ngưỡng cắt lỗ kỹ thuật, nhà đầu tư nên quyết liệt hạ tỷ trọng để bảo vệ nguồn vốn. Chiến lược tối ưu là thu hẹp danh mục vào nhóm “chất lượng”, chấp nhận rung lắc ngắn hạn để chờ đợi nhịp phục hồi thực chất khi áp lực từ nhóm trụ đi qua.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Đa phần các cổ phiếu đều đang được định giá tương đối rẻ nếu chúng ta so sánh với chỉ số chung. Việc giá cổ phiếu bị tác động trong ngắn hạn khi điểm số chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhóm cổ phiếu Vin bị bán sàn nhưng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên tiếp tục đà bán thời điểm này. Nội tại cơ bản của các cổ phiếu trong ngắn hạn không có gì thay đổi quá nhiều do vậy sức ép điểm số lên các cổ phiếu hiện tại không còn là quá lớn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi các nhà đầu tư vẫn nên tập trung theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng các cổ phiếu riêng lẻ, đặc thù, những cổ phiếu được phân tích kỹ bởi chính giá trị nội tại, sức mạnh của thu nhập, chất lượng tài sản ngắn hạn… vẫn sẽ có sức nặng trong việc cân nhắc mua hơn là là chỉ quan tâm đến chỉ số chứng khoán đại diện cho nhiều cổ phiếu. Cho dù một số cổ phiếu giảm điểm ngắn hạn nhưng theo thời gian những cổ phiếu chất lượng vẫn sẽ phải được định giá hợp lý và các nhà đầu tư cần kiên nhẫn nắm giữ hơn nếu có mua sai thời điểm ngắn hạn trong khi vẫn kiểm soát tốt danh mục tránh mua nhiều quá mức.

Dòng tiền bắt đáy trong phiên cuối tuần đã cải thiện phần nào diễn biến giá ở nhiều cổ phiếu và đẩy thanh khoản lên cao. Tuần trước anh chị đều có quan điểm thận trọng. Diễn biến giảm mạnh bất ngờ 2 ngày cuối tuần qua khiến mức giá trở nên hấp dẫn hơn. Anh chị đã mua vào thêm chưa?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên cuối tuần qua ghi nhận sự cải thiện đáng kể về thanh khoản cùng lực cầu bắt đáy dứt khoát tại các vùng giá chiết khấu sâu, đây là tín hiệu cho thấy sức hấp dẫn của mặt bằng định giá sau nhịp giảm sốc. Mặc dù vẫn duy trì sự thận trọng nhất định, tôi đã bắt đầu giải ngân thêm khoảng 20% tỷ trọng vào các cổ phiếu đầu ngành có mức chiết khấu từ 10-15% so với đỉnh ngắn hạn. tôi đánh giá đây là cơ hội để gia tăng vị thế với giá vốn tốt hơn cho kỳ vọng quý 1/2026. Tuy nhiên, việc mua vào vẫn được thực hiện một cách chọn lọc, tập trung vào những mã có dòng tiền vào mạnh trong phiên cuối tuần, thay vì mua dàn trải trên toàn thị trường để tránh rủi ro nếu chỉ số có nhịp kiểm định lại (retest) đáy cũ.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến giảm nhanh và mạnh 2 ngày cuối tuần tuy đã đưa nhiều cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn tuy nhiên cũng cần thận trọng với diễn biến của tuần giao dịch mới. Nhóm cổ phiếu Vingroup nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh sau giai đoạn tặng khá mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số VN-Index. Trong giai đoạn chưa có nhiều thông tin hỗ trợ, việc chỉ số giảm điểm có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường. Tuy nhiên, khi thị trường điều chỉnh mạnh sẽ đưa nhiều cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn mà trước đây không có được.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan điểm của tôi, dù dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện và giúp thanh khoản cải thiện, tôi vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng. Việc giá giảm nhanh trong thời gian ngắn có thể tạo cảm giác hấp dẫn về mặt định giá, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định rủi ro đã được giải tỏa hoàn toàn. Mặt bằng cổ phiếu cũng chỉ phục hồi lên vùng cân bằng, và động lượng tăng cần được củng cố thêm ở các phiên tới.

Vậy nên, thời điểm này tôi chưa vội mua vào mạnh. Nếu có giải ngân, đó chỉ là trạng thái mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ, tập trung vào những cổ phiếu cơ bản tốt, ít chịu áp lực margin và giữ được cấu trúc giá trung hạn. Chiến lược chủ đạo vẫn là quan sát phản ứng của thị trường sau nhịp bật tăng, với khả năng giữ vững được trên ngưỡng 1700 điểm hay không. Khi tín hiệu dòng tiền ổn định cũng như mức lan tỏa cải thiện rõ rệt mới là cơ sở tốt cho việc gia tăng tỷ trọng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi thận trọng trong việc kiểm soát tỷ trọng và nắm giữ cổ phiếu ở mức độ vừa phải. Thị trường vẫn trong xu hướng tăng điểm trung hạn, triển vọng của nhiều cổ phiếu vẫn đáng để chúng ta cân nhắc đánh giá để mua vào và nắm giữ. Hiện tại ngay khi thị trường chuẩn bị vào pha tăng điểm mới thì việc mua dần tích lũy một số cổ phiếu tiềm năng vẫn là chiến lược ưu tiên. Vẫn còn nhiều cổ phiếu diễn biến tốt với triển vọng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao, nên vẫn quan trọng là cổ phiếu gì, mua thời điểm nào và nắm giữ bao lâu mà thôi.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Hai phiên giao dịch cuối tuần vừa qua tôi cho rằng là tín hiệu tích cực cho thị trường khi dòng tiền không bị rút ra, đồng thời thanh khoản có sự cải thiện đáng kể so với nhiều tuần trước đó, đặc biệt khi phản ứng với ngưỡng hỗ trợ MA100 ở khung D1. Mặc dù tôi cũng tham gia giải ngân mộtt phần vào cuối tuần qua tuy vậy quan điểm của tôi vẫn giữ trạng thái thận trọng đặc biệt khi mặt bằng lãi suất ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Thị trường đã đi đến tuần cuối cùng của năm 2025 với nhiều thăng trầm, từ cú sốc thuế quan đầu tháng 4 đến con sóng mạnh hiếm có kéo dài tới tận tháng 10. Hiệu suất đầu tư của anh chị trong năm nay thế nào? Đâu là bài học lớn nhất trong năm anh chị có thể chia sẻ với nhà đầu tư?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Năm 2025 là một năm nhiều biến động, nhưng với tôi, hiệu suất đầu tư nhìn chung vẫn ở mức tích cực nhờ giữ kỷ luật và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Tôi không cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trong mọi giai đoạn, mà tập trung bảo toàn thành quả khi thị trường đi vào vùng rủi ro cao và chỉ gia tăng tỷ trọng khi các xác suất đầu tư thuận lợi.

Bài học lớn nhất tôi rút ra là “đừng để điểm số dẫn dắt quyết định đầu tư”. Năm nay cho thấy rất rõ việc chỉ số có thể tăng mạnh dựa vào một vài cổ phiếu trụ cột, trong khi rủi ro lại tích tụ bên dưới mặt bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, “kiểm soát tâm lý đầu tư” cũng quan trọng không kém. Diễn biến trong năm cho thấy việc quá bi quan sau các cú sốc, hay quá lạc quan khi xu hướng tăng kéo dài, đều dễ dẫn đến quyết định sai lầm. Giữ được trạng thái cân bằng, không cực đoan ở cả hai thái cực sẽ giúp thích nghi tốt hơn với những giai đoạn biến động mạnh. Với nhà đầu tư, việc đi chậm, linh hoạt và ưu tiên quản trị rủi ro sẽ giúp tồn tại và nắm bắt được cơ hội dài hạn tốt hơn.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Năm 2025 thị trường với nhiều thăng trầm, nhiều diễn biến khó lường ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, sau những đợt giảm mạnh thị trường lại phục hồi khá tốt. Trong khó khăn luôn vẫn có cơ hội cho nhà đầu tư, có những giai đoạn tưởng chừng như dòng tiền đã rời bỏ thị trường nhưng sẵn sàng quay lại thị trường khi thời cơ chín muồi.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Năm nay không hiếm người có hiệu suất đầu tư tốt bởi nhìn về tổng thể cả năm các chỉ số chứng khoán điều vượt đỉnh lịch sử, nhiều cổ phiếu có đà tăng mạnh giai đoạn quý 2 và đầu quý 3. Việc quản lý danh mục hiệu quả đi kèm việc cơ cấu danh mục định kỳ cũng giúp hiệu suất sinh lời của năm khả quan. Tôi khá hài lòng về hiệu quả đầu tư năm nay và vẫn tràn đầy niềm tin vào triển vọng thị trường với các cơ hội hấp dẫn trong năm 2026 tới.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Năm 2025 là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang lại hiệu suất khả quan nhờ tận dụng tốt con sóng kéo dài đến tháng 10. Bài học lớn nhất mà tôi muốn chia sẻ là “Đừng bao giờ đánh giá thấp sự phân kỳ giữa chỉ số và nội lực cổ phiếu”. Sự kiện thuế quan hồi tháng 4 dạy chúng ta bài học về quản trị rủi ro vĩ mô, trong khi nhịp tăng cuối năm cho thấy sự nguy hiểm của việc quá chú tâm vào điểm số mà bỏ qua chất lượng dòng tiền lan tỏa. Trong đầu tư, kỷ luật và khả năng thích ứng với các biến số bất ngờ quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng dự báo chính xác đỉnh hoặc đáy của thị trường. Hãy luôn giữ một biên an toàn đủ lớn để có thể sống sót và nắm bắt cơ hội trong mọi kịch bản của thị trường.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Chúng ta đã đi qua năm 2025 vô cùng nhiều thăng trầm với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như năm 2020 nhà đầu tư tham gia sớm vào thị trường sẽ đạt được hiệu quả lợi nhuận vô cùng lớn thì năm nay mặc dù cũng có những con sóng mạnh từ tháng 4-10 tuy nhiên sự vận động của thị trường chung so với đa phần các cổ phiếu có sự khác nhau rõ rệt khiến hiệu suất đầu tư vào 3 tháng cuối năm ảnh hưởng nặng nề. Với tôi trong năm vừa qua điều tôi có thể chia sẻ với nhà đầu tư của mình rằng hãy lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng vững vàng và có lợi thế cạnh tranh khi mà dòng tiền giờ đây có xu hướng phân hoá vô cùng rõ rệt. Cùng với đó bài học tôi cho rằng vô cùng quan trọng chúng ta không bao giờ nên gồng lỗ nhiều hơn 2 chữ số đối với các cổ phiếu đầu cơ.