Trang chủ Khung pháp lý

Nhiều đối tượng lĩnh án tù vì dùng "tiền bẩn" mua USDT

Đỗ Mến

28/09/2025, 19:10

Sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia và thông qua các đầu mối mua bán tiền điện tử USDT tại Việt Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xử phạt 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1999, thường trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM); Lê Văn Xuân (SN 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Tốn (SN 1996, thường trú tại phường Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Viết Lãm (SN 1996, thường trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội). Các bị cáo nêu trên đồng loạt lĩnh án từ 7 đến 8 năm tù. 

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (SN 1998, ở xã Cầu Ngang, Vĩnh Long), Hà Thị Trang (SN 1994, ở xã Tân Nhựt, TPHCM) bị truy tố về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Khánh và Trang lĩnh từ 24 – 30 tháng cải tạo không giam giữ.

Vụ việc xuất phát khoảng tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T. (SN 1973, thường trú tại một phường trên địa bàn Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà Lê Thị Ngọc T đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,1 tỷ đồng.

Công an đã lần theo dấu vết và xác định có một số tài khoản ngân hàng do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.

Khánh khai nhận có quen biết và được 1 đối tượng mang tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được danh tính thực) thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản.

Từ tháng 9-11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản đồng thời tìm được 9 người khác mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lời 13 triệu đồng. Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lời 8,5 triệu đồng.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng từ các bị hại, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của Linh cùng các đối tượng liên quan khác.
cáo trạng nêu rõ

Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của 7 bị hại trên có chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội, đang bỏ trốn).

Phương thức "rửa tiền" của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt vào.

Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng dùng "tiền bẩn" để mua tiền điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến tài khoản của các bị cáo Lê Văn Xuân, nhóm của Nguyễn Văn Tốn; Nguyễn Viết Lãm; Nguyễn Thị Thanh Huyền, đây là các đầu mối đứng ra gom mua tiền điện tử số lượng lớn.

Cáo trạng thể hiện, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong và nước ngoài. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.

Từ ngày 25/10/2023 đến 24/1/2024, các bị cáo nhiều lần rửa tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh và hưởng lời hàng trăm triệu đồng tới nhiều tỷ đồng...

Trong vụ án này, Huyền thực hiện hành vi rửa tiền số lượng lớn nhất - hơn 7,9 tỷ đồng; hưởng lời hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định khi thực hiện giao dịch, các bị cáo đều nhận thức được nguồn tiền do đối tượng chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm pháp luật vì trong thời gian ngắn, nhóm của Linh dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau mua lượng lớn USDT.

Các thành viên của các nhóm này nhiều lần bị công an triệu tập để làm việc liên quan đến các giao dịch mua bán USDT với các đối tượng khác sử dụng nguồn tiền lừa đảo.

Tuy nhận thức được tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng do hám lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện giao dịch cho nhóm của Linh.

rửa tiền

