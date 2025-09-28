Nhiều đối tượng lĩnh án tù vì dùng "tiền bẩn" mua USDT
Đỗ Mến
28/09/2025, 19:10
Sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia và thông qua các đầu mối mua bán tiền điện tử USDT tại Việt Nam...
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xử phạt 11 bị cáo trong đường dây
rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền gồm: Nguyễn Thị
Thanh Huyền (SN 1999, thường trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM); Lê Văn Xuân
(SN 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Tốn (SN 1996, thường trú tại phường Hà
Đông, Hà Nội); Nguyễn Viết Lãm (SN 1996, thường trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội). Các bị cáo nêu trên đồng loạt lĩnh án từ 7 đến 8 năm tù.
Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (SN 1998, ở xã Cầu Ngang, Vĩnh
Long), Hà Thị Trang (SN 1994, ở xã Tân Nhựt, TPHCM) bị truy tố về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Khánh và Trang lĩnh từ 24 – 30 tháng cải tạo
không giam giữ.
Vụ việc xuất phát khoảng tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T. (SN
1973, thường trú tại một phường trên địa bàn Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP.HCM
(HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà Lê Thị Ngọc T đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.
Ngoài ra, còn có 6 bị
hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 nạn nhân bị lừa đảo, chiếm
đoạt hơn 30,1 tỷ đồng.
Công an đã lần theo dấu vết và xác định có một số tài khoản ngân hàng do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.
Khánh khai nhận có quen biết và được 1 đối tượng mang tên Oliver người
Campuchia (chưa xác định được danh tính thực) thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 4 triệu đồng/6
tài khoản.
Từ tháng 9-11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản đồng thời tìm được 9
người khác mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lời 13 triệu đồng.
Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác mở 23 tài khoản để chuyển cho
Khánh, hưởng lời 8,5 triệu đồng.
Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn
30 tỷ đồng từ các bị hại, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền
của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của
7 bị hại trên có chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội, đang bỏ
trốn).
Phương thức "rửa tiền" của Linh là cung cấp các tài khoản ngân
hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các
đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt vào.
Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều
tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng dùng "tiền bẩn" để mua tiền
điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.
Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến
tài khoản của các bị cáo Lê Văn Xuân, nhóm của Nguyễn Văn Tốn; Nguyễn Viết Lãm;
Nguyễn Thị Thanh Huyền, đây là các đầu mối đứng ra gom mua tiền điện tử số lượng lớn.
Cáo trạng thể hiện, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của
mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong
và nước ngoài. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng
xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản
ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận
USDT với nhau.
Từ ngày 25/10/2023 đến 24/1/2024, các bị cáo nhiều lần rửa
tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh và hưởng lời hàng trăm triệu đồng tới nhiều tỷ đồng...
Trong vụ án này, Huyền thực hiện hành vi rửa tiền số lượng lớn nhất - hơn 7,9 tỷ đồng; hưởng lời hơn 1,7 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định khi thực hiện giao dịch, các bị cáo
đều nhận thức được nguồn tiền do đối tượng chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm
pháp luật vì trong thời gian ngắn, nhóm của Linh dùng nhiều tài khoản ngân hàng
khác nhau mua lượng lớn USDT.
Các thành viên của các nhóm này nhiều lần bị công an triệu tập
để làm việc liên quan đến các giao dịch mua bán USDT với các đối tượng khác sử
dụng nguồn tiền lừa đảo.
Tuy nhận thức được tiền chuyển đến là bất hợp pháp
nhưng do hám lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện giao dịch cho nhóm của Linh.
Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền
14:12, 22/08/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng
15:02, 14/03/2025
Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền
Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu
Với hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép, doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định...
100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử
Toàn hệ thống TP.HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trong đó, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh…
Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?
Hiện nay, khối trường mầm non công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn...
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..
Giám đốc tự nhận có "nhân thân đặc biệt" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Bị cáo tự giới thiệu bản thân có “địa vị”, có “nhân thân đặc biệt” còn vợ kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: