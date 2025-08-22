Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong vụ án xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Các bị can bị khởi tố về các tội danh như “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong số đó, có 3 bị can là nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “rửa tiền” được xác lập, khởi tố vào tháng 1/2025.

Giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Khi đó, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú ở TP Đà Nẵng - cũ) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp. T. làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng thường trú tại Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 của Chuyên án, được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan công an đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.