Nhiều hoạt động hợp tác mới từ các địa phương Trung Quốc hướng tới miền Bắc Việt Nam

Với các định hướng phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đường sắt, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) của TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Quảng Châu và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thời gian gần đây đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác mới với hai địa phương này, nhằm thúc đẩy kết nối đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc ....

Trung Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Trung Quốc đang triển khai 6.069 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 34,24 tỷ USD, đứng thứ 6 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Những năm gần đây, nhiều địa phương của Trung Quốc tích cực thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, trong đó nổi bật là xu hướng tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phía Bắc – khu vực cửa ngõ kết nối trực tiếp về địa lý, kinh tế và logistics giữa hai nước.

Đáng chú ý, Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động mở rộng hợp tác với các địa phương phía Bắc Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như hạ tầng đô thị, giao thông thông minh, thương mại – dịch vụ và giao lưu nhân dân… nhằm tạo ra các kết nối phát triển bền vững và lâu dài giữa hai bên.

Cụ thể, cuối tháng 11 vừa qua, trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, ông Vương Hoán Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hải ngoại Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), đã đưa ra hai đề xuất đóng góp vào mục tiêu phát triển của Hà Nội bao gồm chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển quy hoạch, thiết kế và vận hành quản lý hệ thống đường sắt; và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh, du lịch, giao lưu tăng cường hiểu biết - tình hữu nghị Nhân dân hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (phải) tại làm việc với Ông Vương Hoán Thanh (trái), Chủ tịch Hội Hữu nghị Hải ngoại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội)

Những đề xuất này từ phía Quảng Châu được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn 2026–2030. Theo đó, Thành phố Hà Nội hiện đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và mở rộng thương mại.

Đặc biệt, Hà Nội đang ưu tiên triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như các cây cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, trục xuyên tâm, cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua Hà Nội, và hệ thống đường sắt đô thị hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ bản vào năm 2030 để phục vụ dân số hơn 10 triệu người. Đồng thời, Hà Nội cũng định hướng tăng cường kết nối với các đô thị phía Bắc và các tuyến liên vận quốc tế sang Trung Quốc, Trung Đông và châu Âu.

Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) trong các lĩnh vực hạ tầng – giao thông – đô thị hóa – thương mại không chỉ mang tính thời điểm, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đang là một trong những điểm đến hợp tác hấp dẫn nhất của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Và trên cơ sở mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, ông Viên Hoàng, Giám đốc Sở Công nghiệp và Thông tin khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), mới đây đã đề xuất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Tây tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chế tạo máy trong thời gian tới.

Theo ông Viên Hoàng, hai bên có thể cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyển giao thành quả, đào tạo nhân lực, chia sẻ tài nguyên dữ liệu điện toán và triển khai các ứng dụng AI phục vụ thị trường ASEAN. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng – chuỗi công nghiệp cũng được xem là động lực quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất của cả hai địa phương.

Bắc Ninh hiện là trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái điện tử, bán dẫn, thiết bị thông minh với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek, Amkor… Điều này tạo nền tảng vững chắc cho công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Tây có thế mạnh về chế tạo thiết bị công nghiệp, vật liệu mới, ô tô năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp kỹ thuật số. Sự bổ trợ tự nhiên giữa hai bên mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng điện tử – bán dẫn; sản xuất linh kiện và vật liệu mới; ô tô điện và pin năng lượng; tự động hóa; AI – IoT – dữ liệu lớn ứng dụng trong sản xuất và quản trị công nghiệp.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, cũng nhận định hai địa phương hoàn toàn có thể mở rộng hợp tác sang logistics, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử xuyên biên giới (đặc biệt đối với nông sản và thiết bị công nghệ), cũng như tổ chức các phiên kết nối doanh nghiệp, hội chợ và sự kiện xúc tiến thương mại nhằm tăng cơ hội giao thương và đầu tư.