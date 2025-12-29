Thanh Hóa: Hơn 400 dự án đầu tư còn tồn tại khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ

Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ, Thanh Hóa đang tăng tốc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới...

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, cùng ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo toàn diện tình hình rà soát, phân loại cũng như kết quả xử lý các dự án kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 751, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, phân loại và xử lý các dự án tồn đọng. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành nhiều kết luận, kế hoạch và văn bản chỉ đạo chuyên đề; đồng thời giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh triển khai là chế độ báo cáo định kỳ, cập nhật đầy đủ thông tin từng dự án lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 nhằm bảo đảm minh bạch, thống nhất trong theo dõi và xử lý.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất. Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng và những tác động trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Về kết quả xử lý, đến nay Thanh Hóa đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công. 104 dự án đầu tư công còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch đã xây dựng.

Đối với nhóm dự án đầu tư của doanh nghiệp, tỉnh đã xử lý xong 63 dự án, trong đó có những dự án được chấm dứt hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Hiện còn 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình, với mục tiêu đưa các dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động hoặc xử lý dứt điểm các dự án không còn khả năng triển khai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm, có vai trò tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026–2030, nhất là các dự án trong lĩnh vực sản xuất, hạ tầng và đô thị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến giao đất thanh toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; dự án thương mại dịch vụ và nhà ở. Đồng thời, đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp rà soát kỹ một số nội dung còn vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc tập trung giải quyết các dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào thực trạng, đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, các dự án đủ điều kiện cần được tạo điều kiện để tiếp tục triển khai; dự án cần điều chỉnh phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục; những dự án vi phạm hoặc mất khả năng thực hiện phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định, không để kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án; xác định rõ đầu việc, cơ quan phối hợp và trách nhiệm người đứng đầu. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định, nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn.