TP. Hồ Chí Minh bổ sung 5 tuyến metro áp dụng cơ chế đặc thù

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 29/12/2025
Thanh Thủy
29/12/2025, 13:45
HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án đường sắt đô thị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188, đưa thêm 5 tuyến metro vào quy hoạch…
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án đường sắt bổ sung vào phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh bổ sung 5 dự án đường sắt đô thị áp dụng cơ chế đặc thù, hướng tới mở rộng kết nối liên vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, gồm: tuyến số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên); tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh); tuyến số 3 (kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ); tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; và phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cụ thể, tuyến số 1 được quy hoạch với hướng tuyến từ vòng xoay trung tâm thành phố mới Bình Dương - Hùng Vương - cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn - depot Long Bình, kết nối đồng bộ với metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Qua đó, liên thông giữa hai trung tâm hành chính, chính trị của TP. Hồ Chí Minh, từ phường Bình Dương đến phường Sài Gòn, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị theo định hướng TOD.
Tuyến số 2 có hướng tuyến: Thủ Dầu Một - Hùng Vương - Phạm Ngọc Thạch - Quốc lộ 13 - cầu Vĩnh Bình - kết nối tuyến số 3 TP. Hồ Chí Minh (Hiệp Bình Phước - An Hạ) và sử dụng depot Hiệp Bình Phước. Tuyến này nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa phường Thủ Dầu Một, các khu vực lân cận và khu vực trung tâm Thành phố.
Đối với tuyến số 3, hướng tuyến được xác định đi theo Đường 3/2 - khu du lịch Chí Linh - tuyến Vũng Tàu Bình Châu - đường ven biển - Đường 55 - Quốc lộ 51. Tuyến có phương án kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với mục tiêu kết nối sân bay và các khu vực dọc tuyến với trung tâm phường Vũng Tàu, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển, hình thành trục động lực kinh tế du lịch và đô thị ven biển.
Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành được quy hoạch bắt đầu từ ga Thủ Thiêm, chạy song song phía bên phải cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Sau đó, tuyến rẽ phải vượt qua Vành đai 3 và đi song song phía bên trái Vành đai 3. Khi vượt sông Đồng Nai, tuyến tiếp tục bám theo dải phân cách Vành đai 3, Tỉnh lộ 25B và đi theo hướng vào sân bay Long Thành.
Phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn. Tuyến vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC của trung tâm hành chính mới. Sau đó, tuyến đi theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, kết nối vào ga SA và tiếp tục theo hành lang quy hoạch các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành. Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km.
Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, cả 5 tuyến đường sắt đô thị nêu trên được xác định lộ trình đầu tư trong các giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035.
Ngoài tuyến kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành xác định hình thức đầu tư dự kiến theo phương thức đối tác công tư (PPP), 4 tuyến còn lại dự kiến theo hình thức đầu tư công hoặc PPP.
11:18, 29/12/2025
Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, siết tiến độ các khu tái định cư và khu nghĩa trang, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng kế hoạch.
Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...
Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ, Thanh Hóa đang tăng tốc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới...
Trước những khó khăn phát sinh trong quá trình khảo sát, triển khai cụm dự án điện 500kV trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch, sớm thống nhất phương án tối ưu để bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm...
Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp đầu tiên, rà soát toàn diện tiến độ 12 dự án động lực. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thống nhất nhận thức, siết chặt trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư...
